Munici zabalil jako miminko. Muž policistům přivezl minu a protipancéřový náboj

Autor:
  14:55
Protipěchotní minu a protipancéřový 85 mm náboj důkladně uložené v kufru auta přivezl na služebnu policistů muž z Písecka. Využil zbraňové amnestie, která pokračuje do konce června. Munici zabalil jako miminko, glosoval událost policejní mluvčí Jiří Matzner ve středečním příspěvku na síti X.
Fotogalerie3

Muž přivezl na policii v Písku protipěchotní minu a protipancéřový 85 mm náboj. | foto: Policie ČR

Podle policie šlo o bývalého vojáka z Písecka. „I přes pečlivé zabalení zdůrazňujeme, aby lidé munici nepřeváželi a zavolali policii,“ upozornil Matzner.

Fotogalerie

zobrazit 3 fotografie

Munici na služebně písecké policie převzal pyrotechnik a naštěstí zkonstatoval, že je delaborovaná, tedy znehodnocená.

Policie munici na rozdíl od odevzdaných zbraní neeviduje, záleží na pyrotechnikovi, jak s ní naloží. „Zajímavé kousky mohou skončit třeba v muzeu,“ naznačil mluvčí.

Rarita zbraňové amnestie, nálezce odevzdal německou karabinu za milion korun

Zrovna v úterý měli jihočeští policisté tiskovou konferenci, kde připomínali, že pyrotechnici měli za loňský rok přibližně dvě stě výjezdů k nálezům zbraní a munice.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Žitný mlýn v Boršově na břehu Vltavy se proměnil na fantastické bydlení s duší

Bývalý areál žitného mlýna na břehu Vltavy v Boršově v jižních Čechách se...

Bývalý areál žitného mlýna na břehu Vltavy v Boršově v jižních Čechách se proměnil v současný obytný soubor, který zachovává silnou stopu své industriální minulosti. Výrobu vystřídal každodenní...

Úleva Sparty, v nájezdech zdolala Kladno. Třinec a Vary mají mečbol, Motor srovnal

Pohled na sparťanskou lavičku po výhře nad Kladnem.

Druhými zápasy pokračovalo v úterý předkolo play off hokejové extraligy. Postupu mezi nejlepších osm se přiblížili hráči Třince a Karlových Varů, kteří vyhráli i své druhé domácí zápasy. Oceláři...

Sparta dál žije. Porazila Kladno a srovnala sérii. Brno proměnilo mečbol, Motor končí

Sparťanský útočník Řepík v doslova krkolomné pozici po souboji s kladenským...

Hokejová extraliga zná dalšího účastníka čtvrtfinále. Je jím mistrovská Kometa, která v pátek vyhrála na ledě Českých Budějovic 3:2 a po výsledku 3:1 na zápasy postupuje mezi nejlepší osmičku...

Policisté našli pohřešovanou ženu, která mluvila o sebevraždě. Je v pořádku

ilustrační snímek

Policisté našli dvaačtyřicetiletou ženu z Jablonecka, která hovořila o sebevraždě. Vypátrali ji v Ústeckém kraji a je v pořádku. Svědci ji předtím zahlédli v Karlových Varech.

Stopka pro nové apartmány v srdci Šumavy. Kraj přestavbu kasáren znovu odmítl

České Žleby. Krajina kolem horské obce je protkána kamennými zídkami.

Developerský projekt stavby apartmánů v srdci Šumavy je znovu na začátku. Jihočeský kraj ho totiž v řízení EIA po dvou letech vrátil k přepracování. Kromě nedostatků v oblasti odpadních vod nebo...

18. března 2026  14:55

Šest zraněných při srážce auta a sanitky. Jeden z převážených pacientů pak zemřel

U Lékařovy Lhoty na Českobudějovicku se ráno srazila dvě auta, šest lidí se...

