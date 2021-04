V Česku dlouhodobě trvale roste počet registrovaných zbraní. Dříve to byly především ty myslivecké, brokovnice a kulovnice. V současné době se situace trochu vyrovnává a hodně lidí má také různé pistole. Pro některé je to vášeň, jako si jiní kupují třeba nejnovější značky telefonů. Až do konce července mohou lidé využít zbraňovou amnestii.