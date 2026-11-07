Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Počítač živého barmana nenahradí, předpokládá oceněná ředitelka školy

Autor:
  10:07
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Fotogalerie2

Erhartová ve školství pracuje už přes 40 let (29. října 2026). | foto: Petr Lundák, MF DNES

Po 41 letech ve školství získala Zdeňka Erhartová Medaili ministerstva školství II. stupně. Ředitelka Střední školy a Vyšší odborné školy cestovního ruchu v Českých Budějovicích ji vnímá jako ocenění své práce i práce kolegů.

Zdeňka Erhartová chtěla být učitelkou odmala. Teď už 16 let řídí střední školu cestovního ruchu. „Když se ostatní baví, vy pracujete,“ říká žákům.

V době, kdy do výuky i samotné gastronomie vstupuje umělá inteligence, je přesvědčená, že některé věci nahradit nepůjde nikdy. Například živého barmana.

Když zaznělo vaše jméno a přebírala jste ocenění, co vám prolétlo hlavou?
Moc mě to potěšilo. Pokládám to za příjemné ocenění své práce. Samozřejmě jsem byla trošku pyšná sama na sebe. Ale hlavně také na všechny kolegy, kteří mi k tomu ocenění dopomohli.

Když se ohlédnete za svou profesní dráhou, které milníky byly nejdůležitější?
Začínala jsem jako učitelka českého jazyka a dějepisu na základní škole v Hluboké nad Vltavou. Potom jsem ještě vystudovala francouzštinu, která mě přivedla na střední školu. Na současném pracovišti jsem začínala jako učitelka, později jsem byla výchovnou poradkyní, zástupkyní ředitele a nakonec ředitelkou. Vlastně jsem si prošla všemi pozicemi, které ve školství jsou. Důležité pro mě bylo také studium francouzštiny. Přineslo mi nejen profesní změnu, ale i přátelství s lidmi z Francie, která trvají dodnes.

Neumíme změřit, jestli je žák dobrý. Školy nemají zpětnou vazbu, říká Daniel Prokop

Jste ředitelkou velké školy. Dostanete se ještě vůbec k učitelské práci?
Každý ředitel musí učit, aby mohl být ředitelem. Já jsem si nechala dvě hodiny dějepisu týdně. Je to můj nejoblíbenější předmět. Víc hodin by ale nebylo odpovědné ani vůči studentům. Vedení školy dnes zahrnuje spoustu dalších věcí. Řešíte provoz, správu budov, právní záležitosti, domov mládeže, školní jídelnu a mnoho dalšího.

Školu vedete 16 let. Co považujete za svůj největší profesní úspěch?
Mám radost z toho, kam se škola posunula. Modernizovali jsme vybavení, rozvíjeli spolupráci se zaměstnavateli i zahraničními partnery. Získali jsme ocenění Škola roku od Asociace hotelů a restaurací České republiky. To jsem si opravdu přála. Navíc člověk v takové pozici nemůže pracovat sám. Musí mít kolem sebe lidi, na které se může spolehnout. A právě to považuji za jednu z největších předností naší školy.

Kuchařů je opravdu málo a jsou velmi žádaní. Ti dobří nám odcházejí do Prahy nebo Rakouska.

Zdeňka Erhartová, ředitelka

O které obory je největší zájem?
Dlouhodobě jsou to maturitní obor Hotelnictví a turismus. Velmi dobře se rozbíhá také nové lyceum zaměřené na cestovní ruch a cizí jazyky. Řekla bych, že právě na něj se dnes hlásí nejvíc uchazečů. Máme ale také Gastronomii, kde si studenti po třetím ročníku mohou udělat výuční list a současně pokračovat k maturitě.

Vaše škola je známá důrazem na praxi. Kde všude studenti získávají zkušenosti?
To je jedna z věcí, na které si zakládáme. Dlouhodobě spolupracujeme s řadou restaurací, hotelů a dalších zařízení, a to nejen v jižních Čechách. Naši studenti působí například na Lipensku, v Třeboni nebo v Mariánských Lázních. Dostali jsme se i do pražské O2 areny. Při velkých akcích tam pomáhají naši studenti v gastronomickém provozu ve VIP oddělení. Je to pro ně obrovská zkušenost. Máme spolupráci s rakouskou školou v Bad Leonfeldenu a naši studenti tak jezdí do Rakouska nebo Německa. A letos měli studenti možnost praxe také ve Španělsku nebo Chorvatsku.

