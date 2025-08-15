Rozhodne referendum. Obyvatelé Písku budou hlasovat o spalovně odpadu

Autor:
  8:51
Obyvatelé města dostanou šanci se vyjádřit k tomu, jestli chtějí ZEVO (zařízení na energetické využití odpadů). To radnice plánuje v areálu teplárny. Stát má přes dvě miliardy korun. Odpůrci se obávají hlavně toho, že spalovna přinese zhoršení životních podmínek.
Výstavba ZEVO Písek má stát více než dvě miliardy korun.

Výstavba ZEVO Písek má stát více než dvě miliardy korun. | foto: Archiv města Písek

Spalovna má vyrůst u teplárny, která stojí jižně od Písku.
O zařízení chtějí místní rozhodnout v referendu.
Zařízení má být schopné spálit až 50 tisíc tun odpadu za rok.
Obyvatelé přilehlých Smrkovic se obávají, že spalovna bude mít negativní vliv...
5 fotografií

Druhé referendum v Písku za posledních 15 let. První se v roce 2013 týkalo místa, kde by měl stát nový plavecký bazén. V tom současném se budou moci obyvatelé vyslovit k tématu stavby ZEVO na okraji města.

Ve čtvrtek odpoledne se na tom jednohlasně shodli zastupitelé na své schůzi. Referendum se bude konat současně s parlamentními volbami 3. a 4. října.

Na svém hlasovacím lístku se voliči budou vyjadřovat k této otázce: Souhlasíte, aby město Písek učinilo všechny potřebné kroky, aby na jeho správním území nevzniklo zařízení pro spalování komunálního odpadu – projekt ZEVO?

Výstavba ZEVO Písek má stát více než dvě miliardy korun.
Spalovna má vyrůst u teplárny, která stojí jižně od Písku.
O zařízení chtějí místní rozhodnout v referendu.
Zařízení má být schopné spálit až 50 tisíc tun odpadu za rok.
5 fotografií

Stavba za dvě miliardy korun vyvolává u obyvatel města velké vášně. Projektu vyčítají právě to, že o něm nemohli rozhodnout sami. Proto podali žádost o vypsání referenda v petici, kterou podepsalo 2 750 lidí.

Na programu jednání se ocitly hned dva návrhy na konání referenda. A ačkoli z rozpravy bylo jasné, že zastupitelé chtějí žádost obyvatel podpořit, nemohli se zpočátku dohodnout, podle které verze.

Ministr Hladík podpořil stavbu spalovny v Písku. S odpůrci se nesetkal

„Máme tady unikát. Ačkoli se zřejmě všichni shodneme, máme procesní problém, jak to vyřešit,“ komentoval situaci starosta Michal Čapek (ANO). Nakonec však jednohlasně přijali návrh, aby se referendum konalo souběžně s parlamentními volbami.

Podle Čapka zastupitelstvo ani nemělo jinou možnost než referendum schválit. Pokud by tak totiž neučinilo, návrh by zamířil k soudu, který by ze zákona vypsání referenda nařídil. Pokud by lidé v referendu stavbu odmítli, město by muselo hledat novou alternativu pro nakládání s odpady a výrobu městského tepla.

Hledá se firma, která postaví ZEVO Písek. Obavy z projektu má uklidnit pracovní tým

„Museli bychom oslovit jiné ZEVO. Hovoří se o Vrátu u Českých Budějovic a hovoří se i o Příbrami. Navíc pokud nebudeme mít vlastní spalovnu odpadu, bude muset město na teplo vybudovat za vysoké náklady kotelnu na plyn, což by výrazně omezilo další zamýšlené investice,“ řekl Čapek.

ZEVO Písek je společným projektem Písku a Strakonic. Jeho stavba v areálu písecké teplárny by měla začít v roce 2026, zkušební provoz by pak zahájilo o tři roky později.

