Čin sebevraha oznámila 11. března na policii svědkyně, která uvedla, že před pátou hodinou ranní viděla muže skočit ze Žďákovského mostu. Nejprve stál za zábradlím a po chvilkovém kontaktu s ní se vrhl do Orlické přehrady.
Policisté, hasiči i potápěči tehdy okamžitě zahájili pátrání, ale bez úspěchu. Práci jim komplikoval led.
Úspěšní byli až po nynější dvoudenní pátrací akci. „Podle poznatků měli příslušníci zásahové jednotky z Jihočeského a Středočeského kraje, specialisté na hloubkové potápění, stanovená místa, kde by se tělo mělo nacházet. Na místě jim pomáhali i policisté z obvodních oddělení Zvíkovské Podhradí, Čimelice a kriminalisté z Písku,“ vypočítal jihočeský policejní mluvčí Milan Bajcura.
Pomáhal také policejní podvodní dron. Ten tělo pohřešovaného lokalizoval v hloubce přes 40 metrů. Oproti březnu měli nyní pátrači také výhodu v tom, že hladina přehrady je nyní nižší.
„Ve středu odpoledne se podařilo tělo vytáhnout na hladinu a dovézt ke břehu, kde po identifikaci a ohledání povolaným koronerem policisté potvrdili, že se jedná o konkrétní pohřešovanou osobu,“ doplnil Bajcura
Dodal, že policisté i potápěči se budou pod Žďákovský most vracet, protože dál pátrají po tělu muže, který z něj skočil zhruba před třemi týdny.