Jak důležité jsou právě zahraniční zkušenosti?
Velmi důležité. Studenti si zlepší jazyky, získají sebevědomí a poznají prostředí, které je často úplně jiné než tady. A zároveň si jich tam všimnou budoucí zaměstnavatelé.

Říká se, že dnešní mladé generaci se nechce pracovat. Jaký na to máte názor?
To bych neřekla. Záleží na konkrétním člověku. Samozřejmě bojujeme s absencí nebo někdy s menší motivací. Na druhou stranu máme spoustu velmi šikovných studentů. Dnes chtějí větší flexibilitu. Chtějí pracovat, ale chtějí mít i své volno. Není to úplně o směně od osmi do osmi. Chtějí i nějakou přidanou hodnotu. Například když jedou na praxi do Španělska, nechtějí jen stát osm hodin v provozu. Poznávají prostředí, město, zemi. Berou tyto zkušenosti jako celek.

Ředitelka Střední školy a Vyšší odborné školy cestovního ruchu v Českých Budějovicích Zdeňka Erhartová (29. října 2026)

Jenže gastronomie a hotelnictví znamenají práci o víkendech, svátcích i večer.
To je pravda. Všem studentům říkáme, že když se ostatní baví, vy pracujete. To je realita těchto profesí. Ne všichni jsou ochotni na to později přistoupit. Pro zaměstnavatele je to dnes jeden z velkých problémů.

Které profese chybějí nejvíc?
Nejhorší je to asi u kuchařů. Těch je opravdu málo a jsou velmi žádaní. Ti dobří nám odcházejí do Prahy, Rakouska nebo Německa. Zaměstnavatelé mě pořád bombardují žádostmi o zaměstnance. Například do školních jídelen není jednoduché kuchaře vůbec sehnat.

Co si zaměstnavatelé na vašich absolventech naopak chválí?
Komunikační schopnosti a jazyky. Jsme službový obor a je to na těch profesích vidět. Naši studenti jsou zvyklí pracovat s lidmi a komunikovat s nimi. Angličtina je dnes samozřejmost, učí se také němčinu a mohou si vybrat další jazyk, například španělštinu, francouzštinu nebo italštinu.

Do škol stále více vstupuje umělá inteligence. Jak se na ni díváte?
Dneska už ji používáme všichni. I my pedagogové. Proč si neušetřit práci tam, kde to jde? U studentských prací už například nemá smysl opisovat dlouhé texty o destinacích nebo památkách. To umělá inteligence zvládne. Důležité je, co student udělá dál. Jak připraví konkrétní projekt, jak navrhne zájezd, jak udělá kalkulaci nebo jak zorganizuje akci.

Může AI jednou člověka ve službách nahradit?
V některých věcech určitě pomůže. Už dnes to vidíme v gastronomii nebo v hotelnictví. Ale nemyslím si, že když si někdo sedne k baru, bude si chtít povídat s počítačem místo živého barmana. Pořád jde o práci s lidmi. A právě to je podle mě něco, co bude důležité i za deset nebo dvacet let.

A jak podle vás bude obor vypadat za deset let?
To se odhaduje velmi těžko. Dnes je velký tlak na všeobecné vzdělávání. Lidé budou v životě měnit zaměstnání častěji než dřív, takže potřebují širší základ. Na druhou stranu stále slyšíme od zaměstnavatelů, že potřebují lidi, kteří něco konkrétního umějí. Pořád hledáme správnou rovnováhu mezi všeobecným a odborným vzděláním. A myslím, že ji budeme hledat ještě dlouho.

Máme vše dle zákona. Kdyby to tak bylo v restauracích, byly by třikrát dražší, říká šéf menz

Mají podle vás jižní Čechy v cestovním ruchu ještě nevyužitý potenciál?
Určitě. Máme Lipensko, Třeboňsko, lázně, hrady, zámky i Český Krumlov. Těch možností je tady opravdu hodně. Myslím si ale, že větší prostor by mohla dostat kongresová turistika. Tady vidím příležitost pro další rozvoj. Například v souvislosti s přípravami Českých Budějovic na Evropské hlavní město kultury se podle mě otevírá řada nových možností.

