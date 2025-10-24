Stavbu trati se dvěma tunely z Nemanic do Ševětína může stopnout málo peněz

Autor:
  9:31
Hledání firmy, která postaví úsek železničního koridoru Ševětín-Nemanice u Budějovic, míří ke konci a nyní se hodnotí podané nabídky. Nejvyšší přípustnou částku Správa železnic nastavila na 21,3 miliardy korun. A právě peníze se mohou ukázat jako největší problém. Pokud totiž stát nenajde potřebné prostředky na dopravní stavby, hrozí, že nebude možné smlouvu se zhotovitelem uzavřít.
Na snímku vizualizace budoucího koridoru

Na snímku vizualizace budoucího koridoru | foto: Správa železnic

Na snímku vizualizace budoucího koridoru
Na snímku vizualizace budoucího koridoru
Na snímku vizualizace budoucího koridoru
Na snímku vizualizace budoucího koridoru
8 fotografií

Stavba posledního úseku IV. železničního koridoru mezi Českými Budějovicemi a Prahou má podle současných plánů začít už příští rok, hotovo by mělo být do roku 2032.

„Aktuálně čekáme na výsledek jednání o rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na příští rok,“ uvedla mluvčí Správy železnic (SŽ) Nela Eberl Friebová.

Situace je o to zajímavější, že stát původně počítal u výstavby koridoru s financováním formou PPP projektu. Úsek by pro něj vytvořil soukromý investor, kterému by potom stát odváděl peníze za pronájem. Ministerstvo dopravy v odpovědi na dotaz MF DNES sdělilo, že dokud není schválený rozpočet na rok 2026, není možné se vyjadřovat ke konkrétním stavbám.

Bude to zážitek, těšili se lidé v Budějovicích, jak pojedou s Rejpalem dvoustovkou

PPP projekt prý opustili z důvodu úpravy technického řešení, zejména změny způsobu ražby tunelů, což snížilo náklady projektu. „Přepočet prokázal, že vybudování projektu podle nového technického řešení přináší o 20 procent nižší hodnotu za peníze, než byl předpoklad při původním technickém řešení,“ vysvětil mluvčí ministerstva František Jemelka, proč se rozhodli stavbu nakonec financovat ze státních prostředků.

Mluvčí SŽ zároveň podotkla, že roli sehrála i časová náročnost, kdy stavba formou PPP by mohla začít přibližně až v roce 2028. „Nevýhodná by pro koncesionáře byla i vzhledem k délce stavebních prací. Vybrali jsme vhodnější projekty, které zařadíme do soutěží formou PPP,“ doplnila Eberl Friebová.

Vlaky po dokončení prací přestanou využívat dosavadní trasu přes Hlubokou nad Vltavou-Zámostí, nově se krátce za Budějovicemi ponoří do Hosínského tunelu dlouhého 3 120 metrů. „Následující Chotýčanský tunel se díky délce 4 775 metrů stane nejdelším na české železnici,“ upřesnila mluvčí SŽ Nela Eberl Friebová. Na snímku vizualizace budoucího koridoru.
Trať nově povede mezi Hrdějovicemi a Borkem.
Pendolino odjíždí z Českých Budějovic do Prahy. (1. září 2025)
Pendolino odjíždí z Českých Budějovic do Prahy. (1. září 2025)
8 fotografií

Mezi nejzásadnějšími projekty, které jsou součástí úseku Ševětín–Nemanice, je i výstavba dvou tunelů. Chotýčanský bude měřit 4,8 kilometru a stane se nejdelším tunelem na české železnici. Kratší Hosínský bude dlouhý 3,1 kilometru. Oba i celá hlavní trať v délce kolem 18 kilometrů už mají stavební povolení.

Trať do Budějovic se zkrátí o čtyři kilometry, koleje povedou ve zcela nové trase. Vlaky po dokončení prací přestanou jezdit přes Hlubokou nad Vltavou-Zámostí a krátce za Budějovicemi vjedou do zmíněných tunelů. Ševětín zároveň získá moderní a bezbariérové nástupiště.