„Problém nevyřešíme tím, že odpad odvezeme o padesát kilometrů dál do Vráta,“ prohlásil starosta Čapek na schůzi zastupitelstva loni v prosinci, kde se jednalo o pokračování projektu. „Při provozování vlastního ZEVO si můžeme stanovit své podmínky a nebýt závislí na jiných,“ dodal.

Má spálit 50 tisíc tun odpadu ročně

Projekt má vystavenou zprávu o vlivu na životní prostředí (EIA), která vyhodnotila ekologická rizika jako nízká. Přesto se odpůrci obávají hlavně toho, že spalovna přinese zhoršení životních podmínek.

Proto letos na jaře radnice ustanovila pracovní skupinu z řad zastupitelů, obyvatel i managementu budoucího ZEVO Písek. „Její členy budeme pravidelně informovat o průběhu přípravných prací a budou mít možnost vznášet své připomínky či podněty,“ vysvětlil jednatel společnosti ZEVO Písek Jakub Šimoník. Následovalo vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby, které zatím pokračuje.

ZEVO by mělo ročně spálit 50 tisíc tun směsného komunálního odpadu, objemného odpadu a dalších odpadů vhodných k energetickému využití. Kromě Písku a Strakonic by do spalovny dovážely odpad Milevsko, Blatná, Vodňany a Horažďovice na Plzeňsku. Převážná část produkovaného tepla by mířila do systému centrálního zásobování teplem, na ohřev vody a pro výrobu elektrické energie.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Pár set metrů od vylovené mrtvoly našel podvodní dron v Orlíku další tělo

Dvě těla v rozmezí dvou dnů objevil podvodní dron v Orlické přehradě na Písecku. Ve středu vypátral muže, který skočil ze Žďákovského mostu v březnu, dnes našel muže pohřešovaného od konce června.

Zemřel Dracula Petr Dopita. Muzikálový zpěvák se proslavil i hrou na pilu

Ve věku 77 let zemřel muzikálový a operní pěvec Petr Dopita. Zahrál si v předních českých muzikálech Dracula či Johanka z Arku, účinkoval i v ostravské verzi Jesus Christ Superstar. Dlouhé roky...

VIDEO: Pevnina místo hladiny, lodní výtah stojí. Podívejte se, jak sucho mění Orlík

Pokles hladiny vody na Orlíku postupuje. Vodohospodáři naměřili ve čtvrtek ráno kótu 342,18 metru. To znamená, že výtah, který převáží lodě přes hráz přehrady, museli odstavit mimo provoz.

Neovladatelnému chevroletu začala na D3 po nárazu hořet nádrž, auto je na odpis

Nehoda automobilu značky Chevrolet zkomplikovala v sobotu dopravu na dálnici D3 na Českokrumlovsku. Špatný technický stav automobilu způsobil závadu na motoru, vůz se stal neovladatelným a narazil do...

Největší jeřáb v zemi usadil lávku přes Vltavu. Hrál mu k tomu Bedřich Smetana

Pěší a cyklisté v Hluboké nad Vltavou se těší na novou lávku. Díky ní se už nebudou muset proplétat hustou dopravou na silničním mostě do Zámostí. Konstrukci v sobotu na své místo usadil největší...

Stopadesátkou po dálnici na podzim. ŘSD už osazuje na D3 nové dopravní značení

Tři minuty mohou od přelomu září a října ušetřit řidiči, kteří pojedou po jihočeské D3 mezi Táborem a Českými Budějovicemi. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) začalo v úseku osazovat nové proměnné...

15. srpna 2025  13:12

Zděšení v obci na jihu Čech. Čtveřici ohrožovali muži se zbraní, jeden měl kuklu

Dvojice mužů způsobila v noci na dnešek poprask v obci Chvalšiny na Českokrumlovsku. Jeden měl kuklu a vzduchovku s optikou a mířil na skupinku čtyř lidí. Oba muži požadovali po napadených prokázání...

