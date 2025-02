Hledá se firma, která postaví ZEVO Písek. Obavy z projektu má uklidnit pracovní tým

Společnost ZEVO Písek vyhlásila výběrové řízení na zhotovitele zařízení pro energetické využití odpadů (ZEVO) v hodnotě 2,1 miliardy korun. Zájemci se mohou hlásit do 17. března. Vítěz vzejde z vícekolového jednání.

„Vypsáním výběrového řízení vstupujeme do další důležité fáze přípravy projektu ZEVO Písek. Hledáme zkušeného dodavatele, který postaví technologicky vyspělé zařízení splňující ty nejpřísnější ekologické parametry,“ uvedl jednatel společnosti ZEVO Písek Jakub Šimoník.

Přestože se jedná o výrazný krok k vybudování moderního zařízení, které má vyřešit problém s odpady v regionu a současně zajistí dodávky tepla a elektrické energie pro město, sami Písečtí jsou v názorech na něj stále rozpolcení.

Projekt má vystavenou zprávu o vlivu na životní prostředí (EIA), která vyhodnotila ekologická rizika jako nízká. Přesto se odpůrci obávají hlavně toho, že spalovna plánovaná v areálu teplárny na okraji města přinese zhoršení životních podmínek.

Proto společnost ZEVO Písek zřizuje pracovní skupinu, která má umožnit zástupcům všech politických stran i občanům být přímo u přípravy projektu. Slibuje si od toho zprůhlednění rozhodnutí a postupů.

„Chceme, aby všichni zastupitelé i obyvatelé měli přímý přístup k informacím o vývoji. Proto jsme vyzvali každé politické uskupení v zastupitelstvu, aby nominovalo svého zástupce do pracovní skupiny. Její členy budeme pravidelně informovat o průběhu přípravných prací a budou mít možnost vznášet své připomínky či podněty,“ vysvětlil Šimoník.

Skupina se má poprvé sejít v pondělí 24. února. Na programu bude kromě jiného představení harmonogramu projekčních prací a diskuse o možnostech zapracování podnětů do projektu.

Na zařízení s kapacitou 50 tisíc tun odpadu ročně již společnost ZEVO Písek získala dotaci 1,3 miliardy korun z Modernizačního fondu. Jeho stavba má začít v roce 2026 a dokončení a uvedení do provozu je naplánované na rok 2030.

Strakonice přidaly devět milionů

Na prosincovém jednání zastupitelé podpořili pokračování projektu schválením zápůjčky devět milionů na vyhotovení projektové dokumentace. Samotná diskuse, zda schválit pokračování projektu a zápůjčku, však trvala skoro čtyři hodiny.

„Tato stavba vzbuzuje mnoho emocí, ale je to spíše záležitost Písku než Strakonic. Někteří občané Písku jsou nejistí z toho, co jim to přinese a odnese,“ komentoval místostarosta Strakonic Rudolf Oberfalcer. Přestože se spalovna nazývá ZEVO Písek, jsou Strakonice padesátiprocentním podílníkem a také jejich rozpočet se podílí svými devíti miliony na půjčce pro ZEVO.

„Další rozhodování bude, až budeme mít projektovou dokumentaci včetně stavebního povolení. Zároveň musíme získat takzvané integrované povolení, které, laicky řečeno, kontroluje soulad projektové dokumentace, stavebního povolení a zprávy o vlivu na životní prostředí EIA. To má asi třicet podmínek, které je nutné dodržet,“ popsal Oberfalcer.

Rada města se v minulých dnech zabývala možností pořídit vlastní analýzu možných rizik a škod. Nakonec však žádné usnesení nepřijala. Podle Oberfalcera by to bylo totiž dublování – danou problematiku už řeší vlastní projekt.

Plánují se další dvě spalovny

Kromě Písku a Strakonic by do spalovny dovážely odpad Blatná, Milevsko, Vodňany a Horažďovice v Plzeňském kraji. Blatenská radnice nyní podepsala smlouvu o smlouvě budoucí.

„Na deset let bychom měli garantovanou cenu odpadu, protože to je podmínka přidělené dotace. Cena by se zvyšovala jen o inflaci. Pro nás je to velmi výhodné, dojezdová vzdálenost je 26 kilometrů, takže je možné do Písku vozit odpad bez překládky. Ve smlouvě máme dodávání 1 200 tun odpadu ročně, ale pokud by se nám podařilo snížit množství produkovaného odpadu, k čemuž nás nutí i legislativa, nebude to znamenat penalizaci, pokud limit nenaplníme,“ popsal blatenský starosta Robert Flandera.

Žádný jiný konkurenční projekt spalovny podle něj nedává pro Blatnou smysl. „Myslím si, že žádná jiná spalovna blíže nebude. Chotíkov v Plzni je vytížený, mluví se o spalovně v Příbrami, ale jestli vznikne, je nejisté. A vozit odpad do Českých Budějovic, do čehož jsme byli tlačeni, nám nedává smysl. Pokud se podaří postavit spalovnu v Písku, je to pro nás nejlepší možnost,“ doplnil starosta.

V jižních Čechách jsou v přípravné fázi další dvě zařízení, a to ZEVO Vráto s kapacitou 150 tisíc tun odpadu ročně, které plánuje českobudějovická teplárna, a ZEVO Planá nad Lužnicí na Táborsku s 50 tisíci tun odpadu ročně.