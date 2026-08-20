V Českých Budějovicích začíná Země živitelka, dorazí Babiš i ministr zemědělství

Země živitelka potrvá od čtvrtka do úterý. Loni ji navštívilo zhruba 132 tisíc lidí. Program a koncept akce jsou podobné jako v předchozích letech. Nachystané jsou jako každoročně ukázky moderní i historické zemědělské techniky.
Tématem letošního ročníku je inovace v každém poli, tedy že moderní zemědělství není jen o autonomních systémech řízení, robotizaci či umělé inteligenci, ale začíná u zdravé půdy a chytrého a efektivního hospodaření se zdroji.
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Rekordní počet zvířat, moderní i historická technika. Země živitelka začíná
Areál zaplnilo přes 600 vystavovatelů. Rekordní je letošní počet vystavovaných hospodářských zvířat. Skotu, ovcí, koz, prasat či koní je k vidění přes 350 kusů.
Na předvadišti se poprvé představí kůň plemene percheron. „Je to chladnokrevné plemeno koní chované už od osmého století v severní Francii. Je to jedno ze tří nejtěžších plemen koní na světě,“ lákal předseda představenstva Výstaviště Mojmír Severin.
Sobotní program tradičně patří národním dožínkám a průvodu. Pro nejmenší je opět za hlavní branou připravený dětský zemědělský svět, u něhož vznikla zóna hobby s tipy pro dům, zahradu i volný čas.
Areál bude otevřený denně od 9 do 18 hodin, závěrečný den se končí o hodinu dřív.