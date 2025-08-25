Otřesy země u Orlíku. Mohlo je vyvolat doznívání důlní činnosti, naznačil odborník

  16:42
Zemětřesení o síle 2,3 magnitudo zaznamenali dnes po poledni vědci nedaleko Orlické přehrady na hranicích Středočeského a Jihočeského kraje. Lidé slyšeli dunění a zaznamenali mírné otřesy, žádné velké škody ale nehrozily. Souvislost se zemětřesením u Mirotic odborníci vyloučili.
Na nedávné seismické aktivitě v Evropě je vidět červený bod u Klučenic. | foto: Geofyzikální ústav

„Zemětřesení s magnitudo 2,3 toho moc způsobit nemůže. Většinou je doprovázené zvukovými efekty, takže se lidé leknou, ale nějaké velké škody se nedají očekávat,“ řekl vedoucí seismické služby Geofyzikálního ústavu Jan Zedník.

Zároveň dodal, že šlo o mělký jev v hloubce zhruba jeden kilometr. Ty se podle něj velmi rychle utlumí a nejsou cítit příliš daleko. „Důlní otřesy na Ostravsku ucítí také lidé intenzivně v okolí a pár kilometrů dál už o tom neví,“ přirovnal Zedník.

Jako by tancoval byt. V Povltaví se opakují otřesy půdy, vědci jsou ve střehu

Ohnisko otřesů se nacházelo v Klučenicích u Orlíku, otřesy zaznamenali ale i v okolí Kovářova. Otřesy se objevily v bývalé těžební oblasti. Podle Zedníka tak není vyloučené, že je vyvolalo doznívání důlní činnosti, podobně jako na Příbramsku. „Nebo tam je nějaký mělký tektonický zlom,“ dodal.

Denní seismograf z Písecka.

Podle mluvčí Geofyzikálního ústavu Lucie Crippa nejsou aktivity tohoto typu v této oblasti výjimečné. „Ale dnes to bylo silnější než v minulosti v této lokalitě,“ podotkla.

Zemětřesení o této síle už mohou pocítit i lidé, kteří v oblasti žijí. „Z makroseismických dotazníků, které jsme dostali, vyplývá, že to lidé pociťovali. Slyšeli dunění a někteří popisovali, že se jim třásly třeba krytky na radiátorech,“ upřesnila mluvčí.

Jižní Čechy zasáhlo zemětřesení minimálně o síle 3,1. Došlo k tomu opět po roce

Zedník zároveň zdůraznil, že tyto otřesy nemají nic společného s těmi, které nedávno zaznamenali lidé u Mirotic. „Ty byly v hloubce kolem dvaceti kilometrů,“ upřesnil.

Otřesy země u Orlíku. Mohlo je vyvolat doznívání důlní činnosti, naznačil odborník

