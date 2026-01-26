Třídírnu odpadu vydávají za logistické centrum, popudil část obce plánovaný areál

Autor:
  16:57
Logistické centrum firmy FCC je v souladu s územním plánem obce Hůry u Českých Budějovic. Část místních je proti. Vadí jim už samotný název, který je podle nich zavádějící. Tvrdí, že ve skutečnosti půjde o skládku a třídírnu komunálních odpadů s kapacitou 70 tisíc tun materiálu ročně.
Areál má vyrůst u dálnice D3 na katastru Hůr.

Areál má vyrůst u dálnice D3 na katastru Hůr. | foto: Vizualizace: AZ Geo

Tak by měl vypadat areál, která má vyrůst u dálnice D3 na katastru Hůr.
Areál má vyrůst u dálnice D3 na katastru Hůr.
V okolí budoucího ZEVO naplánoval ateliér A8000 technologický park, kde budou i...
Tak by mohlo vypadat okolí ZEVO podle návrhu ateliéru A8000.
14 fotografií

V malé obci Hůry u Českých Budějovic začala nedávno stavba moderního sídliště se školou a pečovatelským domem. Již delší čas tam funguje velkokapacitní kompostárna s provozem pro celý okres a nově se v jejím katastru plánuje stanice pro třídění odpadů, které se mají spalovat v připravovaném blízkém ZEVO Vráto.

Záměr třídírny oznámila firma FCC, která se zabývá odpady. Proti němu vystoupila část veřejnosti. Spolek Náš domov z blízkého Rudolfova požaduje kompletní řízení EIA posuzující vliv na životní prostředí. O něm rozhodne krajský úřad.

Architekti navrhují u budoucí spalovny odpadu laboratoře, kavárnu i kino

Spolku vadí už samotný název projektu, který je podle něj zavádějící. Investor ho představil jako logistické centrum v průmyslové zóně, což evokuje stavbu skladových hal. Ve skutečnosti jde o skládku a třídírnu komunálních odpadů s kapacitou 70 tisíc tun materiálu ročně.

Hlavním zařízením bude recyklační linka a drtírna. Z vhodného materiálu se vyrobí takzvané tuhé alternativní palivo pro spalovnu ve Vrátě. Denně má provoz v Hůrách obsloužit 50 nákladních aut. Vše má vzniknout na ploše 1,4 hektaru.

Areál má vyrůst u dálnice D3 na katastru Hůr.
Tak by měl vypadat areál, která má vyrůst u dálnice D3 na katastru Hůr.
Areál má vyrůst u dálnice D3 na katastru Hůr.
V okolí budoucího ZEVO naplánoval ateliér A8000 technologický park, kde budou i sdílené kanceláře, kavárna či kino.
14 fotografií

„Název záměru vytváří mylný dojem, že jde o sklady. Provoz třídírny bude znečisťovat životní prostředí prachem a zápachem. Drtit se tu budou odpady jako plasty, dřevo i textilie. Ohrozí to spodní vodu a zahltí nevyhovující kanalizaci. Zvýší nákladní dopravu na cestách, které pro ni nejsou stavěné,“ jmenuje jen některá negativa předseda spolku, lékař Jaroslav Valevský.

Spolek se kriticky staví i k záměru vrátecké spalovny. Budoucí ZEVO (zařízení pro energetické využití odpadů), největší v kraji, má zpracovat 160 tisíc tun komunálních odpadů ročně. Ačkoliv už dostalo od kraje povolení, bude ho po kasační stížnosti ještě hodnotit Nejvyšší správní soud.

Příjezdové cesty vyčistí vodou

Podle projektu bude třídírna fungovat západně od dálnice D3, poblíž lokality Světlíky, což je okraj katastru Hůr. Od obce bude vzdálená zhruba 1,6 kilometru. Právě rozestavený areál Rezidence u Sv. Eliáše bude oddělovat od pozemku dálnice.

Určité kumulativní vlivy na obec investor přiznává, ale zaručuje se, že nedojde k překročení hygienických limitů. S převahou západních větrů se totiž k obci mohou dostat emise nejen z třídírny odpadů, ale i z dalších provozů, jako je blízké parkoviště se servisem kamionů Truck centrum, zmíněná kompostárna či další, už postavené nebo plánované skladové haly.

K vlastní dopravě investor třídírny udává, že bude příjezdové cesty skrápět vodou. Zařízení má fungovat celý týden ve dvou směnách a zaměstná 16 lidí. Stavba má začít příští rok.

