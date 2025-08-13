Živitelka vstupuje do nové éry. Ukáže automat na brambory i supermoderní kurník

Pavel Kortus
  14:10
Mezinárodní agrosalon Země živitelka se chystá na svůj 51. ročník, který se uskuteční od 21. do 26. srpna na výstavišti v Českých Budějovicích. Letos nese podtitul Nová éra a zaměří se hlavně na inovativní techniky a digitalizaci v zemědělství. Dorazí na 600 vystavovatelů z pěti zemí.
Agrosalon se letos uskuteční od 21. do 26. srpna a představí se na něm přibližně 600 vystavovatelů.

Agrosalon se letos uskuteční od 21. do 26. srpna a představí se na něm přibližně 600 vystavovatelů. | foto: Petr Lundák, MF DNES

Agrosalon se letos uskuteční od 21. do 26. srpna a představí se na něm přibližně 600 vystavovatelů.
Agrosalon se letos uskuteční od 21. do 26. srpna a představí se na něm přibližně 600 vystavovatelů.
Agrosalon se letos uskuteční od 21. do 26. srpna a představí se na něm přibližně 600 vystavovatelů.
Agrosalon se letos uskuteční od 21. do 26. srpna a představí se na něm přibližně 600 vystavovatelů.
13 fotografií

Novinky zaznamenají návštěvníci hned u hlavního vstupu. Odtud zmizela mohutná konstrukce, prostor je vzdušnější. Ještě u brány uvidí příchozí v akci autonomního zemědělského robota Roboton Farmer, který samostatně zvládá řadu činností. Ovládá se přes mobil, elektřinu bere z vlastních solárních panelů.

Zaujmout může také evropská premiéra autonomního kurníku, což je jakási mobilní stáj pro drůbež bez podlahy na solární pohon. Sama se pohybuje po pastvině, díky čemuž mají zvířata neustálý přístup k čerstvé trávě. Stará se jim také o klima, krmení či vodu.

Tyto a další novinky zapadají do podtitulu, který 51. ročník Země živitelky nese, tedy Nová éra zemědělství. „Zhruba šest set vystavovatelů z pěti zemí předvede ještě více trendů v zemědělství směrem k automatizaci a robotizaci,“ popsal Mojmír Severin, předseda představenstva Výstaviště České Budějovice.

Nechybí nejnovější zemědělská technika. Toto je jeden z největších kombajnů na světě New Holland CR 11.
Na výstavu tradičně dorazily tisíce lidí.
Děti na zemědělských strojích
Výstava Země živitelka
13 fotografií

Znovu tedy bude součástí nejnavštěvovanějšího zemědělského veletrhu v České republice oddělení Smart farming, tedy speciální prostor pro ukázku moderních řešení, různé diskuse i workshopy. Řešit se bude také vliv umělé inteligence nebo dotační politika.

Do myslivecké sekce se po mnoha letech vracejí zbraně. Poprvé bude k vidění nová kulovnice od České zbrojovky. Světovou raritu nabídne ukázka skelného hnojiva, které funguje na principu řízeného uvolňování fosforu, draslíku, vápníku a hořčíku. Je šetrné vůči přírodě.

Na loňský jubilejní ročník dorazilo téměř 130 tisíc návštěvníků. Organizátoři chtějí tento rekord znovu pokořit. „Věříme, že se nám to může povést. Živitelka je fenomén, na který jezdí generace lidí z Česka i ze zahraničí. Snad se povede počasí,“ shrnul Jan Kuběna, obchodní ředitel výstaviště.

Budějovické výstaviště čekají změny, přibudou nové festivaly i hotel

Z novinek může zaujmout návrat Dexter show nejmenšího evropského plemene skotu, premiéra Karačájevského koně, tedy horského plemena z oblasti severního Kavkazu, nebo automat na prodej brambor.

