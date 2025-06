Nejjasnější hvězda že je Polárka? Nad některými nesmysly žasnu, říká astronom

Zavedení výztuže do mozkové tepny zabránilo ochrnutí, poprvé v Česku

Lékaři českobudějovické nemocnice zavedli do velké výdutě u mozkového kmene speciální výztuž. Bez zákroku by hrozilo pacientovi ochrnutí. Pokud by výduť praskla, ohrozilo by to dokonce jeho život....