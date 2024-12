Po dálnici ještě železnice. Koridor z Budějovic do Prahy dokončí za osm let

Z Lince do Prahy vyrazily minulý týden vlakem také dvě Rakušanky s třídou studentů. Když se expres blížil do hlavního města, pochvalovaly si, jak cesta příjemně utekla.

„Z Českých Budějovic to jelo opravdu rychle,“ zhodnotily i přesto, že spoj nakonec nabral deset minut zpoždění. Zpátky na jih Čech už jel načas a trasu Praha–Budějovice zvládl za příjemnou hodinu a 38 minut.

Časem ještě zrychlí. Za necelé dva roky má konečně začít modernizace i posledního úseku mezi těmito městy, chybí vylepšit část Nemanice–Ševětín na Českobudějovicku. MF DNES zjišťovala, jak je na tom příprava této velmi drahé stavby. Náklady se odhadují už na více než 23 miliard korun.

A nastala zásadní změna. Stát otočil, a zatímco ještě loni počítal s tím, že pro tuto akci pravděpodobně využije financování formou PPP projektu, nakonec od toho ustoupil. „Od této formy se upustilo z důvodu vytipování vhodnějších projektů,“ potvrdila Nela Eberl Friebová, mluvčí Správy železnic (SŽ), která modernizaci připravuje.

A přidala i několik zásadních časových údajů ke stavbě. „Vyhlášení tendru plánujeme na první polovinu roku 2025,“ informovala. Se samotným zahájením prací se pak počítá v roce 2026. Úplně hotovo by mělo být do konce roku 2032, tedy za osm let.

„Momentálně pokračuje stavební řízení pro povolení stavby a výkup potřebných pozemků,“ upřesnila Eberl Friebová. Těch už má SŽ k dispozici přibližně 70 procent. Hotová je také dokumentace pro provedení stavby.

Ještě zpátky k PPP projektu, od kterého stát ustoupil. Tato forma zjednodušeně znamená, že by zhotovitel na vybudování trati použil vlastní prostředky a stát by mu pak investované peníze splácel. Právě tento model se nyní osvědčuje na jiné dopravní stavbě, která se také dotýká jihu Čech.

„Máme dobrou zkušenost s právě prováděnou dostavbou dálnice D4, která je prvním velkým projektem tohoto druhu u nás. Tento způsob není všespásný, ale zkušenosti i z jiných zemí ukazují, že jako doplňkový nástroj k zajištění výstavby dopravní infrastruktury fungují,“ uvedl loni ministr dopravy Martin Kupka.

Trať testují na 200 km/h

Na drahé dokončení železničního koridoru Praha – České Budějovice ale budou ministerstvo se SŽ hledat peníze ve vlastních kasách, případně s pomocí evropské dotace. I když se od PPP upustilo, další zdržení tím nenastává. I když oproti dřívějším předpokladům už se mělo letos na nové trati pracovat.

Úsek je dlouhý přibližně sedmnáct kilometrů a jeho součástí jsou dva tunely, Chotýčanský bude mít délku 4,8 a Hosínský 3,1 kilometru. Modernizace bude rozdělená na dvě části. První řeší krátký úsek České Budějovice, severní zastávka – Nemanický triangl (část, kde se sbíhají tratě od Plzně a Prahy a měří 1,2 kilometru), druhá etapa je pokračování k Ševětínu, kde se napojí na již zmodernizovanou část.

24. července 2022

Na co zírá mašinfíra Sledovat další díly na iDNES.tv

Ve chvíli, kdy bude hotovo, zkrátí se jízda o další minuty a cesta z Budějovic do Prahy za hodinu a půl už nebude žádný problém. SŽ zde navíc letos dělala zkoušky, které mají vést ke zvýšení maximální rychlosti vlaků ze 160 až na 200 kilometrů za hodinu, a tedy další zkrácení doby, kterou cestující stráví ve vlaku.

Už nyní je železnice na tomto tahu pohodlnou alternativou k jízdě autem. Z Budějovic se do centra hlavního města za 1 hodinu a 38 minut dostane člověk autem jen s velkou dávkou štěstí. Každopádně Jihočeši mohou mít v poslední době v dopravě více důvodů k radosti, stát postupně dohání velký dluh, který měl v této oblasti a v tomto regionu. Dálnice D4 mezi Pískem a Příbramí se otevře už 17. prosince. Hned poté i dálnice D3 z Budějovic až ke Kaplici-nádraží na Krumlovsku.