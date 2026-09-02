Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Písecký sport truchlí. Zemřel fanoušek „Honza Řehtačka“, zápas nikdy nevynechal

Pavel Kortus
  11:47
Jan Zborník rád chodil i na píseckou házenou. (2. září 2026)

Jan Zborník rád chodil i na píseckou házenou. (2. září 2026) | foto: Jan Škrle

Jan Zborník (vpravo) měl na píseckém stadionu své místo. (2. září 2026)
Jan Zborník (vlevo) se Štěpánem Korešem (2. září 2026)
Na basketbal chodil Jan Zborník roky, domácí zápas sršňů nevynechal roky. (2....
Dvě osobnosti píseckého fotbalu – útočník Jan Zušťák (vlevo) a fanoušek Jan...
6 fotografií
Když se hrál v Písku fotbalový, basketbalový nebo házenkářský zápas, jedna věc byla jistá. Na tribuně bude v dresu, se šálou, vlajkou a řehtačkou natěšený Jan Zborník, nejvěrnější fanoušek píseckého sportu. Pokud byla možnost, jezdil i na venkovní utkání. V úterý zemřel po zdravotních komplikacích ve věku 71 let.

„Takový člověk se narodí jednou za sto let,“ povzdechne si při vzpomínce Jan Škrle, dlouholetý jihočeský fotograf, který fanouška dlouho a dobře znal.

K Janu Zborníkovi neodmyslitelně patřila řehtačka, která doprovázela jeho skandování. Z toho také vznikla přezdívka „Honza Řehtačka“. Pravidelně chodil na duely píseckých fotbalistů, basketbalistů i házenkářek. Všechny kluby na sociálních sítích v úterý sdílely vzpomínku na svého známého a věrného fanouška.

„Milý Honzíku, víme, že jsi už tam nahoře a budeme se snažit ti tam posílat jen samé dobré zprávy, ať už ze Sršního hnízda, fotbalového stadionu nebo z házenkářské haly. Tak nám tam taky občas zafandi a přimluv se za nás. Budeš nám tu chybět,“ napsali basketbalisté.

Jan Zborník rád chodil i na píseckou házenou. (2. září 2026)
Jan Zborník (vpravo) měl na píseckém stadionu své místo. (2. září 2026)
Jan Zborník (vlevo) se Štěpánem Korešem (2. září 2026)
Na basketbal chodil Jan Zborník roky, domácí zápas sršňů nevynechal roky. (2. září 2026)
6 fotografií

Zborník zemřel v úterý ve věku 71 let po zdravotních komplikacích. V posledních týdnech se navíc vyrovnával ze ztrátou partnerky, která zemřela přibližně před dvěma měsíci.

„Bylo na něm znát, že už je takový jiný, trochu uzavřený. Bylo toho na něj dost. Minule chyběl na fotbale v Písku a bylo to zvláštní,“ přiznává Škrle.

V sršním hnízdě. Rodinný klub si váží vlastní pohádky: Zbláznili jsme Česko

Na fotbal do Písku chodil téměř šedesát let. Ve dvanácti začal za tehdejší Spartak hrát jako žák. Brzy ale přešel na pozici rozhodčího, odřídil přes 350 utkání. Po konci rozhodcovské kariéry pracoval pro písecký klub, 35 let působil jako vedoucí týmů ve fotbalovém klubu.

„Honzíku, nikdy nezapomenu,“ vzkázal například Jan Zušťák, klubová legenda, kterému Zborník asistoval při rozlučce na konci jeho kariéry.

Jediný fanoušek v sektoru

Když byla možnost, jezdil Zborník i na venkovní utkání. Několikrát se stalo, že fandil v sektoru hostů osamocený. „Vytáhl vlajky a fandil, ať pršelo nebo bylo sluníčko. Sport miloval a byl to písecký patriot,“ potvrzuje Škrle.