15. srpna 2025  11:15

Rozhodne referendum. Obyvatelé Písku budou hlasovat o spalovně odpadu

Obyvatelé města dostanou šanci se vyjádřit k tomu, jestli chtějí ZEVO (zařízení na energetické využití odpadů). To radnice plánuje v areálu teplárny. Stát má přes dvě miliardy korun. Odpůrci se...

15. srpna 2025  8:51

Zemřel Dracula Petr Dopita. Muzikálový zpěvák se proslavil i hrou na pilu

Ve věku 77 let zemřel muzikálový a operní pěvec Petr Dopita. Zahrál si v předních českých muzikálech Dracula či Johanka z Arku, účinkoval i v ostravské verzi Jesus Christ Superstar. Dlouhé roky...

14. srpna 2025  15:32,  aktualizováno  15:52

VIDEO: Pevnina místo hladiny, lodní výtah stojí. Podívejte se, jak sucho mění Orlík

Pokles hladiny vody na Orlíku postupuje. Vodohospodáři naměřili ve čtvrtek ráno kótu 342,18 metru. To znamená, že výtah, který převáží lodě přes hráz přehrady, museli odstavit mimo provoz.

14. srpna 2025  12:27

Vlčici, která několik dní pobíhala kolem výběhu v Srní, odchytili zoologové

Správcům Národního parku Šumava se v noci ze středy na čtvrtek podařilo odchytit vlčici, která od minulého pátku pobíhala kolem výběhu v Srní. Odlovili ji pomocí uspávací pušky. Čip potvrdil, že se...

14. srpna 2025  10:18

Místo poděkování nadávky. Namol opilá seniorka urážela strážníky, kteří ji ošetřovali

Českobudějovičtí strážníci pomáhali zraněné čtyřiasedmdesátileté seniorce, která ležela na zemi na sídlišti Máj. Ošetřili jí krvácivé zranění na noze, ale místo poděkování jim začala nadávat. Byla...

14. srpna 2025  9:10

Zdárný závěr úspěšné kvalifikace na ME. Čeští volejbalisté přehráli Černou Horu

Čeští volejbalisté potvrdili stoprocentní úspěšnost v kvalifikaci o mistrovství Evropy v příštím roce. Uzavřeli ji v Táboře výhrou 3:0 nad Černou Horou po setech 25:16, 25:22 a 25:18. Ve tříčlenné...

13. srpna 2025  19:32,  aktualizováno  20:06

Skrytý nápad? Chci uvařit rýžové pivo. Budvarský sládek mluví o limitovaných edicích

Premium

Pátá limitovaná letní edice, kterou Budějovický Budvar vaří ve spolupráci s minipivovary, nese název Double Trouble a lidem chutná. Alespoň takové zkušenosti má sládek Budvaru Petr Košin, který se na...

13. srpna 2025

Živitelka vstupuje do nové éry. Ukáže automat na brambory i supermoderní kurník

Mezinárodní agrosalon Země živitelka se chystá na svůj 51. ročník, který se uskuteční od 21. do 26. srpna na výstavišti v Českých Budějovicích. Letos nese podtitul Nová éra a zaměří se hlavně na...

13. srpna 2025  14:10

Deset drah, padesát metrů. V Plané uvažují o bazénu, má být nejmodernější v Česku

Bazénový komplex nejvyšších parametrů podobný tomu, ve kterém se loni v katarském Dauhá pořádalo mistrovství světa v plavání. Tak by podle plánů mohl vypadat nový bazén, o jehož stavbě se uvažuje v...

13. srpna 2025  9:08

Odešla bez inzulinu. Hledaná dívka ze Strakonic se sama přihlásila na policii

Policisté v úterý pátrali po devatenáctileté dívce ze Strakonic, která v pondělí odešla z domu bez mobilního telefonu. Dívka pravidelně bere inzulin, který si však také nechala doma. Pohřešovaná se...

12. srpna 2025  11:36,  aktualizováno  15:21

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.