Za požár v Hřensku může Bursíkův kůrovec, řekl Zeman na Živitelce

Prezident Zeman dorazil do areálu výstaviště krátce před půl desátou, hned po něm přijel i premiér Fiala. U pavilonu R2 je přivítali například budějovický primátor Jiří Svoboda (ANO) a hejtman Martin Kuba (ODS).

Mezi hosty jsou i ministryně obrany Jana Černochová (ODS), ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL), šéf Senátu Miloš Vystrčil (ODS) nebo exprezident Václav Klaus.

V 10 hodin začalo slavnostní zahájení agrosalonu na pódiu v Pivovarské zahradě.

„Osobně si nepamatuji, že by Živitelka začínala v tak komplikované situaci. Vše se prodražuje, včetně vstupu našich vystavovatelů. Věřím, že se tu dočkáme i některých odpovědí na otázky k svízelné situaci,“ poznamenal ve svém projevu primátor Svoboda.

„Slavíme tu konec žní a patřím ke generaci, která pamatuje ještě jiné žně. Dnes bychom měli zemědělcům poděkovat za celoroční mimořádně náročnou práci, která se nedá dělat z home office. Vypadá to, že letošní úroda bude dobrá, ale nevíme, jaká bude v budoucnu dostupnost zdrojů a surovin,“ konstatoval Klaus.

Bývalý prezident doplnil, že růst cen potravin nezpůsobují čeští zemědělci. „To tu musí zaznít,“ zdůraznil. „Máme celou řadu problémů, naši zemědělci jsou jen jeden článek řetězu, který vyvolává jednu krizi za druhou. Máme tu inflaci, a to zemědělci nebo potravináři nezpůsobili. Za to mohou deficity vlád, nadměrné tisknutí peněz nebo evropský greendeal. Napomohla tomu i tragická válka, kterou si nezasloužili Ukrajinci, Rusové ani nikdo jiný. Měli bychom se navzájem poslouchat a hledat řešení ve změnách v zemědělství. Změnu ale potřebujeme v celé naší společnosti.“

Také prezident Zeman poblahopřál zemědělcům k letošní úrodě. „Často slýchám o sporech malých a velkých zemědělcích, ale spíše je to o sporu dobrých a horších podnicích. Nechme ty špatně zbankrotovat. Stěžujeme si na ceny energii a jen to oprávněně. Je to ale zatraceně málo. Ptejme se po příčinách, proč tomu tak je. Hledejme nástroje, jak tu zamezit. Podstatným faktorem růstu cen energií je zelený fanatismus, ať už jen to green deal nebo něco jiného,“ sdělil prezident.

A vrátil se k ničivému požáru v Hřensku. „Je to dávno let, co jsem v zaslechl výrok ministra životního prostředí Bursíka: ‚Budu vás šokovat, ale jsem přítelem kůrovce.‘ Zažili jsme velký požár v Hřensku, ten ale nevznikl jen kvůli trempům v přírodě, ale také kvůli tisícům uschlých stromů napadených Bursíkovým kůrovcem a zrůdné filozofii bezzásahových zón,“ prohlásil Zeman.

Doplnil, že staří lesáci se o tyto stromy dokázali postarat. „Zelený fanatismus nás ale i z tohoto směru výrazně ohrožuje. Opřeme se tedy o zdravý rozum zemědělců, potravinářů, ale i lesáků a dalších, co pracují s půdou.“

Otevřeli druhé předvadiště

Agrosalon potrvá na výstavišti do 30. srpna a organizátoři očekávají, že ho navštíví přes 100 tisíc lidí. Mottem je „Budoucnost české krajiny“ Nejsilnějšími tématy budou kvalita české půdy, vody a také potravinářství.

Mezi letošní hlavní body programu se podle místopředsedy představenstva výstaviště Zdeňka Volfa řadí také přehlídka skotu, konkrétně plemene angus a limousine.

„Také mám radost, že se pro letošní rok podařilo otevřít druhé předvadiště v místě, kde dříve stával amfiteátr. Letos na něm uspořádáme prezentaci pracovních koní,“ jmenoval Volf.

Letošní 48. ročník nabídne opět zábavu i pro dětské návštěvníky, o niž je každoročně velký zájem. Takzvaný Dětský zemědělský svět je součástí akce od roku 2017.

„Formou hry a poznávání objevují různá odvětví zemědělství, takže si vyzkoušejí sušení sena, orání pole nebo uvidí, jak náročná je práce včelaře. Jsou zde pro ně i naučné stezky,“ přiblížila mluvčí výstaviště Michaela Čeňková.