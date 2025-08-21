Země živitelka ukáže automat na brambory i supermoderní kurník

Pavel Kortus
  16:47
V Českých Budějovicích probíhá největší zemědělský veletrh v zemi, Země živitelka. Letos se zaměří na inovativní techniky a digitalizaci v zemědělství. K vidění bude například kurník budoucnosti nebo automat na brambory.
Výstava skotu na výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích (21. srpna 2025)

Výstava skotu na výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích (21. srpna 2025) | foto: MAFRA

Výstava skotu na výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích (21. srpna 2025)
Země živitelka v Českých Budějovicích letos nese podtitul Nová éra a zaměří se...
18 fotografií

Novinky zaznamenají návštěvníci hned u hlavního vstupu. Odtud zmizela mohutná konstrukce, prostor je vzdušnější. Ještě u brány uvidí příchozí v akci autonomního zemědělského robota Roboton Farmer, který samostatně zvládá řadu činností. Ovládá se přes mobil, elektřinu bere z vlastních solárních panelů.

Termín a otvírací doba

  • Země živitelka se koná od čtvrtka 21. srpna do úterý 26. srpna 2025.
  • Areál českobudějovického výstaviště je otevřen denně od 9 do 18 hodin, v úterý do 17 hodin.

Zaujmout může také evropská premiéra autonomního kurníku, což je jakási mobilní stáj pro drůbež bez podlahy na solární pohon. Sama se pohybuje po pastvině, díky čemuž mají zvířata neustálý přístup k čerstvé trávě. Stará se jim také o klima, krmení či vodu.

Tyto a další novinky zapadají do podtitulu, který 51. ročník Země živitelky nese, tedy Nová éra zemědělství. „Zhruba šest set vystavovatelů z pěti zemí předvede ještě více trendů v zemědělství směrem k automatizaci a robotizaci,“ popsal Mojmír Severin, předseda představenstva Výstaviště České Budějovice.

Program pro veřejnost – přehled hlavních aktivit
KategorieCo čeká návštěvníky na místě
Předvádění zvířatV pavilonech D1, D2, D5 a mobilních kotcích můžete vidět vystavená hospodářská zvířata – například skot, prasata či ovce. Na programu je stříhání ovcí, ukázka plemenných koní a oslíků, poslušnosti, jezdecká čtverylka, předvedení plemene Dexter nebo ukázka práce ovčáckých psů s ovcemi
Ochutnávky potravinV pavilonu T1 najdete prezentace od českých výrobců, například. Návštěvníci si mohou ochutnat a zakoupit kvalitní potraviny za zvýhodněné ceny.
Hravé zóny pro rodinyDětský zemědělský svět nabízí interaktivní farmy, naučné stezky, dětský koutek, lesní pedagogiku, skákací hrady a šlapací modely zemědělské techniky. Ideální pro malé i velké návštěvníky.
Živá předvádění technikyNa venkovním předvadišti probíhá doprovodný program s ukázkami zemědělské techniky – nejmodernější stroje, traktory a kombajny v akci.
Interaktivní zážitky a soutěžeKromě vystoupení jsou připraveny i soutěže, interaktivní hry či aktivity spojené se zvířaty a výrobou potravin nejen pro děti, ale i dospělé.

Součástí nejnavštěvovanějšího zemědělského veletrhu v České republice bude opět oddělení Smart farming, tedy speciální prostor pro ukázku moderních řešení, různé diskuse i workshopy. Řešit se bude také vliv umělé inteligence nebo dotační politika.

Do myslivecké sekce se po mnoha letech vracejí zbraně. Poprvé bude k vidění nová kulovnice od České zbrojovky. Světovou raritu nabídne ukázka skelného hnojiva, které funguje na principu řízeného uvolňování fosforu, draslíku, vápníku a hořčíku. Je šetrné vůči přírodě.

Kde zaparkovat a ceny parkování

Parkování je možné od 6:00 – 18:30 hodin. Poslední den veletrhu jen do 17:30 hodin. Pořadatelé doporučují nechat auto na parkovacích plochách českobudějovického výstaviště nebo na Náplavce pod Dlouhým mostem.

Ceny parkování

  • osobní auto: 200 Kč/den
  • dodávka: 350 Kč/den
  • motorka: 100 Kč/den
  • autobus: 350 Kč/den

Parkování na výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích

Na loňský jubilejní ročník dorazilo téměř 130 tisíc návštěvníků. Organizátoři chtějí tento rekord znovu pokořit. „Věříme, že se nám to může povést. Živitelka je fenomén, na který jezdí generace lidí z Česka i ze zahraničí. Snad se povede počasí,“ shrnul Jan Kuběna, obchodní ředitel výstaviště.

Vrcholem programu jsou Národní dožínky

Z novinek může zaujmout návrat Dexter show nejmenšího evropského plemene skotu, premiéra Karačájevského koně, tedy horského plemena z oblasti severního Kavkazu, nebo automat na prodej brambor.

Chybět však nebude ani klasika, která se s agrosalonem již tradičně pojí. Je to program na předvadišti, v Pivovarské zahradě, ale i dětský zemědělský svět.

Sobota bude jako vždy patřit Národním dožínkám. Na akci se chystá mnoho hostů, a to i z řad politiků. Kromě několika ministrů i předseda vlády Petr Fiala nebo eurokomisař pro zemědělství Christophe Hansen.

Ceny vstupenek

Vstupenky se dají koupit elektronicky, nebo na místě.

  • základní online 160 / 200 Kč na místě
  • zlevněné online 100 / 150 Kč na místě (senioři 65+, ZTP, děti od 6 let, studenti do 26 let)
  • rodinné online 350 / 450 Kč na místě (2 dospělí a max 4 děti)
  • zlevněné ZTP/P online 100 / 150 Kč na místě

Země živitelka vstupuje nejen do další padesátky svého pokračování, ale podtitul nová éra se týká i výstaviště samotného. „Je to rok, kdy tady začnou velké změny. V jižní části se chystá stavba multifunkční haly s parkovacím domem, severní část nám propojí s městem lávka přes řeku Vltavu,“ přidal Severin.

S tím souvisí také změny a investice, které vedení výstaviště chystá. „Řešíme výstavbu nového výstavního pavilonu. Testujeme dva nebo tři prostory – místo předvadiště, za vstupní branou či uprostřed areálu. Uvažujeme, že bude mít rozlohu zhruba pět až pět a půl tisíce metrů čtverečních. Byl by větší než současný pavilon T. Nevznikne naráz, ale zřejmě ve dvou nebo třech etapách. Bavíme se o zhruba pětiletém horizontu,“ přiblížil ředitel.

Země živitelka letos přilákala téměř 130 tisíc návštěvníků, nejvíc za 20 let

Letošní Země živitelka potrvá od 21. do 26. srpna, otevřeno bude denně od 9 do 18 hodin, poslední den o hodinu méně. Program a ceny vstupného jsou na webu výstaviště www.vcb.cz.

Země živitelka ukáže automat na brambory i supermoderní kurník