Chybět však nebude ani klasika, která se s agrosalonem již tradičně pojí. Je to program na předvadišti, v Pivovarské zahradě, ale i dětský zemědělský svět.

Sobota bude jako vždy patřit Národním dožínkám. Na akci se chystá mnoho hostů, a to i z řad politiků. Kromě několika ministrů i předseda vlády Petr Fiala nebo eurokomisař pro zemědělství Christophe Hansen.

Země živitelka vstupuje nejen do další padesátky svého pokračování, ale podtitul nová éra se týká i výstaviště samotného. „Je to rok, kdy tady začnou velké změny. V jižní části se chystá stavba multifunkční haly s parkovacím domem, severní část nám propojí s městem lávka přes řeku Vltavu,“ přidal Severin.

Země živitelka letos přilákala téměř 130 tisíc návštěvníků, nejvíc za 20 let

S tím souvisí také změny a investice, které vedení výstaviště chystá. „Řešíme výstavbu nového výstavního pavilonu. Testujeme dva nebo tři prostory – místo předvadiště, za vstupní branou či uprostřed areálu. Uvažujeme, že bude mít rozlohu zhruba pět až pět a půl tisíce metrů čtverečních. Byl by větší než současný pavilon T. Nevznikne naráz, ale zřejmě ve dvou nebo třech etapách. Bavíme se o zhruba pětiletém horizontu,“ přiblížil ředitel.

Letošní Země živitelka potrvá od 21. do 26. srpna, otevřeno bude denně od 9 do 18 hodin, poslední den o hodinu méně. Program a ceny vstupného jsou na webu výstaviště www.vcb.cz.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

OBRAZEM: Takový Orlík neznáte. Z hladiny ční bunkry, objevily se i základy domů

Hladina vodní nádrže Orlík je o šest metrů níž, než je v létě obvyklé. V místech, kde dříve bývala voda, se objevují nánosy bahna a kamení. Vynořují se také ještě nedávno zatopené stavby – od základů...

Pár set metrů od vylovené mrtvoly našel podvodní dron v Orlíku další tělo

Dvě těla v rozmezí dvou dnů objevil podvodní dron v Orlické přehradě na Písecku. Ve středu vypátral muže, který skočil ze Žďákovského mostu v březnu, dnes našel muže pohřešovaného od konce června.

Náraz do stromu sešrotoval půlku auta, odletělo mu kolo. Řidič na místě zemřel

Musela to být obrovská rána, po které jedno kolo skončilo daleko od vraku a druhé se dostalo do míst, kde sedí spolujezdec. Jednapadesátiletý řidič osobního vozu narazil ve středu odpoledne do...

Neovladatelnému chevroletu začala na D3 po nárazu hořet nádrž, auto je na odpis

Nehoda automobilu značky Chevrolet zkomplikovala v sobotu dopravu na dálnici D3 na Českokrumlovsku. Špatný technický stav automobilu způsobil závadu na motoru, vůz se stal neovladatelným a narazil do...

Největší jeřáb v zemi usadil lávku přes Vltavu. Hrál mu k tomu Bedřich Smetana

Pěší a cyklisté v Hluboké nad Vltavou se těší na novou lávku. Díky ní se už nebudou muset proplétat hustou dopravou na silničním mostě do Zámostí. Konstrukci v sobotu na své místo usadil největší...

Živitelka vstupuje do nové éry. Ukáže automat na brambory i supermoderní kurník

Mezinárodní agrosalon Země živitelka se chystá na svůj 51. ročník, který se uskuteční od 21. do 26. srpna na výstavišti v Českých Budějovicích. Letos nese podtitul Nová éra a zaměří se hlavně na...

13. srpna 2025  14:10

Deset drah, padesát metrů. V Plané uvažují o bazénu, má být nejmodernější v Česku

Bazénový komplex nejvyšších parametrů podobný tomu, ve kterém se loni v katarském Dauhá pořádalo mistrovství světa v plavání. Tak by podle plánů mohl vypadat nový bazén, o jehož stavbě se uvažuje v...