Podle zástupce oznamovatele záměru Jiřího Kalivody je projekt v souladu s územním plánem obce Hůry. „Také se záměrem kraje, který potřebuje takové úpravny odpadů,“ zdůraznil Kalivoda.

Spalovnu nechceme! Stavbu u Českých Budějovic kritizují i velká města v kraji

Starosta Hůr Jiří Borovka zdůraznil, že si podobné projekty pečlivě hlídají, a ujistil, že tento nebude mít dopad na zvýšení dopravy v obci. „Nákladní auta tam budou najíždět od Budějovic přes průmyslovou zónu, takže se nám vyhnou,“ uvedl Borovka a potvrdil, že záměr je v souladu s územním plánem obce. V dokumentaci projektu je ale zakreslený i provoz Budějovickou a Průmyslovou ulicí nedaleko budoucí čtvrti.

Spolek Náš domov ještě připomněl, že zamýšlená technologie třídírny odpadů v Hůrách zaostává za moderním řešením, jež připravuje například Olomoucký kraj. Tam budou mít kompletní automatické dotříďovací linky na komunální odpad, které už fungují v Rakousku či Německu. Ke spálení vyberou jen tu část materiálu, která nejde využít do další výroby.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Rarita zbraňové amnestie, nálezce odevzdal německou karabinu za milion korun

Letošní zbraňová amnestie přinesla policistům z Českých Budějovic mimořádný...

Raritní kousek z druhé světové války odevzdal nálezce na policii v Českých Budějovicích při letošní zbraňové amnestii. Hodnota karabiny Volkssturmu (lidové domobrany) VG‑45, které v Česku...

Velký obrat Sparty, ztráta Litvínova dál roste. Ve Vítkovicích zkolaboval fanoušek

Karlovarský útočník Haralds Egle před bránou Jakuba Kováře ze Sparty

Kompletní 43. kolo hokejové extraligy přineslo sedm zápasů. Sparta předvedla velký obrat v Karlových Varech a veze dva body za vítězství 4:3 po nájezdech. Liberec porazil Litvínov 4:1, Kladno zdolalo...

Plzeň v prodloužení zlomila lídra. Kometa předvedla velký obrat, Liberec už je druhý

Plzeňští hokejisté slaví gól proti Pardubicím.

Souboj prvních dvou týmů tabulky ve 45. kole hokejové extraligy vyzněl lépe pro druhou Plzeň, která přetlačila vedoucí Pardubice 4:3 v prodloužení. Kometa otočila duel s Hradcem Králové (4:3), Třinec...

Strčila ji do igelitky, mlátila a bodala. TikTokerka z jihu Čech řekla, proč utýrala kočku

Premium
Dívka brutálně týrala kočku. Pochlubila se tím na sociální síti

Jihočeští policisté se zabývají otřesným případem týrání kočky, kdy mladá žena v bytě nacpala zvíře do igelitové tašky, házela s ní o zem, mlátila do ní botou či píchala násadou. Trýznivé počínání,...

Za hodinu projelo u výstaviště na žlutou či červenou sto řidičů, brzy to bude za pokutu

Křižovatka u výstaviště v Budějovicích (23. ledna 2026).

Budějovická radnice letos spustí kamerový systém, který umožní trestat řidiče za přestupky na frekventované křižovatce Husovy třídy a ulice Na Dlouhé louce. Díky dálnici je tam provoz plynulejší, ale...

Třídírnu odpadu vydávají za logistické centrum, popudil část obce plánovaný areál

Areál má vyrůst u dálnice D3 na katastru Hůr.

Logistické centrum firmy FCC je v souladu s územním plánem obce Hůry u Českých Budějovic. Část místních je proti. Vadí jim už samotný název, který je podle nich zavádějící. Tvrdí, že ve skutečnosti...

26. ledna 2026  16:57

Rychlá jízda a pak náraz do stromu. Řidič na místě zemřel, nebyl připoutaný

Nehoda se stala na silnici I/4 kousek za Vimperkem směrem na Čkyni. (25. ledna...

První tragická nehoda letošního roku na Prachaticku se stala v neděli odpoledne kousek za Vimperkem. Třiašedesátiletý řidič ve Škodě Superb tam vylétl ze silnice a narazil do stromu. Policisté při...

26. ledna 2026  14:19

Na jihu Čech se bouralo kvůli ledovce, nehoda zavřela i dálnici D3 u Tábora

Na dálnici D3 na Táborsku se srazila dvě osobní a jedno nákladní auto. (26....

