Po dalším zemětřesení v Chorvatsku se kývaly lustry i v jižních Čechách

Otřesy pocítili lidé v Českých Budějovicích krátce po půl jedné odpoledne. Své dojmy hned sdíleli na sociálních sítích.



„Houpal se nám vánoční strom i lustr,“ napsala obyvatelka jihočeského města.



I další Jihočeši popisovali cinkající nádobí. Své pocity nejčastěji popisovali ti, kteří žijí v panelových domech.

„Dost to bylo cítit ve vyšších patrech. Kdo je na zemi a třeba v prvním patře, tak nemusel nic zaznamenat. Já jsem ve čtvrtém a byla to docela síla,“ napsala do facebookové diskuse Vlaďka Říčařová. Řada obyvatel města si původně myslela, že se jim jen zatočila hlava.

Šlo ale o skutečné zemětřesení v Chorvatsku. Epicentrum mělona stejném místě jako v pondělí.



„Podle údajů, které máme k dispozici, mělo sílu 6,2 až 6,4. U nás bylo cítit v Českých Budějovicích, Strakonicích, Brně ale i Praze,“ informoval Jan Zedník z Geofyzikálního ústavu Akademie věd ČR.

Ten také připustil, že jde o zcela neobvyklý jev. „Je velmi mimořádné, že by zemětřesení na Balkánu bylo cítit v takovém rozsahu na našem území. Jde o výjimečnou událost,“ reagoval Zedník s tím, že další záchvěvy by už lidé v Česku pocítit neměli.

Chvění pocítili i obyvatelé dalších evropských států, například v Rakousku a Maďarsku.