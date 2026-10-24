Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Srdcař a legenda. Faber trénuje boxery celý život zdarma, žena pere dresy

Pavel Kortus
  9:29

Budějovická boxerská legenda Zdeněk Faber (23. října 2026). | foto: Pavel Kortus, MF DNES

Pětapadesát let v ringu, přes čtyřicet let v roli trenéra. A za celou tu dobu žádná finanční odměna. „Alespoň nikdo nemůže říct, že jsem na boxu zbohatl. Ještě do toho celý život cpu vlastní peníze,“ přemítá devětašedesátiletá jihočeská legenda Zdeněk Faber.

Zatímco dnešní bojové sporty lákají na milionové odměny a krvavou show, Zdeněk Faber zosobňuje poctivou starou školu. Do tělocvičny přivede mladé sportovce, naučí je pokoře, vybijí agresi do pytle a zachrání je třeba před ulicí a drogami.

K boxu se Faber dostal v září roku 1971. Bylo mu čtrnáct let a docházel do tělocvičny základní školy v Nové ulici v Českých Budějovicích pod tehdejší Lokomotivou. Aktivně boxoval do pětadvaceti let. Když se oženil a získal byt, manželce se nelíbilo neustálé víkendové cestování po zápasech, a tak přesedlal na trenérskou dráhu.

Na ulici nebo v baru bych se v životě neprala, říká šampionka v thajském boxu

Po revoluci si založil vlastní oddíl, aby v něm mohl trénovat syny Františka a Zdeňka. Na jihu Čech vznikl úspěšný klub Samson České Budějovice, který ovládl první ligu a v extralize jednou skončil těsně druhý za Ústím nad Labem.

To nejpozoruhodnější na Faberově kariéře je čisté srdcařství. Trénuje celý život zcela bez nároku na odměnu. Drží při něm manželka, se kterou je už 47 let. Navíc i doma sama pere dresy.

„Psychicky jsem to nevydržel. Vylezl jsem do ringu, dal jsem mu facku a slezl zpátky pod ring, aby ho nediskvalifikovali. Vůbec jsem se na něj ze vzteku nedíval.“

Zdeněk Faber o historce ze synova finále na mezinárodním turnaji

Box se pro Faberovy stal celoživotním osudem, což přinášelo i zvláštní momenty. Když starší syn František boxoval za rivaly z Ústí nad Labem proti rodnému klubu, trenér Faber musel ustoupit. „V rohu jsem ani nebyl. Žena by mě zabila, že navádím kluky proti jejímu synovi,“ líčí s úsměvem.

Drsnou vzpomínku má s mladším synem Zdeňkem z mezinárodního turnaje. Ten boxoval ve finále se soupeřem z Maďarska a první kolo prohrával tak odevzdaně, že otci trenérovi došla trpělivost.

„Psychicky jsem to nevydržel. Vylezl jsem do ringu, dal jsem mu facku a slezl zpátky pod ring, aby ho nediskvalifikovali. Vůbec jsem se na něj ze vzteku nedíval,“ popisuje Faber. Metoda šokem zafungovala dokonale.

„Kluk začal makat ze vzteku tak, že Maďara úplně deklasoval a finále vyhrál. Ale byly to nervy. Dneska by mě za takový trénink a podobné metody asi zavřeli.“

„MMA je spíš rvačka než sport“

V dnešní době Faber pozoruje změnu u bojových sportů, která ho však moc netěší. Pozornost i sponzory podle něj zajímá hlavně MMA. „Osobně MMA jako sport neuznávám, pro mě je to spíš rvačka. Dneska všichni chtějí vidět jenom krev, jak se lidé řežou na zemi. Nelíbí se mi to,“ říká otevřeně.

„Klasický box je o něčem jiném. Je to čistý olympijský sport, který má styl i ducha. Musíš u něj zapojit hlavu, myslet na útok i obranu najednou. Je nutné ovládat gymnastiku, atletiku a mít fyzičku. Není to jen o tom stát a mlátit,“ přibližuje.

iDNES z kraje: Fanynky? Dělám uraženého, směje se Hála. Boxoval i v brnění

Box podle něj učí mládež pokoře, která dnešní generaci chybí. „Mládež je neskutečně líná. Přijdou kluci, dáš jim deset kliků a příště už nepřijdou, protože jsou zvyklí sedět doma u telefonů.“