Děti hltaly každou radu. Krejčí v Písku ukázal, jak trénují hráči NBA

Své místo měl i na tribuně tamních basketbalistů. Do sportovní haly chodil zhruba hodinu a čtvrt před zápasem. Vyvěsil vlajky s motivačními hesly. Vypil jednu černou kávu, turka. Při rozcvičce týmů poklábosil s přáteli na tribuně a až pak byl správně natěšený na zápas. „Bez toho by to nebylo ono,“ líčil před dvěma lety pro iDNES.cz přímo na tribuně.

„Taková atmosféra, jaká panuje na basketu v Písku, není nikde jinde v republice. Už je to hodně let, co bych vynechal zápas. Rád jezdím i ven, když se dělá výjezd,“ podotkl.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Staré jezy, zbytky mostů, nádobí. Podívejte se, co odhalilo sucho na Lipně a Orlíku

Nedostatek vody odhaluje na vodním díle Orlík i základy bývalého řetězového...

Hladiny řek v největších jihočeských nádržích dál klesají. Na Orlíku i na Lipně. Pod Podolským mostem se už objevují zřetelné zbytky starého řetězového mostu přes Vltavu. Na Lipně zase avizovali, že...

Lipnem suchou nohou, ostrov splynul s pevninou. Chybí tři metry vody, hlásí lidé

Premium
Nedostatek vody řeší dlouhodobě i lipenská přehrada na jihu Čech. Například...

Majitelé vytáhli svá plavidla, pár lodí se krčí v bahně u břehu, záchranáři museli upravit přístaviště a často už raději jezdí k zásahu autem. Jihočeská vodní nádrž Lipno se nadále potýká s velkým...

Máte opilou dceru na diskotéce, uslyšela matka. Jela pro ni čtyřicet kilometrů

Policisté na jedné diskotéce na Strakonicku zkontrolovali 58 mladistvých. Osm z...

Poslední prázdninový víkend se policisté vydali zkontrolovat návštěvníky jedné diskotéky na Strakonicku. U osmi mladistvých byl test na alkohol pozitivní. Jedna dívka nadýchala přes dvě promile....

ODS „blahopřeje“ Kubovi k Budvaru. Doteď tam seděl váš člen, kontruje hejtman

Jihočeský hejtman Martin Kuba představí své nové hnutí Naše Česko. (3. února...

Jmenování jihočeského hejtmana a šéfa hnutí Naše Česko Martina Kuby do dozorčí rady Budějovického Budvaru způsobilo rozruch. Někteří začali mluvit o tom, že se teď začnou politici vracet k nápadu na...

Z dolů, kde Koh-i-Noor těžil kaolin, se stane podzemní turistický hit na jihu Čech

Jihočeský kraj už zahájil práce na zpřístupnění bývalých kaolinových dolů a...

Bývalý kaolinový důl Orty poblíž Českých Budějovic si první turisté projdou na začátku roku 2029. Proměna a zpřístupnění unikátního díla za 100 milionů pokračuje. Na turisty čeká nové návštěvnické...

Písecký sport truchlí. Zemřel fanoušek „Honza Řehtačka“, zápas nikdy nevynechal

Jan Zborník rád chodil i na píseckou házenou. (2. září 2026)

Když se hrál v Písku fotbalový, basketbalový nebo házenkářský zápas, jedna věc byla jistá. Na tribuně bude v dresu, se šálou, vlajkou a řehtačkou natěšený Jan Zborník, nejvěrnější fanoušek píseckého...

2. září 2026  11:47

Sedlice se dočká obchvatu. Čekáme padesát let, tak dva roky vydržíme, míní starosta

Obchvat dopravu odvede i z blatenské osady Hněvkov. Podle starosty Blatné...

Sedlice a Hněvkov na Strakonicku se konečně dočkají vytouženého obchvatu, který odvede tranzitní dopravu mimo obydlené území. Přes půl sedmého kilometru dlouhá stavba se začne budovat tuto středu....

2. září 2026  9:16

Na ulici nebo v baru bych se v životě neprala, říká šampionka v thajském boxu

Premium
Národní šampionka CMTA ligy, to je Veronika Jungvirtová (31. srpna 2026)

Veronika Jungvirtová (24) je úspěšná thajská boxerka, národní šampionka CMTA ligy a vicemistryně republiky. Úspěchy v ringu ale nejsou to jediné, co ji vystihuje. Úspěšně totiž propojuje sportovní...

