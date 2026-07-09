Pevnostní minomet M 32 ráže 81 mm, který při střelbě spotřeboval na chlazení 50 litrů vody za den, přivezl na policii muž koncem dubna. Už tehdy s ním měli muži zákona problémy, protože se jim nevešel do skladu, takže jeho uložení řešili s firmou, která má licenci na skladování zbraní.
„Podle všechno byl součástí vybavení jedné z pevností na Maginotově linii. Tyto minomety doplňovaly houfnice. Měly za úkol pokrývat okolí bunkru do pěti kilometrů,“ popsal jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner.
Už při odevzdání zbraně mluvčí naznačil postup, jak s minometem následně naložit. „Majitel si ho po zaevidování může nechat znehodnotit, což je ale velmi nákladné, nebo ho může nabídnout nějakému muzeu. Ale to jen naznačuji další možné postupy,“ uvedl Matzner a dodal, že by se určitě líbil jakémukoliv sběrateli či muzeu.
Ale všechno může být nakonec jinak, protože k překvapení všech policisty předběžně kontaktovala francouzská strana, cestou mezinárodní policejní spolupráce, s požadavkem na vrácení minometu do Francie.
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„Po zaslání potřebných dokumentů tak bude ještě potřeba vyšetřit, zda se minomet do republiky nedostal nelegálně, a rozhodnout o jeho vrácení,“ popsal Matzner.
Policejní specialisté na úseku zbraní a střeliva v Jihočeském kraji hodnotí letošní šest měsíců trvající zbraňovou amnestii jako velmi podařenou, celkem lidé odevzdali 507 zbraní. V roce 2021 to bylo 343 kusů.
První odevzdanou zbraní na jihu Čech byla samonabíjecí pistole FN Baby 6,35. Zato poslední odevzdaný kus překvapil i samotné policisty. „Na přepážku přišla žena, která tak trochu nejistě odevzdala dva „maličké“ náboje 22 LR. Tyto drobečky pak k překvapení všech doplnila mnohem větším kusem, dělostřeleckým nábojem S 60 ráže 57 mm. Zůstal doma po manželovi. Pistolí tedy vše začalo a dělostřelci skončilo,“ konstatoval s úsměvem Matzner.
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Ke konci amnestie chodilo lidí nejvíc, jen za poslední dva dny občané odevzdali 48 zbraní a týden před rovných 50 kusů.
Po prověření již policejní specialisté stačili spoustu odevzdaných zbraní vrátit lidem. Ve skladech ještě například zbývá dlouhá zbraň hradní stráže s bodákem, ale také velká zajímavost – německý samopal MP 40, jehož dvojče si zahrálo ve filmu Král Šumavy, v rukou postavy Galapetra.
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13. května 2026