Zemřela nejstarší občanka ČR. Zažila ještě Rakousko-Uhersko

Autor:
  9:06
Paní Blažena Strachotová se narodila 9. února 1917 ve Slavičíně na Zlínsku, v Českých Budějovicích žila mnoho let. I ve vysokém věku si každé ráno sama připravila snídani. Býval to pravidelně krajíc chleba s lžičkou medu. Radovala se i ze široké rodiny. „Rodina je základ života,“ říkala. V neděli Blažena Strachotová zemřela, bylo jí 108 let.
Fotogalerie3

Blažena Strachotová při oslavě narozenin, letos ji bylo 108 let. | foto: Město České Budějovice

„Byla to optimistická a půvabná dáma, velmi soběstačná a také oblíbená. Setkání s ní bylo opravdovým zážitkem. Vzpomínat na ni budu vždycky s velkou úctou a jen v dobrém. Zemřela v klidu ve spánku, obklopena rodinou v neděli 28. září,“ sdělila primátorka Dagmar Škodová Parmová.

Blažena Strachotová se snažila být soběstačná a nabízených služeb v Domě s pečovatelskou službou v Nerudově ulici, kde žila, užívala jen minimum. Denně za ní docházel někdo z rodiny.

Od školních let manuálně pracovala, vyučila se v oboru řezník – uzenář. „Moji rodiče měli pekařství a veliké hospodářství. Třeba jsem ráno roznášela pečivo, ještě než jsem šla do školy. Byl to takový trénink,“ zavzpomínala Blažena Strachotová při letošní oslavě, kdy se dožila 108 let.

Nejstarší lidé v ČR

* celkem je v České republice 1078 lidí starších 100 let
* z nich je 947 žen a 131 mužů
* 200 žije v Praze

Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení, data k červnu 2025

„Je to tak, celý život tvrdě pracovala na různých místech, například v sodovkárně, kam se provdala, a dělala i závoznici. Povídání s ní bylo moc pěkné, byla to taková šiřitelka lidského dobra. Měla obdivuhodnou paměť a na svůj věk neskutečnou kondici, fyzickou i psychickou, prostě úžasné,“ řekla také primátorka.

Moc si vážila své rodiny. „Radovala se mimo jiné ze čtyr vnoučat, sedmi pravnoučat a dokonce dalších čtyř prapravnoučat. Sama pocházela z pěti dětí. „Rodina se o mě stará, což nezvládnu sama, s tím mi pomůže. Bez nich bych to nezvládla. Jsem šťastná, že je kolem sebe mám. Říkávalo se, že rodina je základ státu, ale rodina je také základ života,“ vyprávěla Blažena Strachotová.

Receptem na dlouhověkost byl podle ní pohyb a žádné lenošení, denně cvičila. „Taky je potřeba cvičit mozek, abyste pak tolik nemuseli zápasit s pamětí,“ řekla. Každé ráno také děkovala za nový den a za to, že se ho dočkala.

Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)

Nejčtenější

Náročný zásah. Policie ukázala video z nálezu válečné munice v rušné části Brna

Téměř osm hodin až do pozdního večera trval v úterý zásah v brněnských Žabovřeskách po nálezu munice, výzbroje a dalšího armádního vybavení z druhé světové války. Náročná operace v rušné části Brna...

OBRAZEM: Lipno ztrácí vodu. Vltavská kaskáda čelí suchu i přes současné srážky

Lodě vytažené daleko od vody, nánosy kamení na rozlehlých plážích anebo socha Lipenské víly u Frymburky čnící vysoko nad hladinou na malé skále. To jsou v současnosti typické obrázky pro lipenskou...

Motor rozcupoval Kometu 8:0, Hradec už není poslední. Kladno pokračuje v trápení

Hokejová extraliga v pátek pokračovala dalšími šesti zápasy osmého kola. První duel rozehrály České Budějovice, které na svém ledě připravily mistrům z Brna pořádnou ostudu - Motor deklasoval Kometu...

Sparta prohrála v Olomouci, Pardubice zvládly drama v Kladně, Kometa slaví

Hokejová extraliga postupuje v rychlém sledu, úterní sedmé kolo nabídlo dalších šest zápasů. Litvínov zdolal Boleslav 4:2, Vítkovice porazily Liberec také 4:2 a stejným výsledkem přehrála Kometa...

Auto u Třeboně skončilo na střeše, spolujezdkyně na místě zemřela

Při čtvrteční dopolední nehodě osobního auta nedaleko Třeboně zemřela spolujezdkyně. Těžce zraněná řidička byla transportovaná do nemocnice. Příčiny havárie policisté šetří. Silnice byla několik...

