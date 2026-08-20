Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

V Českých Budějovicích začíná Země živitelka, dorazí Babiš i ministr zemědělství

Autor:
  7:00
Země živitelka v Českých Budějovicích letos nese podtitul Nová éra a zaměří se...

Země živitelka v Českých Budějovicích letos nese podtitul Nová éra a zaměří se hlavně na inovativní techniky a digitalizaci v zemědělství. (21. srpna 2025) | foto: MAFRA

Veletrh Země živitelka probíhá v Českých Budějovicích. (27. srpna 2022)
Výstava skotu na výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích (21. srpna 2025)
51. ročník agrosalonu Země Živitelka začal ve čtvrtek dopoledne na...
Veletrh Země živitelka probíhá v Českých Budějovicích (27. srpna 2022)
18 fotografií
Na českobudějovickém výstavišti začne v 9 hodin 52. ročník populárního agrosalonu Země živitelka. Na úvodní den výstavy přijede také řada politiků včetně premiéra Andreje Babiše (ANO) či ministra zemědělství Martina Šebestyána (za SPD).

Země živitelka potrvá od čtvrtka do úterý. Loni ji navštívilo zhruba 132 tisíc lidí. Program a koncept akce jsou podobné jako v předchozích letech. Nachystané jsou jako každoročně ukázky moderní i historické zemědělské techniky.

Tématem letošního ročníku je inovace v každém poli, tedy že moderní zemědělství není jen o autonomních systémech řízení, robotizaci či umělé inteligenci, ale začíná u zdravé půdy a chytrého a efektivního hospodaření se zdroji.

Rekordní počet zvířat, moderní i historická technika. Země živitelka začíná

Areál zaplnilo přes 600 vystavovatelů. Rekordní je letošní počet vystavovaných hospodářských zvířat. Skotu, ovcí, koz, prasat či koní je k vidění přes 350 kusů.

Země živitelka v Českých Budějovicích letos nese podtitul Nová éra a zaměří se hlavně na inovativní techniky a digitalizaci v zemědělství. (21. srpna 2025)
Veletrh Země živitelka probíhá v Českých Budějovicích. (27. srpna 2022)
Výstava skotu na výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích (21. srpna 2025)
51. ročník agrosalonu Země Živitelka začal ve čtvrtek dopoledne na českobudějovickém výstavišti. (21. srpna 2025)
18 fotografií

Na předvadišti se poprvé představí kůň plemene percheron. „Je to chladnokrevné plemeno koní chované už od osmého století v severní Francii. Je to jedno ze tří nejtěžších plemen koní na světě,“ lákal předseda představenstva Výstaviště Mojmír Severin.

Sobotní program tradičně patří národním dožínkám a průvodu. Pro nejmenší je opět za hlavní branou připravený dětský zemědělský svět, u něhož vznikla zóna hobby s tipy pro dům, zahradu i volný čas.

Areál bude otevřený denně od 9 do 18 hodin, závěrečný den se končí o hodinu dřív.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Kuba si střihl Ironmana. Byla to jízda, prohlásil a prozradil svůj výsledek

Šéf hnutí Naše Česko Martin Kuba se v sobotu postavil na start vyhlášeného...

Šéf hnutí Naše Česko Martin Kuba se v neděli postavil na start vyhlášeného triatlonového závodu Ironman 70.3 Hradec Králové. „Byla to jízda, ale je to tam,“ pochlubil se jihočeský hejtman na...

Rodině zmizela z očí během minut. Dívku na nafukovacím lehátku odneslo moře

Dítě si hrálo spolu s rodinou na pláži v tureckém letovisku Didim. Nafukovací...

Nafukovací lehátko, slunce a moře je kombinace, která na první pohled vypadá pohodově, a ne jako něco potenciálně nebezpečného. V tureckém letovisku Didim se ale právě tahle oblíbená letní...

Po útoku na cyklostezce v Českých Budějovicích zemřela žena. Podezřelého zadrželi

Kriminalisté v Českých Budějovicích vyšetřují násilný čin. Žena po útoku muže...

Žena v Českých Budějovicích v neděli odpoledne zemřela po násilném útoku. Policisté během několika minut zadrželi podezřelého muže. Podle policie už nikomu dalšímu nebezpečí nehrozí.

Po nehodě na kole zemřel Jan Boháč, člen Divadla Sklep a majitel slavonické Besídky

Jan Boháč opravil ve Slavonicích hotel Besídka a chystá další rozšíření o další

Ve Slavonicích na Jindřichohradecku zemřel v noci na neděli ve věku 70 let člen Divadla Sklep Jan Boháč, když havaroval na kole. Nehodou se zabývá jihočeská policie.

Takový kbelík, to je apríl? Štamgasty v ikonickém podniku rozezlila změna půllitrů

Premium
Restaurace Masné krámy v Českých Budějovicích.

„Jeden kroužek, prosím.“ Objednávka, jež v legendárních budějovických Masných krámech zazní denně nesčetněkrát. Nedávno však návštěvníkům začali čepovat oblíbený ležák od Budvaru do širokých sklenic,...

V Českých Budějovicích začíná Země živitelka, dorazí Babiš i ministr zemědělství

Země živitelka v Českých Budějovicích letos nese podtitul Nová éra a zaměří se...

