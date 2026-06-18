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Studenti na exkurzi u Lipna zvraceli z jídla, záchranáři je rozvezli do nemocnic

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  10:44
Ke studentům gymnázia, u kterých se objevily nevolnost, bolesti břicha, zvracení a průjem, vyjížděli v noci záchranáři do Přední Výtoně na Českokrumlovsku. Výrazné zažívací potíže se u nich podle prvotních informací dostavily po požití stravy. Devět dětí skončilo v nemocnici.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Stanislav Heloňa, MAFRA

Dispečerka do obce na pravém břehu Lipna vyslala krátce po čtvrteční půlnoci celkem tři záchranářské posádky z Frymburka, Vyššího Brodu a Plané u Českých Budějovic.

Zdravotníci si do péče převzali celkem devět pacientů ve věku 15 let, u kterých přetrvávaly bolesti břicha a zvracení.

„Záchranáři dětem zajistili žilní vstup, podali infuzi a silný lék proti zvracení a nevolnosti. Po kompletním zajištění sanitky děti rozvezly na dětská oddělení okolních nemocnic,“ uvedl mluvčí jihočeských záchranářů Vojtěch Míra a dodal, že všichni pacienti byli po celou dobu při vědomí.

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Na místo dopoledne vyrazily pracovnice krajské hygienické stanice z protiepidemického odboru a hygieny výživy. Ty zatím doplnily, že gymnazisté zde byli na exkurzi. Přesný zdroj nákazy zatím neuvedly.

Mluvčí záchranářů Míra připomíná, že s příchodem letních prázdnin začíná také sezona dětských táborů, soustředění a dalších hromadných akcí. Upozorňuje, že v kolektivech se mohou zažívací potíže šířit rychleji, a proto je důležité nepodceňovat základní hygienická opatření.

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„Pořadatelům a vedoucím akcí doporučujeme, aby dbali na správné skladování a přípravu potravin, dostatečný pitný režim, čistotu zázemí a důslednou osobní hygienu dětí i dospělých. Zásadní je zejména pravidelné mytí rukou mýdlem a tekoucí vodou, a to především po použití toalety, před jídlem a při manipulaci s potravinami,“ vypočítává Míra.

Pokud se podobné obtíže objeví u více lidí současně, je vhodné situaci nepodceňovat, zdravotní stav nemocných sledovat a při jeho zhoršení, opakovaném zvracení, známkách dehydratace, poruše vědomí nebo jiných závažných příznacích kontaktovat zdravotnickou záchrannou službu.

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