Zdeněk Faber si vytvořil osobitý trenérský styl. Když nováčci přijdou do tělocvičny, okamžitě jim zdůrazňuje: „Uvědomte si, že sem chodím já kvůli vám, ne vy kvůli mně!“

Svěřence učí, že v ringu za ně nikdo bojovat nebude. „V tělocvičně ti nikdo cestičku nezamete. Tam si ji musíš vyšlapat sám. “ Osobitý má i pohled na psychiku. „Nejlíp věci pochopí kluk ze zvláštní školy – udělá přesně to, co po něm chceš. Nejhorší jsou naopak vysokoškoláci, protože až moc přemýšlejí.“

Nejstarší trenér v kraji

Apeluje také na skromnost: „Hlavně musí chtít trénovat, ne sem chodit jen proto, aby si pak sedli do kavárny a vyprávěli, že jsou boxeři.“

Dnes je Faber nejstarším aktivním trenérem v kraji. Třikrát týdně vede tréninky a o víkendech jezdí po turnajích. Hlavní vedení tělocvičny už přebírá syn Zdeněk, ale táta chybět nemůže. Sám se navíc brzy stane pradědečkem.

„Doma u televize bych zblbnul a se ženou bychom dostali ponorku. Hlavní ale je, že každé dítě, které dostanu do tělocvičny a které vydrží, uchráním od ulice a od drog. To je pro mě ta největší odměna,“ uzavírá.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nová atrakce Orlíku. Sklep byl přes 60 let pod vodou, ale cihly jsou jako nové

Premium
Nedostatek vody v orlické přehradní nádrži odhalilo pod Podolským mostem i...

Lidé na vyschlé Orlické přehradě našli novou atrakci. Pod Podolským mostem odhalila ustupující voda sklep. Ten odvážlivce, kteří vlezou dovnitř, uchvátí svým zachovalým stavem. Sklep patřil k...

Na jaře prověřili jeho stabilitu, teď se skoro 300 let starý dub na zámku zřítil

Třeboňský zámek přišel o dub na velkém nádvoří. „O půlnoci se samovolně zřítil....

Zámek v Třeboni na Jindřichohradecku přišel o jednu ze svých dominant. Dub na velkém nádvoří, jehož stáří odborníci odhadují na 260 až 280 let, se o půlnoci ze čtvrtka na pátek samovolně vyvrátil.

Po třech letech tlaku z Číny úspěch. Písecká textilka našla recept na Temu

Kvalitex

Josef Handrejch se pustil do podnikání spolu s manželkou Lenou v roce 2011. Začali vyrábět povlečení, prostěradla a další bytový textil z evropských materiálů. Jejich písecká textilka Kvalitex rostla...

Góly Plzně neplatily a slaví Sparta, Třinec uspěl. Kometa otočila duel na Kladně

Skrumáž před bránou Josefa Kořenáře ze Sparty během zápasu s Plzní

Extraliga má za sebou dalších pět zápasů jedenáctého kola. Hokejisté Třince se oklepali z první porážky v sezoně a Mladou Boleslav porazili 3:0, Sparta uspěla na ledě Plzně 2:0. Kladno sice doma...

Řidič najel na D3 do protisměru a naboural dvě auta. Dálnice u Budějovic stála hodiny

Řidič bílého vozidla najel do protisměru a srazil se s dalšími auty na dálnici...

Dálnici D3 ve směru na Prahu zastavila v úterý dopoledne u Českých Budějovic vážná dopravní nehoda. Řidič tam totiž najel se svým vozidlem do protisměru a následně se nedaleko sjezdu u Roudného...

Srdcař a legenda. Faber trénuje boxery celý život zdarma, žena pere dresy

Budějovická boxerská legenda Zdeněk Faber (23. října 2026).

Pětapadesát let v ringu, přes čtyřicet let v roli trenéra. A za celou tu dobu žádná finanční odměna. „Alespoň nikdo nemůže říct, že jsem na boxu zbohatl. Ještě do toho celý život cpu vlastní peníze,“...

24. října 2026  9:29

Místo na konci listopadu až na jaře. Stavba mostu přes Malši nabrala zpoždění

Most Kosmonautů v centru Českých Budějovic se otevře až na jaře příštího roku....

Zpoždění, zdržení a komplikace kam se podíváte. Severní spojka, most na Pražské třídě, přerušená rekonstrukce Rudolfovské a teď ještě stavba mostu přes řeku Malši v Mánesově ulici. V Českých...