Na českobudějovickém výstavišti začne v 9 hodin 52. ročník populárního agrosalonu Země živitelka. Na úvodní den výstavy přijede také řada politiků včetně premiéra Andreje Babiše (ANO) či ministra...

20. srpna 2026

Rodině zmizela z očí během minut. Dívku na nafukovacím lehátku odneslo moře

Dítě si hrálo spolu s rodinou na pláži v tureckém letovisku Didim. Nafukovací...

Nafukovací lehátko, slunce a moře je kombinace, která na první pohled vypadá pohodově, a ne jako něco potenciálně nebezpečného. V tureckém letovisku Didim se ale právě tahle oblíbená letní...

19. srpna 2026  18:27

Takový kbelík, to je apríl? Štamgasty v ikonickém podniku rozezlila změna půllitrů

Premium
Restaurace Masné krámy v Českých Budějovicích.

„Jeden kroužek, prosím.“ Objednávka, jež v legendárních budějovických Masných krámech zazní denně nesčetněkrát. Nedávno však návštěvníkům začali čepovat oblíbený ležák od Budvaru do širokých sklenic,...

19. srpna 2026  16:50

Jindřichohradecká úzkokolejka získala důležité osvědčení, bez něj nemůže jezdit

Motorový vlak úzkokolejky je připravený k odjezdu z nádraží v Nové Bystřici. O...

Jindřichohradecká úzkokolejka získala klíčovou bezpečnostní certifikaci od Drážního úřadu na pět let. Její zástupci zároveň uzavřeli smlouvu se Státním fondem dopravní infrastruktury, která jim letos...

19. srpna 2026  13:23

Basketbalista Šurý končí, ve 24 letech ho zastavilo zdraví: Loučím se s vděčností

Jakub Šurý z Písku zakončuje na koš Pardubic.

Podílel se na čtyřech mládežnických titulech. Byl součástí generace, která posunula písecký basketbal mezi českou elitu, ve které tři roky oblékal dres Sršňů. Další starty však už Jakub Šurý nepřidá....

19. srpna 2026  9:32

Rekordní počet zvířat, moderní i historická technika. Země živitelka začíná

Na Zemi živitelce je pravidelně k vidění ta nejmodernější zemědělská technika....

Dvaapadesátý ročník agrosalonu Země živitelka začíná tento čtvrtek a potrvá do následujícího úterý. Akce nabídne na českobudějovickém výstavišti kromě inovací i rekordní počet zvířat. Vloni ji...

19. srpna 2026  9:19

I byliny mají letokruhy, jsou staré i desítky let. Jihočeský biolog je zkoumá v Himálaji

Premium
Biolog Jan Binter z Botanického ústavu AV ČR v Třeboni (14. srpna 2026)

Je mu teprve 25 let, za sebou už má ale několik vědeckých expedic do vzdálených koutů světa. Biolog Jan Binter působí v Botanickém ústavu Akademie věd ČR v Třeboni, odkud vyráží za výzkumem rostlin...

18. srpna 2026

U Soumarského mostu, kde mají stát apartmány, objevil spolek nebezpečný odpad

Kemp Soumarský most se rozkládá na obou březích Teplé Vltavy.

Kontaminaci půdy ropnými látkami na místě, kde mají u Soumarského mostu na Prachaticku stát nové apartmánové domy, zjistil spolek Občané a přátelé Vltavského luhu z Volar. Podnět už poslal České...

18. srpna 2026  14:20

Z vraždy o dvacet let mladší ženy policie obvinila jejího partnera, měli neshody

Kriminalisté v Českých Budějovicích vyšetřují násilný čin. Žena po útoku muže...

Kriminalisté v pondělní večer obvinili z vraždy muže zadrženého v souvislosti s nedělním napadením ženy u Vltavy v Českých Budějovicích. Motivem činu byly podle policie dlouhodobé neshody mezi...

18. srpna 2026  10:39,  aktualizováno  11:42

ČEZ digitalizuje provoz Temelína a Dukovan. Do modernizace dá přes 5 miliard ročně

Tisková konference ČEZ - Osmdesátiletý provoz českých jaderných elektráren:...

Skupina ČEZ investuje kvůli prodloužení provozu jaderných elektráren 10 až 12 miliard korun ročně, z toho do modernizace a bezpečnosti půjde polovina této částky. Prostředky zamíří do obnovy...

18. srpna 2026  9:55

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Málek junior si chytání vybrečel: Slovo tati jsme na tréninku zakázali

Chomutov, 29. 7. 2026. Hokejoví Piráti Chomutov, trénink. Brankář Roman Málek...

Ne z tátova, ale z vlastního stínu chce vystoupit hokejový brankář Roman Málek junior. Na své příjmení je posila Chomutova hrdá, ačkoli být potomkem úspěšného otce ve stejném oboru – zvlášť když se...

18. srpna 2026  9:30

Hladina Římova víc klesá od začátku prázdnin. Nyní je nejnižší za poslední čtvrtstoletí

Hladina římovské přehrady je nyní nejnižší za posledních 25 let. Ale nehrozí,...

Nádrž na Malši je stěžejní pro zásobování kraje pitnou vodou. Její hladina je nyní nejnižší za uplynulé čtvrtstoletí, ale ředitel Jihočeského vodárenského svazu Antonín Princ, který ji provozuje,...

18. srpna 2026  9:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.