Nafta zdražuje jídlo i MHD, nahoru může jít také cena za svoz odpadu

Například českobudějovická spediční společnost Nicotrans zvyšuje ceny svým klientům už poslední dva měsíce. Právě kvůli podobným případům připojují ke smlouvám takzvanou naftovou doložku, která chrání před prudkým zdražováním pohonných hmot firmu, ale i klienty.

„Máme tam toleranční pásmo, po jehož přesažení nám zákazníci buď doplácejí, nebo jim naopak při poklesu cen peníze vracíme,“ vysvětluje ředitel Nicotransu Jaroslav Šebek.

Podle něho musejí dopravci na vývoj pružně reagovat a zákazníci se s navýšením cen služeb nakonec smířili.

„Už se tomu ani moc nediví, je to zkrátka součást smlouvy a musejí na to být připravení. Větší starosti nám ale v tuto chvíli dělá nedostatek palivového aditiva AdBlue, s jehož několikanásobným zdražením naše smlouvy nepočítají,“ připouští Šebek a dodává, že v některých případech cena Adblue vyrostla až dvacetinásobně.

Zdražit musel také jeden z největších dopravců na jihu Čech, GW Jihotrans. První náznaky blížící se krize zachytili už v červnu a od té doby podle toho upravují i ceny svých služeb.

„Nafta vzrostla od loňského roku o 35 procent, nemluvě o AdBlue. Snažíme se proměnu trhu kopírovat i ve svých cenách, ale ke každému zákazníkovi přistupujeme individuálně. Záleží na tom, jestli je to velká, nebo malá firma,“ podotýká ředitel společnosti Robert Krigar.

Se svými zákazníky jsou kvůli nastalé situaci v kontaktu prakticky nepřetržitě. Zatím řeší hlavně nepříjemnosti spojené se zdražováním.

„V tuto chvíli to vypadá, že to bude hlavní téma hovorů i v nejbližší době. Pokud se to nezastaví, budeme to muset promítat do svých služeb i nadále. Bohužel jsme už ztratili nějaké klienty, a pokud to tak půjde dál, přijdeme pravděpodobně i o další,“ přibližuje Krigar nepříznivé dopady.

Nejsou to ale jen dopravci, kteří musejí z tohoto důvodu sáhnout ke zdražování. Ohlásila ho už i největší česká mlékárna Madeta, která kvůli vysoké ceně pohonných hmot odhaduje zvýšení výrobních nákladů v řádech milionů korun.

„Když se podívám na nárůst cen nafty a vím, kolik projezdíme za měsíc, tak tam propadneme měsíčně mezi čtyřmi až pěti miliony korun. Pokud bude stát litr nafty 40 korun, tak si dost dobře neumím představit, že by se to nijak neodrazilo do cen na výstupu u výrobků,“ řekl pro ČTK v půlce října ředitel Madety Milan Teplý.

Dalekosáhlé dopady očekává rovněž ředitel Jihočeské hospodářské komory Luděk Keist, který se stejně jako Teplý obává růstu cen paliv až nad hranici 40 korun za litr.

„Nebylo by to poprvé, kdy by se něco podobného stalo. Ale že by ceny rostly takhle rychle a takhle dlouho, to se skutečně neděje moc často. Na druhou stranu to není až takový problém jako v případě stavebních materiálů. Horší však je, že se to projeví téměř ve všech hospodářských odvětvích,“ myslí si Keist.

Reagovat musejí také radnice jihočeských měst, například v Českých Budějovicích od Nového roku navyšují cenu jízdenek a kuponů městské hromadné dopravy.

„Přicházelo v úvahu buď zdražení jízdného, nebo omezení dopravních služeb. Jedním z důvodů je skutečně vyšší cena pohonných hmot,“ potvrzuje Barbora Smudková, mluvčí Dopravního podniku města České Budějovice. Dlouhodobé kupony podraží zhruba o 10 procent.

Ceny služeb pravděpodobně upraví v blízké době také radnice v Písku. Podle místostarosty města Petra Hladíka se ale problém až tak netýká hromadné dopravy, potíže vnímá spíše při svozu odpadu.

„Podle mě je pravděpodobné, že k mírnému navýšení cen svozu budeme muset sáhnout. Musíme se ale připravit na zdražování ve všech oblastech, velkou roli hraje také zdražování elektřiny a její vyšší spotřeba,“ podotýká Hladík.

Možné změny v cenách dopravy naopak připouští jihočeské hejtmanství, i když by se ve zbytku roku ceník jízdného nijak měnit neměl.

„Krajská společnost Jikord v současnosti žádné úpravy neplánuje. Nemůžeme však vyloučit, že v případě dalšího zdražování pohonných hmot se navýšením cen bude krajské vedení zabývat,“ vysvětluje mluvčí Jihočeského kraje Hana Brožková.