U Lékařovy Lhoty na Českobudějovicku se dnes brzy ráno ranní srazilo osobní auto s převozovou sanitou. Jeden z transportovaných pacientů nehodu nepřežil, dalších pět lidí utrpělo zranění. Jednu ženu...

18. března 2026  8:14,  aktualizováno  12:55

Dětem pustila finále místo výuky češtiny. Dočká se Blašková domácí obhajoby?

Stolní tenistka Zdena Blašková.

Poprvé v historii se bude hrát mistrovství republiky stolních tenistů v Českých Budějovicích. Šampionát obsadí od pátku do neděle sportovní halu. Velká očekávání jsou před Zdenou Blaškovou. Rodačka z...

18. března 2026  8:32

Letecká puma v nosítkách i granáty na stavbě D3. Jihočeští pyrotechnici bilancují

Pyrotechnici ukázali nálezy, které objevili v posledních letech po celém...

Přibližně dvě stě výjezdů k nálezům zbraní a munice vloni absolvovali jihočeští pyrotechnici. Na úterní tiskové konferenci připomněli, že v posledních dvou letech je zaměstnávaly i zásahy na stavbě...

17. března 2026  17:20

Soud znovu řeší zneužívání na skautských táborech, dívky budou muset svědčit

Jednou z dominant Zátkova nábřeží je honosná budova krajského soudu. I ta...

Českobudějovický krajský soud znovu otevřel kauzu pohlavního zneužívání nezletilých dívek mezi skauty. Obžalovaným je osmatřicetiletý středoškolský učitel, který působil na táborech jako hlavní...

17. března 2026  14:56

Čihák po konci v Budějovicích: Pár věcí bych udělal jinak, Gulaš jako lídr chyběl

Kouč Ladislav Čihák na lavičce Českých Budějovic

Vyklidil byt, vyřešil osobní záležitosti. Při pohovorech probral s hráči uplynulou sezonu. V týdnu se ještě potká s vedením klubu a pak se s Českými Budějovicemi minimálně na nějaký čas rozloučí....

17. března 2026  10:21

Výdejní boxy mají být dostupné všem, naléhá prachatická radnice. Firmy to řeší

Výdejní boxy společnosti Zásilkovna na českobudějovické křižovatce ulic Lannova...

Přijít k výdejnímu boxu, zadat kód, vyzvednout zásilku a odejít. Zdravému člověku celý proces nezabere ani minutu, handicapovaní však mohou narazit. Nedávno na to upozornily Prachatice, kde se...

17. března 2026  9:29

OBRAZEM: Zvony z Klení odletěly dřív, do dílny na opravu. Pořádá se na ně sbírka

Z kostela sv. Vavřince v Klení sňaly zvonaři dva tamní zvony, aby se opravili a...

Jeden váží 153 a druhý 111 kilogramů. Dva zvony pocházející z 15. století z věže kostela sv. Vavřince v Klení na Českokrumlovsku zmizely. Nikdo je neukradl. Poprvé po několika staletích je snesli...

16. března 2026  18:48

Smolný den pro náklaďáky. Boural kamion s pivem a cisterny s mlékem i cementem

Kamion s pivem havaroval u Sedlce. (16. března 2026)

Dvě cisterny bouraly v pondělí ráno v rozmezí pár minut na Prachaticku a na Písecku. Jedna převážela cement, druhá mléko. A krátce po poledni zkomplikovala dopravu na Českobudějovicku ještě havárie...

16. března 2026  13:59

Bývalé doly na kaolín ukážou turistům. Orty kraj zpřístupní za tři roky

Orty jsou bývalý kaolínový důl a přírodní památka mezi obcemi Borek, Hosín a...

Možnost podívat se, jak se ve druhé polovině19. století těžil kaolín, je zase o krok blíž. Z důlního komplexu Orty kousek od Českých Budějovic plánuje Jihočeský kraj udělat novou turistickou atrakci....

16. března 2026  9:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.