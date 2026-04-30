Muž odevzdal policii minomet z pevnosti na Maginotově linii, nevejde se do skladu

Další unikátní kousek se dostal k policistům v Českých Budějovicích v rámci zbraňové amnestie. Muž přivezl pevnostní minomet M 32 ráže 81 mm, který byl součástí vybavení pevností na Maginotově linii ve Francii. Po zaevidování si ho bude moci odvézt, pokud bude chtít.
Muž odevzdal při zbraňové amnestii pevnostní minomet M 32 ráže 81 mm. | foto: Policie ČR

Po domácku vyrobený revolver, zbraň připomínající pušku ze slavného filmu Den šakala nebo karabinu Volkssturmu, jejíž hodnota se podle expertů pohybuje kolem milionu korun. Letošní zbraňová amnestie přináší českobudějovickým policistům z odboru zbraní řadu unikátních kousků.

Ve středu dostali další – pevnostní minomet M 32 ráže 81 mm, který při střelbě spotřeboval na chlazení 50 litrů vody za den. „Překvapit nás už tedy může jedině tank,“ vtipně uzavřeli policisté zprávu na síti X.

Zbraňová amnestie platí od 1. ledna do konce června. Lidé při ní mohou beztrestně odevzdat či legalizovat nelegálně držené zbraně či střelivo.
„Podle všechno byl součástí vybavení jedné z pevností na Maginotově linii. Tyto minomety doplňovaly houfnice. Měly za úkol pokrývat okolí bunkru do pěti kilometrů,“ popsal jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner.

Teď minomet mají budějovičtí policisté, jimž se ale nevejde do skladu, takže uložení řeší s firmou, která má licenci na skladování zbraní. Policisté minomet zaevidují, zkontrolují, jestli není třeba kradený nebo se po něm nepátrá. Pak ho mohou vrátit majiteli, protože se nejedná o klasickou zbraň.

„Majitel si ho pak může nechat znehodnotit, což je ale velmi nákladné, nebo ho může nabídnout nějakému muzeu. Ale to jen naznačuji další možné postupy,“ uvedl Matzner.

Zbraňová amnestie byla v Česku před letošním rokem vyhlášena pětkrát, při poslední v roce 2021 lidé odevzdali nebo si nechali zaregistrovat téměř 3 700 zbraní a 133 tisíc kusů střeliva.

Za první tři měsíce, kdy platí letošní zbraňová amnestie, převzala policie od lidí v Česku 2 200 zbraní, téměř 65 tisíc kusů střeliva, 680 kusů munice a téměř 3 500 gramů výbušnin. Bez vysvětlování a bez postihu mohou lidé nelegálně držené zbraně odevzdávat až do konce června.

Muž odevzdal policii minomet z pevnosti na Maginotově linii, nevejde se jim do skladu

Další unikátní kousek se dostal k policistům v Českých Budějovicích v rámci zbraňové amnestie. Muž přivezl pevnostní minomet M 32 ráže 81 mm, který byl součástí vybavení pevností na Maginotově linii...

