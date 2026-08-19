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Rekordní počet zvířat, moderní i historická technika. Země živitelka začíná

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  9:19
Na Zemi živitelce je pravidelně k vidění ta nejmodernější zemědělská technika....

Na Zemi živitelce je pravidelně k vidění ta nejmodernější zemědělská technika. Nejefektivnější výrobní postupy, ekologie a robotizace, tak vypadá zemědělství 4.0. | foto: Petr Lundák, MF DNES

Veletrh Země živitelka probíhá v Českých Budějovicích (27. srpna 2022)
Výstava skotu na výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích (21. srpna 2025)
51. ročník agrosalonu Země živitelka začal ve čtvrtek dopoledne na...
51. ročník agrosalonu Země Živitelka začal ve čtvrtek dopoledne na...
18 fotografií
Dvaapadesátý ročník agrosalonu Země živitelka začíná tento čtvrtek a potrvá do následujícího úterý. Akce nabídne na českobudějovickém výstavišti kromě inovací i rekordní počet zvířat. Vloni ji navštívilo přes 132 tisíc lidí.

Inovace v zemědělství nejsou jen o autonomních systémech řízení, robotizaci či umělé inteligenci. Začínají u zdravé půdy a chytrého a efektivního hospodářství se zdroji. I na to bude chtít poukázat letošní 52. ročník Země živitelky, jehož tématem je inovace v každém poli.

„Propojení moderních technologií s péčí o přírodní zdroje je cestou k udržitelnému a konkurenceschopnému zemědělství,“ vysvětlil Mojmír Severin, předseda představenstva českobudějovického výstaviště.

Na Zemi živitelce je pravidelně k vidění ta nejmodernější zemědělská technika. Nejefektivnější výrobní postupy, ekologie a robotizace, tak vypadá zemědělství 4.0.
Veletrh Země živitelka probíhá v Českých Budějovicích (27. srpna 2022)
Výstava skotu na výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích (21. srpna 2025)
51. ročník agrosalonu Země živitelka začal ve čtvrtek dopoledne na českobudějovickém výstavišti. (21. srpna 2025)
18 fotografií

Od čtvrtka 20. do úterý 25. srpna zaplní areál přes 600 vystavovatelů. Podle obchodního ředitele výstaviště Jana Kuběny bylo snahou rozšířit výstavní a předváděcí plochy, aby byla nabídka zajímavá. Před hlavním vstupem přibudou expozice, včetně dynamických ukázek zemědělské či stavební techniky.

Na programu bude evropská premiéra samojízdné sekačky Fliegl Cutaro 1050. Z českých lze zmínit traktor New Holland T7 XD s výkonem až 435 koní, sklízecí řezačku John Deere řady F8 a F9 či samojízdný postřikovač 500R od téhož výrobce. Kromě moderního bude k vidění i výstava historických strojů.

Parkování

Mluvčí výstaviště Jiří Čondl zmínil, že jedna z možností bude znovu na náplavce pod Dlouhým mostem. „To je největší parkoviště. Další bude před výstavištěm na travnaté ploše, lidé mohou využívat i plochu P1,“ uvedl Čondl lokality, o které se stará výstaviště. Cena denního parkovného činí 200 korun pro osobní automobily, majitelé dodávek a autobusy zaplatí 350 korun, motorkáři stovku. Parkování zde bude možné od 6:00 do 18:30, v úterý jen do 17:30. Další možnost představuje nedaleký velký parkovací dům Stromovka u sportovní haly. Ten je podle primátorky Dagmar Škodové Parmové mezi pravidelnými návštěvníky agrosalonu oblíbený, zřejmě i proto, že v letních dnech nechají auto pod střechou. „Doporučila bych, aby návštěvníci přijeli včas a zaparkovali takto v dochozí vzdálenosti. Ale chytrý parkovací systém je při příjezdu navede na ta místa, kde je ještě volno,“ dodala primátorka. Cena parkování na těchto místech se bude řídit příslušnými tarify.

Další českou premiéru obstará společnost Agdata. „Souvisí s tematikou Smart farmingu a je to systém Agáta, což je první umělá inteligence vyvinutá přímo pro potřeby moderního zemědělství,“ řekl Kuběna. Firma Seed Service pak představí zařízení na termickou sanitaci osiva, inovativní ekologické řešení pro ochranu rostlin a semen.

Rekordní bude letošní počet vystavovaných hospodářských zvířat. Skotu, ovcí, koz, prasat či koní bude přes 350 kusů. „Je to díky tomu, že se budou poprvé při výstavě střídat dvě plemena masného skotu,“ přiblížil Kuběna.

Úvodní den výstavy se uskuteční soutěž v rychlostní střiži ovcí, na neděli je naplánovaný ovčácký den s národním šampionátem plemene zwartbles.

Na předvadišti se poprvé představí kůň plemene percheron. „Je to chladnokrevné plemeno koní chované už od osmého století v severní Francii. Je to jedno ze tří nejtěžších plemen koní na světě,“ nalákal Severin. Kůň se zprvu používal hlavně pro vojenské účely, postupně našel využití právě v zemědělství.

Důležitou součástí agrosalonu bude i odborný program Smart farming v prvním patře pavilonu Z. Témata se zaměří na řešení a reakci na klimatické změny, zadržování vody v půdě či problematiku umělé inteligence.

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Garanty jsou tři české zemědělské univerzity, včetně té domácí. Rektor Jihočeské univerzity Pavel Kozák chce přilákat na dvě hlavní věci. Za fakultu zemědělskou a technologickou půjde o téma zemědělství 4.0 využívající například drony v mírovém pojetí.

„Fakulta rybářství a ochrany vod představí akvaponický systém, který máme v kampusu,“ nastínil.

Hořkosladké dožínky

Sobotní program tradičně patří národním dožínkám a průvodu. „Letos to pro nás má hořkosladkou příchuť, protože předběžné výsledky žní nevypadají úplně ideálně,“ posteskl si Jan Doležal, šéf Agrární komory ČR. Viní hlavně počasí. Nechtěl si ale stěžovat, Živitelku vnímá jako oslavu zemědělství.

Pro nejmenší bude opět za hlavní branou připravený dětský zemědělský svět, u něhož vznikne zóna hobby s tipy pro dům, zahradu i volný čas. Živitelky se zúčastní i nejvíce potravinářů, bude jich přes sto.

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Novinkou bude velká soutěž pro návštěvníky, kdy hlavní cenou bude minibagr s příslušenstvím. K účasti je třeba vyplnit formulář a zadat číslo vstupenky. Pravidla jsou na webu výstaviště vcb.cz, kde jsou již nyní program a ceny vstupného. Areál bude otevřený denně od devíti do 18 hodin, závěrečný den se končí o hodinu dřív.

Živitelku loni navštívilo přes 132 tisíc návštěvníků a město se v tomto období tradičně zaplní. „Posílíme spoje MHD a některé uzavírky, u nichž to půjde, zprovozníme do začátku agrosalonu,“ přislíbila primátorka Dagmar Škodová Parmová.

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