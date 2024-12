Spalovna v Písku prošla po skoro čtyřhodinové diskusi. Část lidí ji dál odmítá

Bod doprovázela bouřlivá čtyřhodinová diskuse, ale město bude dále pokračovat v přípravách ZEVO Písek (zařízení na energetické využití odpadu). Zastupitelé to odhlasovali ve čtvrtek pozdě odpoledne na veřejné schůzi poměrem hlasů 15 ku 7. Dva se zdrželi. Konkrétně to v této fázi znamená zápůjčku devět milionů korun na projektovou dokumentaci pro stavební povolení.

„Problém nevyřešíme tím, že odpad odvezeme o padesát kilometrů dál do Vráta (okrajová část Budějovic, kde se také chystá ZEVO, pozn. red.),“ řekl starosta Michal Čapek (ANO). „Tím se ovzduší v regionu nezlepší. Ale při provozování vlastního ZEVO si můžeme stanovit své podmínky a nebýt závislí na jiných,“ dodal.

Pak si vzal slovo Luboš Průša (Pro Písek). „Nemůžeme myslet jen na sebe, ale i na ty, kteří nejsou schopní se sami, co se týče odpadového hospodářství, zajistit,“ prohlásil.

Odkázal se tím také na menší sídla, která Písek spravuje jako obce s rozšířenou působností. „Nebyl jsem zastáncem ZEVO, ale začínám být.“

Průša vysvětlil, že v této fázi projektu nejde připravit ucelené systémové analýzy, které opozice žádá. Investici devíti milionů považuje za velkou, ale přesto jako vhodnou cestu, jak získat patřičné informace. A následně až poté se podle nich definitivně rozhodnout, jestli se pustit do vlastní stavby, nebo začít hledat jiné řešení.

Projekt Písku a Strakonic

Dva nesmiřitelné tábory. Tak náladu v sále kulturního domu v závěru diskuse popsal opoziční zastupitel Miroslav Krejča (Písek srdcem a rozumem). Padaly výhrady zejména na financování. Diskutovalo se o tom, zda je přijatelné zaplatit takovou sumu jen za projekt, který nemusí být použitelný. Zda miliardová investice města neskončí v soukromých rukou, jako se tomu stalo v Liberci.

„Chybí nám alternativy,“ ozval se zastupitel Jiří Černý (Písek srdcem a rozumem). „Ty by mělo připravit vedení města. Tohle se lidem neřeklo, ukulo se to někde v zákulisí. Tohle by se mělo řešit ne tady v Písku, ale na úrovni kraje,“ kritizoval.

ZEVO Písek je společným projektem Písku a Strakonic. Jeho stavba by měla začít v roce 2026, zkušební provoz by pak začal o tři roky později. Zatímco ale strakoničtí zastupitelé se na záměru shodli, část píseckých se domnívá, že pokud plány nevyjdou, Strakonice o nic nepřijdou.

„Kdybych byl starosta, udělal bych vše, aby tu ten Mordor nebyl,“ prohlásil zastupitel Marek Anděl (Písek srdcem a rozumem). Půjčil si výraz od mluvčího, který své výtky položil již v bodu věnovaném obecným připomínkám občanů. Ten se obává zejména o zdraví lidí kvůli zvýšení koncentrací toxických látek v atmosféře.

Odcházel nespokojený od řečnického pultíku i proto, že ačkoli žádal přímé odpovědi na své další otázky od konkrétních zastupitelů, nedostal je. Jak reagovala místostarostka Petra Trambová (Pro Písek), zastupitelé tuto povinnost totiž nemají.

Vyrobí teplo i elektřinu

ZEVO by mělo vyrůst v areálu současné teplárny. Toho se obávají nejen její sousedé. A to nejen kvůli vyššímu znečištění ovzduší. Vybudování nové obslužné komunikace totiž není součástí plánu, a nákladní vozy by tak jezdily po současné.

„Polovina Písku teplo nepotřebuje,“ zněla další připomínka z řad obyvatel na adresu zařízení, které nebude jen odpad spalovat, ale vyrábět z něj teplo a elektřinu. Trambová následně vypočetla školy, školky, domovy důchodců, sportoviště a další veřejné prostory, kam písecké teplo putuje.

Zastupitel Karel Vodička (KSČM) při svém příspěvku zavzpomínal. „Kdysi byla v areálu dnešního nádraží jáma a tam se svážel odpad. Vybavuji si také, že umělé hmoty se zavážely k řece. Písek je zaodpadovaný, už to není město zeleně a študáků. Když jsme pak začínali budovat jednu skládku na Vydlabech, lidi říkali, že to stačí zakopat. Dnes už nestačí ani ta skládka. Ale zdědili jsme, co máme, a musíme pokračovat při hledání dalších řešení,“ řekl.

Asi po třech hodinách Martin Brož (Piráti) podal návrh hlasovat o ukončení diskuse a přistoupit tak k finálnímu rozhodnutí. Kolegové s ním však nesouhlasili a diskutovalo se dál. Po čtyřech hodinách padly další dva návrhy.

Krejča navrhl, aby podmínkou bylo svěřit návrh zkušenému projektantovi. Aleš Chalupa (ANO) oslovil zastupitelstvo, aby hlasování odložilo do doby, než město s odborníky připraví hlubší analýzu možných rizik. Ani jeden z těchto návrhů neprošel.