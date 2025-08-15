Druhé referendum v Písku za posledních 15 let. První se v roce 2013 týkalo místa, kde by měl stát nový plavecký bazén. V tom současném se budou moci obyvatelé vyslovit k tématu stavby ZEVO na okraji města.
Ve čtvrtek odpoledne se na tom jednohlasně shodli zastupitelé na své schůzi. Referendum se bude konat současně s parlamentními volbami 3. a 4. října.
Na svém hlasovacím lístku se voliči budou vyjadřovat k této otázce: Souhlasíte, aby město Písek učinilo všechny potřebné kroky, aby na jeho správním území nevzniklo zařízení pro spalování komunálního odpadu – projekt ZEVO?
Stavba za dvě miliardy korun vyvolává u obyvatel města velké vášně. Projektu vyčítají právě to, že o něm nemohli rozhodnout sami. Proto podali žádost o vypsání referenda v petici, kterou podepsalo 2 750 lidí.
Na programu jednání se ocitly hned dva návrhy na konání referenda. A ačkoli z rozpravy bylo jasné, že zastupitelé chtějí žádost obyvatel podpořit, nemohli se zpočátku dohodnout, podle které verze.
|
Ministr Hladík podpořil stavbu spalovny v Písku. S odpůrci se nesetkal
„Máme tady unikát. Ačkoli se zřejmě všichni shodneme, máme procesní problém, jak to vyřešit,“ komentoval situaci starosta Michal Čapek (ANO). Nakonec však jednohlasně přijali návrh, aby se referendum konalo souběžně s parlamentními volbami.
Podle Čapka zastupitelstvo ani nemělo jinou možnost než referendum schválit. Pokud by tak totiž neučinilo, návrh by zamířil k soudu, který by ze zákona vypsání referenda nařídil. Pokud by lidé v referendu stavbu odmítli, město by muselo hledat novou alternativu pro nakládání s odpady a výrobu městského tepla.
|
Hledá se firma, která postaví ZEVO Písek. Obavy z projektu má uklidnit pracovní tým
„Museli bychom oslovit jiné ZEVO. Hovoří se o Vrátu u Českých Budějovic a hovoří se i o Příbrami. Navíc pokud nebudeme mít vlastní spalovnu odpadu, bude muset město na teplo vybudovat za vysoké náklady kotelnu na plyn, což by výrazně omezilo další zamýšlené investice,“ řekl Čapek.
ZEVO Písek je společným projektem Písku a Strakonic. Jeho stavba v areálu písecké teplárny by měla začít v roce 2026, zkušební provoz by pak zahájilo o tři roky později.
„Problém nevyřešíme tím, že odpad odvezeme o padesát kilometrů dál do Vráta,“ prohlásil starosta Čapek na schůzi zastupitelstva loni v prosinci, kde se jednalo o pokračování projektu. „Při provozování vlastního ZEVO si můžeme stanovit své podmínky a nebýt závislí na jiných,“ dodal.
Má spálit 50 tisíc tun odpadu ročně
Projekt má vystavenou zprávu o vlivu na životní prostředí (EIA), která vyhodnotila ekologická rizika jako nízká. Přesto se odpůrci obávají hlavně toho, že spalovna přinese zhoršení životních podmínek.
Proto letos na jaře radnice ustanovila pracovní skupinu z řad zastupitelů, obyvatel i managementu budoucího ZEVO Písek. „Její členy budeme pravidelně informovat o průběhu přípravných prací a budou mít možnost vznášet své připomínky či podněty,“ vysvětlil jednatel společnosti ZEVO Písek Jakub Šimoník. Následovalo vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby, které zatím pokračuje.
ZEVO by mělo ročně spálit 50 tisíc tun směsného komunálního odpadu, objemného odpadu a dalších odpadů vhodných k energetickému využití. Kromě Písku a Strakonic by do spalovny dovážely odpad Milevsko, Blatná, Vodňany a Horažďovice na Plzeňsku. Převážná část produkovaného tepla by mířila do systému centrálního zásobování teplem, na ohřev vody a pro výrobu elektrické energie.