Když se vrátíme k vám, jak odpočíváte mimo práci?
Mám dvě děti a čtyři vnoučata. Ta mi dělají velkou radost. S manželem rádi chodíme po horách, jezdíme na kole a fotografujeme. Máme rádi přírodu a pohyb, rádi cestujeme. To je pro nás nejlepší odpočinek.

Kdybyste se mohla rozhodnout znovu, šla byste opět do školství?
Určitě. Učitelkou jsem chtěla být odmalička. Bratr se na mě vždycky zlobil, když jsme si doma hráli na školu a on musel psát úkoly. A historii jsem měla ráda odjakživa, je velkým poučením pro současnost. Své volby nelituju.

Střední školy
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Nejčtenější

Zapomenutý hřbitov. Z vody vystoupily další náhrobky, ukryté byly desítky let

Po Dolní Vltavici odhalila stále se snižující hladina Lipenské přehrady další...

V lipenské nádrži dál klesá hladina, a tak se po desítkách let objevily další dávno opuštěné náhrobky. Zatímco na konci léta to bylo v Dolní Vltavici, teď jsou vidět také u Frymburka na...

Rybáři spící ve stanu unikli otravě oxidem uhelnatým, zachránil je kapr

Záchranáři používají v terénu žluté detektory oxidu uhelnatého.

Jihočeští záchranáři mají za sebou neobvyklý zásah. V neděli krátce po třetí hodině ranní vyjížděly dvě posádky a vůz s lékařem na Třeboňsko k otravě tří lidí oxidem uhelnatým. Život jim...

Srážka osobáku s kamionem zastavila provoz u Sedlce, spolujezdkyně zemřela

U Sedlce se střetl kamion s osobním vozem. (2. října 2026)

Kvůli srážce osobního a nákladního vozu byla několik hodin neprůjezdná silnice I/20 u Sedlce na Českobudějovicku. Spolujezdkyni z osobního auta museli vyprostit hasiči, utrpěla vážná zranění, s nimiž...

Místo policejní kontroly podpisy. V Arábii jsme vydělávali dvacetkrát víc, líčí kouč

Premium
Šimurka nejraději vzpomíná na angažmá v Saúdské Arábii (27. října 2026).

Když ho kolem desáté večer na saúdské dálnici předjelo policejní auto s majáky, Juraj Šimurka za volantem znejistěl. Policista mu posvítil baterkou do obličeje, vzal si jeho doklady a najednou...

Novou Lineckou čtvrť staví rok. Kraj už má povolení pro druhou fázi projektu

V širším centru Českých Budějovic, v bývalém areálu nemocnice, vzniká Nová...

Moderní centrum sociálních služeb roste v bývalém dolním areálu českobudějovické nemocnice, který se mění na Novou Lineckou čtvrť. Práce vyjdou na téměř 2,1 miliardy korun bez daně, zařízení má být...

Počítač živého barmana nenahradí, předpokládá oceněná ředitelka školy

Erhartová ve školství pracuje už přes 40 let (29. října 2026).

Po 41 letech ve školství získala Zdeňka Erhartová Medaili ministerstva školství II. stupně. Ředitelka Střední školy a Vyšší odborné školy cestovního ruchu v Českých Budějovicích ji vnímá jako ocenění...

7. listopadu 2026  10:07

Soud ubral, místo téměř dvou milionů starosta Lišova zaplatí necelých 200 tisíc

Jednání zastupitelstva v Lišově (červen 2026)

Okresní soud rozhodl, že požadovaná výše pokuty za chyby při dodání projektové dokumentace pro město není přiměřená. Starosta Pavel Dvořák za radnici uhradí i náklady na advokáta. Povolební...

6. listopadu 2026  16:21

Zapomenutý hřbitov. Z vody vystoupily další náhrobky, ukryté byly desítky let

Po Dolní Vltavici odhalila stále se snižující hladina Lipenské přehrady další...

V lipenské nádrži dál klesá hladina, a tak se po desítkách let objevily další dávno opuštěné náhrobky. Zatímco na konci léta to bylo v Dolní Vltavici, teď jsou vidět také u Frymburka na...