Vlaky pojedou dvoustovkou. SŽ hledá firmu na stavbu koridoru u Budějovic

Očekávané zahájení stavby naznačuje i správní řízení, jehož spuštění oznámil minulou středu Jihočeský kraj na úřední desce. Týkají se pozemků a lesů, které jsou dotčené stavbou koridoru. Úřad plánuje rozhodnout po 11. listopadu.

Úsek mezi Ševětínem a Nemanicemi je v současnosti úzkým hrdlem na trati z Prahy do Budějovic. Vlaky tam musejí přejet na jednu kolej a výrazně snížit rychlost. S dalšími spoji se mohou vyhnout jen kolem Chotýčan a u Hluboké nad Vltavou. Dokončení koridoru zkrátí cestu o dalších devět minut. Už nyní je možné stihnout cestu mezi hlavním městem a Budějovicemi i za 85 minut.

1. září 2025

Zprávy z dráhy

Sledovat další díly na iDNES.tv

Začátkem září začala úsek obsluhovat i Pendolina, která jezdí rychlostí až 200 km/h. Spoj na jih Čech je pokračováním vlaku z Ostravy. Většina souprav v prvním měsíci provozu dorazila do krajského města včas. Konkrétně jich podle informací Českých drah (ČD) bylo 23 z celkových 31 jízd.

„V 15 z 31 dní dokázalo Pendolino zvládnout cestu z Prahy do Českých Budějovic včetně obou plánovaných zastávek za méně než 95 minut a rekordní čas byl dokonce o 10 minut kratší oproti plánované jízdní době,“ upřesnil Jiří Ješeta, náměstek ČD pro osobní dopravu.

Zhotovitele stavby zbývající části čtvrtého tranzitního koridoru začala SŽ hledat koncem letošního března. Uchazeči se mohli hlásit do konce července. „Veřejná zakázka na zhotovitele stavby aktuálně pokračuje a ještě nebyla uzavřená,“ řekla Eberl Friebová. Podle ještě nedávných předpokladů se ale mělo na stavbě pracovat už letos.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Z Lipna vytáhli auto s lidskými ostatky, může jít o deset let pohřešované Rakušany

Auto s lidskými ostatky, které dnes odpoledne vytáhla policie z lipenské nádrže na Českokrumlovsku, souvisí s deset let starým případem dvou pohřešovaných Rakušanů. Oba mohli být ve voze, nevylučuje...

„Uklidil“ je někdo do Lipna? Za informace o dvou Rakušanech kdysi nabízeli odměnu

V pátek má být jasné, kolik těl se nacházelo v autě s lidskými ostatky, které ve středu odpoledne policisté vytáhli z lipenské nádrže. Kriminalisté ohledávají vylovený citroën a už od středy se o...

Tragická nehoda u Třeboně. Mladý řidič nezvládl řízení a rozdrtil auto o strom

Při dopravní nehodě u Třeboně na Jindřichohradecku zahynul odpoledne dvaadvacetiletý řidič. S autem vyjel mimo silnici a narazil do stromu.

OBRAZEM: Začal výlov Rožmberka. Vydá 100 tun ryb, za podívanou míří davy lidí

Třeboňští rybáři začali v pátek ráno lovit Rožmberk, největší český rybník. Očekávají, že vydá zhruba sto tun ryb, převážně kaprů. Na výlov, který potrvá do neděle, se přijedou podívat desítky tisíc...

Chovají se jako uražené děti, tepe vládu Kuba. Nelíbí se mu tanečky kolem rozpočtu

Jihočeský hejtman Martin Kuba zkritizoval vládu svého stranického kolegy z ODS, premiéra Petra Fialy. Nelíbí se mu podobně jako šéfovi hnutí ANO Andreji Babišovi, že nechce znovu do Sněmovny odeslat...

Stavbu trati se dvěma tunely z Nemanic do Ševětína může stopnout málo peněz

Hledání firmy, která postaví úsek železničního koridoru Ševětín-Nemanice u Budějovic, míří ke konci a nyní se hodnotí podané nabídky. Nejvyšší přípustnou částku Správa železnic nastavila na 21,3...

