Po téměř půl roce se podařilo najít tělo muže, který v březnu skočil ze Žďákovského mostu na Písecku do Orlické přehrady. V hloubce přes 40 metrů ho nyní vypátral podvodní dron policistů. Identitu zemřelého už potvrdil koroner.
Policisté pátrali po muži, který v březnu skočil ze Žďákovského mostu. Pomohlo jim také, že hladina přehrady je nižší než je v tuto dobu běžné. | foto: Policie ČR

Čin sebevraha oznámila 11. března na policii svědkyně, která uvedla, že před pátou hodinou ranní viděla muže skočit ze Žďákovského mostu. Nejprve stál za zábradlím a po chvilkovém kontaktu s ní se vrhl do Orlické přehrady.

Policisté, hasiči i potápěči tehdy okamžitě zahájili pátrání, ale bez úspěchu. Práci jim komplikoval led.

Policisté pátrali po muži, který v březnu skočil ze Žďákovského mostu. Pomohlo jim také, že hladina přehrady je nižší než je v tuto dobu běžné.

Úspěšní byli až po nynější dvoudenní pátrací akci. „Podle poznatků měli příslušníci zásahové jednotky z Jihočeského a Středočeského kraje, specialisté na hloubkové potápění, stanovená místa, kde by se tělo mělo nacházet. Na místě jim pomáhali i policisté z obvodních oddělení Zvíkovské Podhradí, Čimelice a kriminalisté z Písku,“ vypočítal jihočeský policejní mluvčí Milan Bajcura.

Před třemi lety vytáhli z Orlíku tělo v řetězech. Vražda je promlčena

Pomáhal také policejní podvodní dron. Ten tělo pohřešovaného lokalizoval v hloubce přes 40 metrů. Oproti březnu měli nyní pátrači také výhodu v tom, že hladina přehrady je nyní nižší.

„Ve středu odpoledne se podařilo tělo vytáhnout na hladinu a dovézt ke břehu, kde po identifikaci a ohledání povolaným koronerem policisté potvrdili, že se jedná o konkrétní pohřešovanou osobu,“ doplnil Bajcura

Dodal, že policisté i potápěči se budou pod Žďákovský most vracet, protože dál pátrají po tělu muže, který z něj skočil zhruba před třemi týdny.

