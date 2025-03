Vlaky pojedou dvoustovkou. SŽ hledá firmu na stavbu koridoru u Budějovic

12:09

Správa železnic hledá zhotovitele poslední části koridoru na jih Čech, vítěz tendru zmodernizuje traťový úsek z Nemanic na okraji Českých Budějovic do Ševětína. Trať do Budějovic se tím zkrátí o čtyři kilometry, vlaky pojedou dvoustovkou. Součástí jsou i dva dlouhé tunely, Hosínský bude mít přes tři kilometry, Chotýčanský dokonce 4 775 metrů. Hotovo bude za sedm let.