1. září 2026

Z nových tříd se žáci hlubocké školy dívají do zámeckého parku

Na ZŠ v Hluboké nad Vltavou otevřeli nový pavilon za 133 milionů korun. (31....

Na Základní škole v Hluboké nad Vltavou otevřeli nový pavilon za 133 milionů korun. Je určený pro první stupeň. Nové učebny mají také v jedné škole v Jindřichově Hradci. V ZŠ Tomáše Šobra v Písku...

1. září 2026  12:29

V halách chtějí mít 120 tisíc slepic. Zápach lidi obtěžovat nebude, ujistil farmář

ilustrační snímek

Krátošice na Táborsku čeká rozvoj. Brzy budou mít tisíckrát více slepic, než je počet obyvatel, přesto se tam narušení pohody nebojí. Rozšíření živočišné výroby o chovy nosnic oznámila tamní...

1. září 2026  9:13

Spáč z houpací sítě napadal po probuzení strážníky, skončil na záchytce

Agresivního muže pomáhala strážníkům zpacifikovat i hlídka Policie ČR. (30....

Mělo to být jen klidné upozornění, aby si muž sbalil houpací síť zavěšenou mezi stromy na veřejném prostranství a vydal se jinam. Spáč se ale probral a na českobudějovické strážníky začal útočit. V...

31. srpna 2026  15:48

Máte opilou dceru na diskotéce, uslyšela matka. Jela pro ni čtyřicet kilometrů

Policisté na jedné diskotéce na Strakonicku zkontrolovali 58 mladistvých. Osm z...

Poslední prázdninový víkend se policisté vydali zkontrolovat návštěvníky jedné diskotéky na Strakonicku. U osmi mladistvých byl test na alkohol pozitivní. Jedna dívka nadýchala přes dvě promile....

31. srpna 2026  11:35

Oběd ve škole dostanou i děti z rodin bez peněz. Kraj uvolní přes 37 milionů

ilustrační snímek

Jihočeský kraj na program Obědy pro jihočeské děti II vyčlenil pro nadcházející školní rok 37,7 milionu korun. Třeba na Strakonicku zase k obědům pomůže Tříkrálová sbírka. Dávka je určená pro děti a...

31. srpna 2026  9:19

Dril do tréninku dětí patří, ale musí být citlivě zařazený, říká sportovní expert

Premium
Tomáš Perič působí jako garant metodiky Gymnathlon, kterou rozvíjí s cílem...

Odborník na sportovní přípravu Tomáš Perič vysvětluje, proč dnes sport není u dětí v módě, i to, kdy a jak by rodiče měli vést potomky k pohybu. „Brzká specializace je chyba. Děti potřebují pohyb i...

30. srpna 2026

Volejbalistky Budějovic zbrojí na extraligu. Věřím, že překvapíme, říká Prokešová

Smečařka Andrea Kossányiová útočí kolem kolumbijského bloku.

Původně neměla v plánu se po mateřství vracet do kolotoče vrcholového volejbalu, teď je ale všechno jinak. Bývalou kapitánku české reprezentace a 33letou smečařku budou diváci moci zase vídat na...

30. srpna 2026  15:49

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

V Sezimově Ústí usmrtil vlak člověka, provoz stál mezi Planou a Táborem

ilustrační snímek

V Sezimově Ústí v neděli zemřel člověk, kterého srazil vlak. Sdělila to jihočeská policejní mluvčí Lenka Krausová. Provoz na železnici byl před 11:00 přerušený mezi Planou nad Lužnicí a Táborem. Ve...

30. srpna 2026  12:33

Adoptovat si slepici? I to jde, spolek zachraňuje nosnice z velkochovů

Martina Schmidtmayerová Pohorská z Vlkovic na Budějovicku zachraňuje slepice z...

Na zahradě za plůtkem stojí prostorný a moderní dřevěný kurník, u kterého uštipují slepice trávu. Je to klasický pohled na řadu zahrad u rodinných domků na vesnici. U Schmidtmayerů ve Vlkovicích na...

30. srpna 2026  9:06

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.