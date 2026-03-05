Lidé drží stále dost nelegálních zbraní, pocházejí i z války v Afghánistánu

Jihočeši zatím letos odevzdali při zbraňové amnestii zhruba 150 zbraní. (4. března 2026) | foto: Markéta Sedláčková, MF DNES

  15:00
Od začátku ledna do konce února Jihočeši přinesli na policii při takzvané zbraňové amnestii přes 150 zbraní, a ocitli se tak na pomyslném třetím místě mezi kraji v České republice. Nechyběly ani raritní kousky včetně karabiny, jejíž cena se pohybuje kolem milionu korun. Policejní expert na zbraně říká, že nelegálních kousků mají lidé doma stále dost. Do Evropy se pašují z celého světa.

Samopaly, pistole, lovecké pušky, ale i protitanková střela. I s tím se setkal komisař odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Jan Švepeš z českobudějovické policie při letošní zbraňové amnestii. Ta umožňuje po dobu půl roku beztrestně odevzdat zbraně a střelivo k legalizaci, aniž by držitel riskoval zpětné stíhání.

