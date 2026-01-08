Vzácný jev i ve světovém měřítku. Led na Lipně zezelenal, vědci znají příčinu

Neobvyklý přírodní jev zaznamenali vědci i pozorovatelé na konci roku 2025 na Lipně. Velké množství nahromaděných sinic ve vodě způsobilo zelené zbarvení ledu. Fenomén potvrzuje, že lipenská nádrž je dlouhodobě zatížená nadbytkem živin ve vodě. Zároveň ji ovlivňuje oteplováním klimatu a změny v jejím ekosystému tak pokračují i mimo tradiční letní sezonu.
Zelený led na Lipně v prosinci 2025. (8. ledna 2026)

Zelený led na Lipně v prosinci 2025.

Zelený led na Lipně v prosinci 2025. (8. ledna 2026)
Zelený led na Lipně v prosinci 2025. (8. ledna 2026)
Zelený led na Lipně v prosinci 2025. (8. ledna 2026)
Zelený led na Lipně v prosinci 2025. (8. ledna 2026)
Úkaz podrobně zdokumentovali hydrobiologové z Biologického centra Akademie věd ČR, kteří provedli i odběry a analýzy vzorků. Vzhledem k tomu, že existuje velmi málo vědeckých záznamů tohoto jevu, bude lipenský zelený led jedním z nejlépe popsaných případů na světě.

Mikroskopická analýza odebraných vzorků potvrdila, že se jednalo o běžnou sinici Woronichinia naegeliana, která na Lipně převládá i v létě a podzimu. Základní příčinou rozvoje sinic je nadbytek živin ve vodě, především fosforu, který je z velké části důsledkem lidské činnosti.

Vědci našli padesát výpustí do Lipna. Chybí ale peníze na rozbor, co z nich teče

Zatímco na většině českých přehrad vodní květy sinic s příchodem podzimu postupně mizí a zpravidla se vytrácejí koncem září, Lipno je v tomto ohledu výjimkou. Dlouhodobá data ukazují, že sinice zde často převládají až do listopadu a v menším množství se mohou vyskytovat i v prosinci a v lednu.

V závěru loňského roku se biomasa sinic držela u hladiny nezvykle dlouho, od podzimu až do zimního zamrznutí nádrže, a to zřejmě díky kombinaci klidného počasí, slabého větru a dlouhé délce slunečního svitu.

Zelený led na Lipně v prosinci 2025. (8. ledna 2026)
Zelený led na Lipně v prosinci 2025. (8. ledna 2026)
Zelený led na Lipně v prosinci 2025. (8. ledna 2026)
Zelený led na Lipně v prosinci 2025. (8. ledna 2026)
Pod tenkou a místy velmi průhlednou ledovou pokrývkou tak nahromaděné sinice vytvářely nápadné zelené plochy viditelné ze břehu i z leteckých snímků. Nejvíce patrný byl zelený led v období přechodného oteplení okolo Štědrého dne, po opětovném zamrznutí byla zvlášť výrazným rysem takzvaná sinicová oka, tedy místa s čirým ledem nad tmavými shluky sinic, která vznikla rozdílným pohlcováním slunečního záření.

Fenomén přetrval až do konce roku a pravděpodobně skončil až po vydatném sněžení, které omezilo přístup světla pod led.

Osmikolka připravovala bruslařkou magistrálu na Lipně, skončila pod hladinou

„Zelený led na Lipně zapadá do dlouhodobých změn, které zde pozorujeme v souvislosti s eutrofizací, tedy nadbytkem živin ve vodě, i probíhající změnou klimatu. Naznačuje, že podobných překvapení můžeme být v budoucnu svědky stále častěji,“ říká hydrobiolog Petr Znachor z Biologického centra AV ČR.

Podledový výskyt sinic je ve světě vzácný a dosud byl zdokumentován jen v malém počtu případů. Nynější pozorování na Lipně tak patří mezi nejlépe popsané záznamy a zároveň ukazuje, že i běžné druhy sinic mohou za určitých podmínek vykazovat netypické chování.

