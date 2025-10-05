Písečtí odmítli spalovnu odpadu, rozjetý projekt za dvě miliardy se stopne

Obyvatelé jihočeského Písku v místním referendu odmítli ZEVO (zařízení pro energetické využití odpadů). Mělo stát v areálu spalovny ve Smrkovicích. Výsledky hlasování jsou pro radnici závazné, a tak se nyní bude snažit nalézt jiný způsob, jak nakládat s odpady. Stejný problém budou řešit i další města, která plánovala likvidovat odpad v připravované spalovně.
„Projekt bude zastavený. Budeme muset hledat jiné ZEVO, kam budeme vozit odpad, a jednat o podmínkách. Jisté je nyní také to, že písecké tepelné hospodářství bude muset přejít na plyn,“ připomněl písecký starosta Michal Čapek.

S nejvyšší pravděpodobností půjde o ZEVO, které se připravuje ve Vrátě na okraji Českých Budějovic. Starosta také bez dalších podrobností dodal, že v souvislosti s vyhlášením referenda čelí trestnímu oznámení.

„Jde o jasné vyjádření vůle občanů, kdy byl využitý prvek demokracie,“ zdůraznil Jan Belák z hnutí Písek srdcem a rozumem, které referendum vyvolalo. Petici za jeho vyhlášení podepsalo letos v srpnu 2 750 lidí.

Spalovna má vyrůst u teplárny, která stojí jižně od Písku.
O zařízení chtějí místní rozhodnout v referendu.
Zařízení má být schopné spálit až 50 tisíc tun odpadu za rok.
Obyvatelé přilehlých Smrkovic se obávají, že spalovna bude mít negativní vliv na životní prostředí.
6 fotografií

„Děkujeme všem, kteří přišli, ať už hlasovali pro, nebo proti. Pro nás tím práce rozhodně nekončí, protože budeme muset pohlídat, aby projekt skutečně nepokračoval,“ vyjádřil se.

Referenda se zúčastnilo 12 476 občanů. V 27 volebních místnostech odevzdali 12 170 platných hlasů. Proti výstavbě se vyjádřilo 7 162 voličů, což činí 57,41 procenta oprávněných hlasů. Pro jich bylo 4 948, což je 31,79 procenta.

Voliči, kteří se chtěli v místním referendu vyjádřit, odpovídali na otázku: „Souhlasíte, aby město Písek učinilo všechny potřebné kroky, aby na jeho správním území nevzniklo zařízení pro spalování komunálního odpadu – projekt ZEVO?“, kterou předložil přípravný výbor pro konání místního referenda. Pro některé mohla být matoucí. Protože pokud chtěli vyslovit nesouhlas s plánem, museli označit odpověď ANO.

Hledá se firma, která postaví ZEVO Písek. Obavy z projektu má uklidnit pracovní tým

Písecké ZEVO je společný projekt Písku a Strakonic. Města měla mít v záměru poloviční podíl.

„Bude to komplikace pro všechny, kteří tam chtěli vozit odpad. Bude to třeba projednat, jestli ho zkusíme likvidovat vlastními silami s podporou okolních obcí, tedy najít lokalitu pro ZEVO mimo město, aby to neotravovalo lidi a aby byla přístupná nákladním autům. Anebo vozit odpad někam spálit,“ konstatoval starosta Strakonic Břetislav Hrdlička.

Město také bude chtít vrátit půjčené peníze. Jde o celkem devět milionů korun, které putovaly na podporu projektové přípravy. Do plánu výstavby ZEVO už se také připojily Milevsko, Blatná, Horažďovice a Vodňany, které podepsaly memorandum o spolupráci.

Stavba v areálu písecké teplárny měla začít v roce 2026, zkušební provoz by ZEVO zahájilo o tři roky později. Město už dokonce vyhlásilo výběrové řízení na dodavatele. Pro zklidnění situace radnice na jaře ustanovila pracovní skupinu z řad zastupitelů, obyvatel i managementu budoucího ZEVO Písek.

Projekt za téměř dvě miliardy korun s kapacitou až 50 tisíc tun odpadu ročně měl za cíl nahradit současný kotel ve spalovně, a současně tak vyřešit problém s odpady po roce 2030, kdy se předpokládá zákaz skládkování komunálního odpadu.

Město mělo přislíbenou dotaci ve výši 1,3 milardy korun z Modernizačního fondu. Záměr už také získal v procesu EIA (posouzení vlivu na životní prostředí) kladný výsledek.

Spalovna v Písku prošla po skoro čtyřhodinové diskusi. Část lidí ji dál odmítá

Opozice se obávala hlavně vlivu na životní postředí. Kritici také varovali před riziky spojenými s častým pohybem těžké techniky v lokalitě. Od obydlených oblastí města je areál teplrány vzdálený 800 metrů, od osady Smrkovice 400 metrů.

Upozorňovali například na dosud nevyřešené dopravní tahy, kterými budou nákladní auta jezdit. Projekt počítal asi s 25 auty denně. Opozice namítala, že jich bude mnohem více. Poukazovali také na nejasnou ekonomickou stránku celého projektu v případě nedostatku odpadů pro spalování.

Přestože se na vyhlášení referenda shodli na srpnové veřejné schůzi všichni zastupitelé, jednání provázely bouřlivé diskuse.

Referendum se v Písku historicky konalo podruhé. První se uskutečnilo v roce 2013 a týkalo se výstavby bazénu. Do té se město po dlouhých průtazích pustilo až letos. Stavba za 388 milionů korun bez daně roste pod lesnickou školou, hotovo by mělo být příští rok.