Zemřela nejstarší občanka ČR. Zažila ještě Rakousko-Uhersko

Paní Blažena Strachotová se narodila 9. února 1917 ve Slavičíně na Zlínsku, v Českých Budějovicích žila mnoho let. I ve vysokém věku si každé ráno sama připravila snídani. Býval to pravidelně krajíc...

1. října 2025  9:06

Naposledy do práce. Slavné papírny končí, Větřní lidem hledá zaměstnání

Přibližně 130 zaměstnanců se závěrečným zářijovým dnem odchází ze společnosti JIP - Papírny Větřní na Českokrumlovsku. Další desítky pracovníků skončí v příštích měsících. Výroba zatím ještě pracuje...

30. září 2025  14:41

Studentům univerzity slouží nová menza. Kapacity kolejí ale stále nestačí

České Budějovice omladilo téměř 15 tisíc studentů. Vysoké školy ve městě lákají na nové prostory i obory. Jihočeská univerzita upravila menzu a dvě budovy pedagogické fakulty, VŠTE nabízí prodejnu s...

30. září 2025  12:17

Loutky povedou v neoprenech. Malé divadlo uvede hru na vodní hladině Bagru

Jihočeské divadlo v Českých Budějovicích představilo novou sezonu. Nabídne světové premiéry i představení na netradičních místech, třeba v českokrumlovském Portu 1560 nebo dokonce na vodní hladině...

30. září 2025  9:08

Společně odolnější. Budoucí učitelé cvičili na téma příprava občanů k obraně státu

Jihočeská univerzita společně s Armádou ČR připravila studentům pedagogické fakulty program ve výcvikovém prostoru Boletice na Českokrumlovsku. Kurz s názvem Společně odolnější byl sestavený tak, aby...

29. září 2025  16:26

Nebezpečnou silnici z Budějovic do Písku čeká úprava, bude ve střídavém třípruhu

Přestavba silnice I/20 mezi Pískem a Českými Budějovicemi začne v roce 2027. V několika etapách potrvá pět let a bude stát přibližně 3,7 miliardy korun. Po dokončení bude silnice v režimu dva plus...

29. září 2025  13:02

Předpokladům navzdory. Hrajeme jako tým, chválí manažer Motoru

V přípravě prohra za prohrou. Konec kapitána Milana Gulaše, minimum posil i nabitá konkurence. Hokejisté Českých Budějovic před startem extraligové sezony čelili chmurným prognózám ze všech stran....

29. září 2025  12:43

Část náměstí bez aut? V Táboře to vítají, dočasná úprava možná zůstane natrvalo

Centra měst nemusí být jen křižovatky plné aut. Třeba v Táboře v létě už podruhé proměnili část Žižkova náměstí v pěší zónu. Chtěli zklidnit dopravu a nabídnout bezpečnější a příjemnější prostředí...

29. září 2025  9:44

Pýcha předešel pádu, dal dva góly a Motor dál válí: Nechceme výkyvy jako dříve

Zazářit, zhasnout. Zazářit, zhasnout. Pořád dokolečka. S opakujícím se vzorcem hodlají českobudějovičtí hokejisté letos zatočit. A daří se jim to. I obránce Pavel Pýcha pomohl k tomu, aby pýcha...

29. září 2025  7:19

Brno se v Ústí naladilo na boj o Evropu, zářily posily. Písek pokazil Palyzův návrat

Basketbaloví vicemistři z Brna vstoupili do nového ročníku Maxa NBL vítězstvím v Ústí nad Labem 87:64. Velký podíl na úspěchu měly letní posily hostů. Ross Williams dal 28 bodů, Kevin Kalu nasbíral...

28. září 2025  21:07

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Jako by Tolkien opisoval od Rožmberků. Badatelé zjistili, komu patřil magický prsten

Rožmberský poklad z vyšebrodského kláštera vydal svá další tajemství. Povedlo se to týmu okolo Jiřího Šindeláře, který se už v minulosti podílel na průzkumu hrobky Rožmberků. Nyní zjistili, že...

28. září 2025  9:35

Po bočním střetu narazili do stromu. Mrtvý je řidič i spolujezdkyně

Při odpolední nehodě u Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku v sobotu zemřeli dva lidé. Muž a žena jeli v autě Kia, které po bočním střetu s jiným osobním autem vyjelo ze silnice a narazilo do...

27. září 2025  16:49

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.