23. října 2026  15:24

Za prací nemusíte do Prahy. Ve Vimperku vznikají technologie pro celý svět

Komerční sdělení
Zámek ve Vimperku na Prachaticku. Vstupní brána na Šumavu. (7. listopadu 2025)

Velkoměsto, nebo klidnější život uprostřed přírody? Ještě před několika lety mohla taková volba zároveň znamenat rozhodování mezi kariérou a místem, kde chceme skutečně žít. Dnes už to tak být...

23. října 2026  13:56

První případ viru Shamonda u nás. Objevil se v chovu na Táborsku

ilustrační snímek

Veterináři potvrdili v ČR první případ viru Shamonda v chovu skotu na Táborsku. Šíří se i jinde po Evropě, mezi nebezpečné nákazy však nepatří, uvedla Státní veterinární správa. Francouzské...

23. října 2026  13:50

Naplní se přes zimu? Na Římově opět sníží odtok, aby v přehradě přibylo víc vody

Hladina římovské přehrady je nyní nejnižší za posledních 25 let. Ale nehrozí,...

Státní podnik Povodí Vltavy opět sníží odtok z nádrže Římov na Budějovicku, která zásobuje pitnou vodou velkou část Jihočeského kraje. Z přehrady na řece Malši bude odtékat 250 litrů za sekundu,...

23. října 2026  11:49

Kopáče vltavínů pokuta neodradila. Později ho v jámě zavalila tuna jílu

ilustrační snímek

Hned dvakrát se policisté ve čtvrtek setkali s mladým kopáčem vltavínů. Poprvé dostal za nelegální činnost pokutu. To ho neodradilo a v podvečer se na místo vydal znovu. V jámě ho ale zavalila...

23. října 2026  10:10

Vítězné Naše Česko v Budějovicích marně hledá partnera. Skončí v opozici?

Naše Česko slaví vítězství ve volbách v Českých Budějovicích. (10. října 2026)

V Českých Budějovicích je po dalších jednáních o koalici zřejmé, že vítězné Naše Česko a ANO, které skončilo třetí, si neplácnou. Na tahu je STAN a OPB. V zákulisí se mluví o tom, že by se k nim...

23. října 2026  9:09

Čelní srážka aut na Prachaticku. Zranilo se pět lidí včetně dvou dětí

U Blažejovic se ve čtvrtek ráno srazila dvě auta. (22. října 2026)

Dvě auta se srazila v pondělí ráno na Prachaticku. Po čelním střetu zůstalo ve vozech pět zraněných včetně dvou dětí. V jednom zůstala zaklíněná řidička. Tu do nemocnice transportoval vrtulník.

22. října 2026  9:20,  aktualizováno  16:54

Jihočeský kraj podpořil Korzo Národní. Není to jen pražská akce, řekl Kuba

Pouliční slavnost Korzo Národní k připomenutí událostí 17. listopadu 1989 se...

Jihočeský kraj podpoří letošní připomínku událostí 17. listopadu 1989 na pražské Národní třídě. Rada kraje schválila na svém jednání finanční dar ve výši 300 tisíc korun spolku Díky, že můžem, který...

22. října 2026  13:10

Hrozba insolvence nad Dynamem: soud stopnul řízení, jenže se hlásí nový věřitel

Areál fotbalového stadionu SK Dynamo České Budějovice.

Jedna dobrá a jedna horší zpráva pro fotbalové Dynamo České Budějovice. Krajský soud zastavil insolvenční řízení s klubem. Věřiteli, který návrh na insolvenci podal, totiž byla dlužná částka 241 000...

22. října 2026  11:41

Později, ale bude. Proměna tréninkového centra Složiště začne hřišti na fotbal

Areál Složiště získal darem Jihočeský kraj od města České Budějovice. (10....

Dvě nová hřiště standardních rozměrů s umělou trávou značně pomohou hlavně fotbalové akademii, která Složiště využívá nejvíc. Rozlehlý tréninkový areál na okraji Českých Budějovicích může v budoucnu...

21. října 2026  15:02

Univerzita přidá studentům parkovací místa. Situaci to nevyřeší, zoufají si místní

Ulice kolem kampusu Jihočeské univerzity jsou v obležení aut. Odstavují je tam...

Dopravu v okolí Jihočeské univerzity (JU) v Českých Budějovicích má pomoci částečně zklidnit rozšíření parkoviště. Postaví ho v příštím roce. Má zde vzniknout devadesát nových míst pro parkování...

21. října 2026  12:38

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×