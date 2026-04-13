Kravám kdosi podstrčil antibiotikum, znehodnotil tak mléko za stovky tisíc

Neznámý pachatel vnikl do areálu zemědělského družstva na Jindřichohradecku, kde ustájeným dojnicím podal do krmiva či vody speciální veterinární antibiotikum, a znehodnotil tak nadojené mléko. Družstvu způsobil škodu za několik stovek tisíc korun. Případem se zabývá policie.
Pachatel vnikl do plně robotické stáje zřejmě minulé pondělí či úterý. Policie o případu informovala až nyní.

Ze zatím nezjištěných důvodů pachatel podal dvěma desítkám krav látku, jež následně kontaminovala nadojené mléko, které z bezpečnostních důvodů nemohlo družstvo dále distribuovat. Způsobil tak škodu, která dosáhla stovek tisíc korun.

Případem se nyní zabývá jihočeská policie. „Družstvu tak pachatel způsobil škodu kolem 300 tisíc korun,“ upřesnil policejní mluvčí Jiří Matzner.

Policisté zjišťují podrobnosti i důvod, proč někdo podal zvířatům speciální veterinární antibiotikum. V plně robotizované stáji je pohyb osob minimální. „Za roky u policie podobný případ nepamatuji,“ dodal Matzner.