13. srpna 2025  9:08

Odešla bez inzulinu. Hledaná dívka ze Strakonic se sama přihlásila na policii

Policisté v úterý pátrali po devatenáctileté dívce ze Strakonic, která v pondělí odešla z domu bez mobilního telefonu. Dívka pravidelně bere inzulin, který si však také nechala doma. Pohřešovaná se...

12. srpna 2025  11:36,  aktualizováno  15:21

Drogy jsem ve výchovném ústavu rozdávala jako držhubný, hájí se souzená dívka

Teprve dvacetiletá Eliška Š. dnes stanula před Krajským soudem v Českých Budějovicích jako obžalovaná z prodeje drog a obchodování s lidmi. Podle spisu návykové látky poskytovala ve výchovném...

12. srpna 2025  14:44

Když holky baví prát se v kleci, proč jim to brát. Jelínek o ženské psychice ve sportu

Premium

V ženském tenise je možné všechno. Vrcholový sport není pro holky. Existuje plno předsudků a mýtů o psychologii ženského sportu. Hodně o ní ví bývalý hokejový trenér a nyní hlavně kouč Marian...

12. srpna 2025

Z šumavského výběhu mohli utéct vlci. Méně plaché šelmy hledá krizový štáb

U Srní na Šumavě se může volně pohybovat několik vlků. Správci národního parku dnes informovali, že šelmy podle všeho utekly z výběhu u návštěvnického centra. Ze třinácti vlků, kteří v něm mají být,...

12. srpna 2025  10:56,  aktualizováno  11:35

Skladovací haly na Hůrách nebudou. Místo nich nad doly postaví skoro dvě stě bytů

V Hůrách u Českých Budějovic vznikne sídlo, kde bude škola i lékař. Plán na skladovací haly zanikl. Projekt několika bytových domů se službami vzniká na okraji bývalé hornické obce Hůry. Domy budou...

12. srpna 2025  8:58

V historickém centru Krumlova se rozjelo auto, nabouralo do obchodu se suvenýry

V Českém Krumlově se v pondělí dopoledne samovolně rozjelo auto a narazilo do obchodu se suvenýry. Škoda na krámku a voze se vyšplhala na 350 tisíc korun. Hasiči, kteří byli na místě jako první, se...

11. srpna 2025  15:54

Neovladatelnému chevroletu začala na D3 po nárazu hořet nádrž, auto je na odpis

Nehoda automobilu značky Chevrolet zkomplikovala v sobotu dopravu na dálnici D3 na Českokrumlovsku. Špatný technický stav automobilu způsobil závadu na motoru, vůz se stal neovladatelným a narazil do...

11. srpna 2025  13:41

Kolem výběhu v Srní se potuluje vlk, odchyt do klece komplikují turisté

Správa Národního parku Šumava se už čtvrtý den snaží odchytit vlka, který se pohybuje v okolí vlčího výběhu v Srní. Chytrému zvířeti se do odchytové klece zatím nechce, navíc jeho odchyt komplikují...

11. srpna 2025  13:35

Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky

Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)

Na projíždějící auto se zřítil strom. Žena a dvě děti skončily v nemocnici

Jedna žena a dvě děti utrpěly zranění, když jeli po silnici v Majdaleně na Jindřichohradecku a u vlakového nádraží na jejich auto spadl strom. Zdravotníci je převezli do nemocnice v Jindřichově...

11. srpna 2025  8:54

Bolí vás záda, rameno? Nejezděte tolik autem a raději se hýbejte, radí cvičitelka

MaHoj. Tak si říká instruktorka cvičení Markéta Hojdánková. Mámo, dýchej, Rovná a pevná či Hravě a zdravě. To jsou názvy jednotlivých kurzů, které právě vede 33letá cvičitelka z Českých Budějovic....

10. srpna 2025  12:18

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.