24. října 2025  9:31

Pardubice doma převálcovaly Budějovice a posunuly se na druhé místo tabulky

Čtvrteční předehrávka 17. kola hokejové extraligy mezi Pardubicemi a Českými Budějovicemi dopadla lépe pro domácí, kteří vyhráli 5:2. Svěřenci Filipa Pešána se díky gólům Kelemena, Košťálka, Mandáta,...

23. října 2025  17:50,  aktualizováno  21:04

Tragická nehoda u Třeboně. Mladý řidič nezvládl řízení a rozdrtil auto o strom

Při dopravní nehodě u Třeboně na Jindřichohradecku zahynul odpoledne dvaadvacetiletý řidič. S autem vyjel mimo silnici a narazil do stromu.

23. října 2025  19:02

K tragédii chybělo málo. Řidička uvázla na přejezdu, vlak ji minul o pár metrů

Na jednom ze železničních přejezdů v Českých Budějovicích nechybělo mnoho, aby se tam ve středu stala velmi vážná nehoda. Řidička automobilu přehlédla stojící kolonu a najela na přejezd, který pak...

23. října 2025  16:11

Místo operací nabídne areál péči o seniory. Začala stavba Nové Linecké čtvrti

Bývalý dolní areál českobudějovické nemocnice firmy promění na byty a zařízení pro seniory. První etapa vyjde na téměř dvě miliardy korun a kraj ji chce dokončit v roce 2028. Na ni naváže druhá, kde...

23. října 2025  15:06

Volejbal musí bavit, předsevzal si šéf Jihostroje. Ženy chce vidět v extralize

Střídání generací. Tak se dá hovořit o výměně v nejvyšším vedení volejbalového Jihostroje v Českých Budějovicích. Po osmnácti letech skončil na pozici prezidenta klubu Jan Diviš a na jeho místo...

23. října 2025

„Uklidil“ je někdo do Lipna? Za informace o dvou Rakušanech kdysi nabízeli odměnu

V pátek má být jasné, kolik těl se nacházelo v autě s lidskými ostatky, které ve středu odpoledne policisté vytáhli z lipenské nádrže. Kriminalisté ohledávají vylovený citroën a už od středy se o...

23. října 2025  11:23

Třináctiletý žák mířil zbraní na učitelku. Soud mu nařídil ústavní výchovu

Třináctiletý žák Základní školy v Rudolfově na Českobudějovicku, který letos v lednu mířil střelnou zbraní na učitelku, skončí v ústavní péči. Rozhodl o tom budějovický okresní soud. Jako první o tom...

23. října 2025

V minulosti lidé jedli bobří ocasy i drozdy. Šlechta se vyhýbala cibuli, říká historička

Premium

Bádá v oblasti historické gastronomie, pátrá po recepturách i chutích našich předků, připravuje jídla, která byla v módě před staletími. Děkanka Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity...

22. října 2025

Z Lipna vytáhli auto s lidskými ostatky, může jít o deset let pohřešované Rakušany

Auto s lidskými ostatky, které dnes odpoledne vytáhla policie z lipenské nádrže na Českokrumlovsku, souvisí s deset let starým případem dvou pohřešovaných Rakušanů. Oba mohli být ve voze, nevylučuje...

22. října 2025  16:31,  aktualizováno  19:22

Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?

Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...

Nevadí jim tma, zima ani déšť. Kopáčům vltavínů policie rozdala tučné pokuty

Jihočeští policisté s kynology přistihli od začátku července při nelegálním kopání vltavínů pětačtyřicet lidí. Na místě jim udělili pokuty, které v souhrnu činí přes 600 tisíc korun. Rekordmanem je...

22. října 2025  15:01

Nepomohla ani změna účesu. Podezřelého z loupeže dopadli za čtyři hodiny

Kriminalisté v Písku v pondělí spolu se zásahovou jednotkou zadrželi muže podezřelého z loupeže. Odpoledne maketou střelné zbraně podle policie ohrožoval obsluhu benzinové stanice ve městě a...

20. října 2025  21:27,  aktualizováno  22.10 10:44

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.