6. listopadu 2026  15:11

Soud zastavil insolvenci fotbalového Dynama. Spor o milion však pokračuje

Připravený. Budějovický stadion by měl za měsíc hostit první zápas, ve třetí...

Fotbalové Dynamo má za sebou důležitý výsledek týkající se insolvenčního řízení. Vrchní soud v Praze zamítl odvolání bývalého zaměstnance budějovického klubu Libora Matouška a potvrdil rozhodnutí...

6. listopadu 2026  11:24

Další pokuta pro Svět obrů. Budou další, dokud park neobjasní nakládání s odpady

Výstava modelů hmyzu a zvířat v nadživotních velikostech budí vášně. Majitel ji...

Druhou pokutu, tentokrát ve výši 490 tisíc korun, dostal od České inspekce životního prostředí Svět obrů v zámeckém areálu v Chlumu u Třeboně na Jindřichohradecku. Nedávno mu stavební úřad zakázal...

6. listopadu 2026  9:43

Steinovi se už do Budějovic nevrátili. Připomínají je nové Kameny zmizelých

Dalších 10 kamenů zmizelých, které upomínají místa židovských rodin ve městě,...

Deset nových Stolpersteinů - kamenů zmizelých umístili badatelé z jihočeské pobočky Paměti národa do centra Českých Budějovic. Betonové kostky s mosaznou destičkou připomínají místa, kde naposledy ve...

5. listopadu 2026  16:45

Proč to tak dlouho trvá? Budějovice neznají skoro měsíc po volbách nové vedení

ilustrační snímek

Do ustavující schůze zastupitelstva se všechno stihne, ujišťoval ještě nedávno Tomáš Chovanec, lídr koalice Občanů pro Budějovice a STAN. Nakonec se budou snažit, aby měli koalici hotovou aspoň do...

5. listopadu 2026  12:06

Gymnazistům chyběly dílny, tak budou v zednickém kroužku opravovat kapličku

Biskupské gymnázium v Českých Budějovicích

Na Biskupském gymnáziu Jana N. Neumanna v Českých Budějovicích vzniká zednický kroužek. Škola tak reaguje na opakovanou zpětnou vazbu absolventů, jimž při studiu chyběly dílny a možnost naučit se...

5. listopadu 2026  9:03

Synové hrdinů z Nagana spolu? Ve Slovanu se možná potkají Hejduk s Čalounem

Hokejisté Matyáš a Lukáš (ve žlutém) Čalounovi v přípravném zápase v létě 2026,...

Slavná příjmení Čaloun a Hejduk v jednom týmu? Ne Jan a Milan, dvě hokejové legendy, dva olympijští vítězové, dva spoluhráči, dva kamarádi, dva ústečtí rodáci, nýbrž jejich synové se můžou potkat v...

4. listopadu 2026

Svět obrů stojí nelegálně, stavební úřad atrakci nikdy nepovolil. Nepřípustné, říká

Premium
Výstava modelů hmyzu a zvířat v nadživotních velikostech budí vášně. Majitel ji...

Stavební úřad v Třeboni rozhodl, že areál v Chlumu u Třeboně nemá potřebná povolení, navíc je v rozporu s územním plánem. Podle firmy je verdikt šikanózní, hodlá se proti němu odvolat a plánuje...

4. listopadu 2026

Jirsa pokračuje jako starosta Hluboké už od roku 1994, místostarostou opět Dlouhý

Starosta Tomáš Jirsa

Někteří současní starostové ještě ani nebyli na světě, když se jím poprvé stal Tomáš Jirsa (ODS) v Hluboké nad Vltavou. V čele města na Českobudějovicku je už od roku 1994, tedy 32 let. A teď může...

4. listopadu 2026  13:21

Novou Lineckou čtvrť staví rok. Kraj už má povolení pro druhou fázi projektu

V širším centru Českých Budějovic, v bývalém areálu nemocnice, vzniká Nová...

Moderní centrum sociálních služeb roste v bývalém dolním areálu českobudějovické nemocnice, který se mění na Novou Lineckou čtvrť. Práce vyjdou na téměř 2,1 miliardy korun bez daně, zařízení má být...

4. listopadu 2026  9:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×