Nebezpečná ledovka dělala v pondělí ráno problémy na jihočeských silnicích. Komunikace namrzaly zejména na Českokrumlovsku, Prachaticku, Písecku a Strakonicku. Silničáři nabádali řidiče k opatrnosti....

26. ledna 2026  6:34,  aktualizováno  10:48

Oblékají zaměstnance bank i nemocnic. Ušijeme jakýkoli oděv, říká podnikatel

Kateřina Jiroutová a Jiří Vávra, Vavi

Jiří Vávra z Vimperka na Prachaticku se svojí budoucností v textilním odvětví potkal už jako hodně malý. „Chodil jsem do školky Šumavanu, který v minulosti vyráběl košile a pyžama,“ zavzpomínal na...

26. ledna 2026

Ústí pokračuje v krasojízdě ligou, Písek poprvé v sezoně zdolal vicemistra Brno

Ústecký Isaac Davidson (vlevo) a Dominik Heinzl z Ostravy

Ústečtí basketbalisté pokračují v krasojízdě ligou. V neděli doma smetli Ostravu 105:82 a připsali si už osmé vítězství z posledních 10 zápasů. Stovku při vstupu do nadstavbové skupiny A1 nadělil...

25. ledna 2026  21:46

Plzeň v prodloužení zlomila lídra. Kometa předvedla velký obrat, Liberec už je druhý

Plzeňští hokejisté slaví gól proti Pardubicím.

Souboj prvních dvou týmů tabulky ve 45. kole hokejové extraligy vyzněl lépe pro druhou Plzeň, která přetlačila vedoucí Pardubice 4:3 v prodloužení. Kometa otočila duel s Hradcem Králové (4:3), Třinec...

25. ledna 2026  14:50,  aktualizováno  20:24

Za hodinu projelo u výstaviště na žlutou či červenou sto řidičů, brzy to bude za pokutu

Křižovatka u výstaviště v Budějovicích (23. ledna 2026).

Budějovická radnice letos spustí kamerový systém, který umožní trestat řidiče za přestupky na frekventované křižovatce Husovy třídy a ulice Na Dlouhé louce. Díky dálnici je tam provoz plynulejší, ale...

25. ledna 2026  9:27

Vrak Jaguara posuneme do stavu zcela nového vozu, potrvá to rok, říká renovátor

Premium
František Fošum vlastní firmu na renovaci klasických a historických aut značek...

František Fošum vlastní firmu na renovaci klasických a historických aut značek Jaguar a Mercedes. Zálibu v autech a později v podnikání zdědil po otci. „Věnoval se Mercedesům, což bylo hodně...

24. ledna 2026

Kormoráni každý den uloví ryby za 1,5 milionu eur, odehnat je mají fáborky

Kormorán velký

Rybáři je nemají dvakrát v lásce, jsou to velcí predátoři na rybnících. Kormoráni. Rostoucí populace představuje dokonce vážnou hrozbu pro původní druhy ryb v řekách. Vědci z Biologického centra...

24. ledna 2026  9:49

Pomoc při návratu z mise. V Táboře otevřeli komunitní centrum pro válečné veterány

Ministr obrany Jaromír Zůna navštívil táborská kasárna Prokopa Holého. (23....

Návrat z několikaměsíčních misí v zahraničí bývá pro vojáky často složitý. Nesnáze, které s ním souvisejí, pomáhají řešit komunitní centra pro válečné veterány. Ta nabízejí pomoc se zdravotními,...

23. ledna 2026  17:30

Dálnice přivedla na Kozí pláně více lyžařů, na Lipně si zabruslíte při svíčkách

Na Kozích pláních využívají nové dělo a rolbu (23. ledna 2026).

Stovky lyžařů si pravidelně užívají sjezdovku na Kozích pláních na Českokrumlovsku. Podmínky mají v těchto dnech velmi dobré. To platí i pro ostatní areály na jihu Čech. Další sníh by však uvítaly....

23. ledna 2026  12:34

Odborné pozice firmy obsazují i řadu měsíců, Jihostroj hledá také na Slovensku

Johnson Controls na českém trhu působí od roku 1992. Má dohromady deset závodů...

Na administrativní pozice stojí uchazeči fronty, sehnat odborníka například v technickém oboru může trvat i měsíce. Vyplývá to z dat personální agentury Grafton Recruitment. Nezaměstnanost v...

23. ledna 2026  8:57

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.