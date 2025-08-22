Supermoderní kurník se sám stará o slepice, nakrmí je a uklidí vajíčka

  15:39
Země živitelka v Českých Budějovicích vstupuje do nové éry a farmářům, pěstitelům a chovatelům představuje budoucnost zemědělství. Jednou z novinek je autonomní kurník, který má na agrosalonu evropskou premiéru. Sám hlídá klima, krmení nebo množství snesených vajec. Automaticky se pohybuje po pastvině a umožňuje, aby drůbež měla vždy čerstvou potravu. Dobíjí se přes solární panely.
Autonomní kurník na výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích (22. srpna 2025) | foto: Václav Pancer, ČTK

Autonomní kurníky neboli autonomní stáje zatím sloužily jen v USA a Kanadě. „V Česku je nyní první v provozu od minulého týdne na farmě nedaleko Soběslavi,“ řekl Jindřich Šácha, jednatel a majitel zemědělského podniku Šácha Agro a e-shopu JVA Centrum. Vše lze podle něj naprogramovat nebo ovládat na dálku přes aplikaci.

Na agrosalonu autonomní kurník získal ocenění Zlatý klas pro nejlepší exponát výstavy.

„V loňském roce se nám podařilo v rámci veletrhu Agritechnica v Hannoveru zkontaktovat kanadskou společnost UKKÖ Robotics, která je dnes lídrem v oblasti technologie pro robotický chov drůbeže. Vlastní unikátní produkt, což je tento mobilní kurník, mobilní stáj,“ řekl Šácha.

Cílem je zlepšit pohodu a zdraví zvířat a také ušetřit čas při chovu slepic. „Při standardním chovu farmáři v Kanadě a v USA počítají zhruba osm až 20 hodin práce na chov slepic týdně. Díky této technologii to zabere zhruba čtyři hodiny práce týdně. Takže tato technologie je ekologická, ekonomická a šetří čas pracovníkům v zemědělství,“ řekl Šácha.

Drůbež v autonomní stáji může být i celoročně. Jeden člověk dokáže ovládat i více takových kurníků. Podobné posuvné stáje již existují, ale nebyly automatické, veškeré činnosti musel fyzicky obstarat člověk. Moderní kurník má podobu obloukové haly, může mít různé velikosti podle počtu kusů drůbeže.

Zemědělců ubývá, o práci se hlásí autonomní roboti. Největší váží 8,5 tuny

Na agrosalonu vystavují verzi Micro pro 12 až 20 nosnic, ale také velkou pro 250 kusů drůbeže. Může být ale až pro 600 nosnic.

Druhá autonomní stáj v Evropě pro 280 slepic je od minulého týdne v provozu na farmě nedaleko Soběslavi. Supermoderní kurník pro 380 slepic stojí zhruba 1,6 milionu korun a počítá se s návratností do tří let, dodal Šácha. V mobilní aplikaci lze naprogramovat, o kolik metrů a za jak dlouho se má kurník posunout, aby měla drůbež čerstvou pastvu.

Systém zajistí stálý pitný režim, frekvenci a množství krmení. Klima uvnitř regulují rolety, které se vysouvají. Dění lze sledovat kamerou. Zvířata nemůžou utéct.

Plánujeme kvůli vytížení lidské síly do budoucna i další automatizované technologie v rámci farmy.

Jindřich Šáchajednatel a majitel zemědělského podniku

„Dole kolem celého obvodu je manžeta z tvrdé gumy nebo z tvrdého igelitu. V ní je trubka, která zajišťuje, aby se ke slepicím nepodhrabala škodná. A manžeta má navíc z vnější strany elektrickou pásku, která je stále pod proudem,“ řekl Šácha.

Slepice uvnitř snášejí vajíčka do hnízda s plentou. Uvnitř je dopravník, který vajíčko posune mimo dosah slepice.

Do českého zemědělství půjde za pět let 200 miliard, ujistil Fiala na Živitelce

V zemědělském podniku Šácha Agro chovají masný dobytek, 40 krav plemene Aberdeen Angus a Charolais. A začínají s chovem drůbeže pro bio vajíčka a bio nosnice, kterých mají 150. Dále chovají 300 kusů drůbeže ve výkrmu. Pozemek nedaleko Písku v obci Jamný má necelých 100 hektarů.

„Plánujeme kvůli vytížení lidské síly do budoucna i další automatizované technologie v rámci farmy. A hlavně chceme pátrat po nových technologiích v rámci světa a přinést je na evropský nebo český trh,“ řekl Šácha.

21. srpna 2025
