Města čeká úprava investičních plánů, protože zdražuje materiál i firmy

V Písku letos ještě stále počítají s tím, že dříve vysoutěžené zakázky dokončí za smluvních podmínek. To znamená bez zdražování. Obavy ale mají u akcí, které mají trvat déle než rok, nebo se jejich dokončení plánuje do příštích let.

„Snažíme se situaci čelit například stanovením limitní ceny zakázky, kdy v případě enormního zdražení v průběhu zadávacího řízení není podána žádná nabídka splňující finanční limit a výběrové řízení je následně zrušeno,“ vysvětluje mluvčí písecké radnice Petra Měšťanová.

Právě tam příští rok počítají s rekonstrukcí bývalé knihovny na Alšově náměstí, kde by měla být nová služebna městské policie.

„Odhad je zatím okolo 40 milionů korun, ale rostoucí cenu materiálů musí vedení města brát v potaz. V plánu je také oprava letního kina, která měla být hotová už loni. Tehdy se počítalo, že bude stát okolo 18 milionů, nyní jsme ale se započteným odhadem zvyšujících se cen na 35 milionech,“ upozorňuje opoziční zastupitel a předseda finančního výboru Josef Soumar (Piráti).

Obavy má také v případě chystané výstavby nového plaveckého bazénu, kde se plánovaná cena postupně navyšuje. „Původně se počítalo s 200 miliony, ale poslední částka, která zazněla na jednom z posledních jednání zastupitelů, byla 350 milionů. Mám obavy, že rostoucí ceny i nevhodná lokalita pro tento projekt mohou stavbu prodražit až na půl miliardy,“ dodává Soumar.

S vyššími náklady na nové projekty počítají také na táborské radnici, i když zde zatím nemuseli rozpočet upravovat. Dokonce ani u první akce soutěžené na příští rok se cenový nárůst zatím nijak neprojevil.

„Firmy zatím drží ceny dle smluv, což platí i v případě druhé etapy regenerace sídliště Nad Lužnicí. Víme od dodavatelů, že ceny materiálu prudce rostou, ale v našem případě si je smluvně zajistily v předstihu před zdražováním,“ říká Pavel Stolař z táborského odboru investic s tím, že zatím nehrozí žádné odkládání či rušení investičních akcí.

Podobně je na tom také českobudějovické vedení, které počítá se smluvenými cenami. Jejich navýšení kvůli zdražování materiálu navíc zcela odmítá.

„Ohledně připravovaných projektů, které má město příští rok v plánu, projekční kanceláře průběžně přepracovávají rozpočtové náklady na aktuální ceny materiálů dle oficiálních, státem vydaných ceníkových cen,“ upřesňuje náměstek primátora Petr Holický.

V Blatné zřejmě odloží opravu knihovny

Zdražováním u menších projektů se letos zabývali například ve Strakonicích. Ani zde ale nemají s plněním rozpočtu z tohoto ohledu větší problémy. Na druhou stranu se radnice připravuje na odložení projektů s nižší prioritou.

„Stát se to může, ale zatím jsme nic takového řešit nemuseli. Počítáme i s tím, že mnozí ostatní mohou své plány odložit a tím tak snížit poptávku, což by mohlo vést v konečném důsledku ke zpomalení nárůstu cen obecně a stabilizaci trhu,“ připouští mluvčí strakonické radnice Markéta Bučoková.

Oproti tomu například v Blatné už mají jasno, že budou mít s investicemi v příštím roce velké problémy. „Chtěli bychom postavit dopravní terminál, ale sestavení jeho rozpočtu bude nesmírně obtížné. Původně jsme počítali se šesti a půl miliony, ale už teď víme, že bude stát o jednotky milionů více,“ vysvětluje starostka města Kateřina Malečková.

Dodává, že komplikace mají i s rekonstrukcí budovy knihovny. „Vysoutěžená stavební firma nám hlásila zdražení u některých položek až o 320 procent. To je příliš a zřejmě budeme muset celou akci odložit a vypsat nové výběrové řízení. Ceny a podmínky se mění neskutečnou rychlostí,“ doplňuje starostka.

Rostoucí náklady řeší také vltavotýnská radnice, kde příští rok chtějí začít se stavbou domova pro seniory. Zatímco ještě před rokem a půl počítali s náklady okolo 220 milionů korun, nyní je to o 60 milionů navíc. I to je jeden z důvodů, proč město zvažuje, aby nový domov postavila a provozovala za své peníze soukromá společnost. Z vlastního rozpočtu by si tak nákladný projekt Vltavotýnští dovolit nemohli.