Dispečerka do obce na pravém břehu Lipna vyslala krátce po čtvrteční půlnoci celkem tři záchranářské posádky z Frymburka, Vyššího Brodu a Plané u Českých Budějovic.
Zdravotníci si do péče převzali celkem devět pacientů ve věku 15 let, u kterých přetrvávaly bolesti břicha a zvracení.
„Záchranáři dětem zajistili žilní vstup, podali infuzi a silný lék proti zvracení a nevolnosti. Po kompletním zajištění sanitky děti rozvezly na dětská oddělení okolních nemocnic,“ uvedl mluvčí jihočeských záchranářů Vojtěch Míra a dodal, že všichni pacienti byli po celou dobu při vědomí.
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Na místo dopoledne vyrazily pracovnice krajské hygienické stanice z protiepidemického odboru a hygieny výživy. Ty zatím doplnily, že gymnazisté zde byli na exkurzi. Přesný zdroj nákazy zatím neuvedly.
Mluvčí záchranářů Míra připomíná, že s příchodem letních prázdnin začíná také sezona dětských táborů, soustředění a dalších hromadných akcí. Upozorňuje, že v kolektivech se mohou zažívací potíže šířit rychleji, a proto je důležité nepodceňovat základní hygienická opatření.
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„Pořadatelům a vedoucím akcí doporučujeme, aby dbali na správné skladování a přípravu potravin, dostatečný pitný režim, čistotu zázemí a důslednou osobní hygienu dětí i dospělých. Zásadní je zejména pravidelné mytí rukou mýdlem a tekoucí vodou, a to především po použití toalety, před jídlem a při manipulaci s potravinami,“ vypočítává Míra.
Pokud se podobné obtíže objeví u více lidí současně, je vhodné situaci nepodceňovat, zdravotní stav nemocných sledovat a při jeho zhoršení, opakovaném zvracení, známkách dehydratace, poruše vědomí nebo jiných závažných příznacích kontaktovat zdravotnickou záchrannou službu.