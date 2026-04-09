Výrobce dronů Primoco postaví u Písku nový závod, dominanta bude mít tvar křídel

  9:29
Český výrobce bezpilotních letadel Primoco UAV získal stavební povolení pro nový výrobní závod u Písku. Investuje do něj 750 milionů korun. Závod umožní firmě zvýšit produkci až na 300 bezpilotních letounů ročně.
Součástí nového sídla na okraji Písku bude administrativní budova, výrobní hala a showroom.

Nový areál bude stát v průmyslové zóně na severním okraji Písku. Firma začala projekt připravovat v dubnu 2024. Výroba by v něm měla začít v roce 2028.

Sídlo společnosti navrhlo studio Qarta Architektura, jeho součástí bude administrativní budova, výrobní hala a showroom.

Od akvizice letiště v Písku-Krašovicích v roce 2019, které se nachází poblíž průmyslové zóny, se Primoco UAV podle svého zakladatele a generálního ředitele Ladislava Semetkovského stala z domácího výrobce bezpilotních letounů globálním hráčem.

„Nové zázemí v Písku bude nejen odpovídat tomuto růstu, ale díky své architektonické kvalitě bude představovat moderní výrobní závod 21. století,“ dodal.

Dominantou areálu bude administrativní budova inspirovaná tvarem rozvírajících se křídel, což odkazuje na hlavní činnost společnosti. Hala pro výrobu bezpilotních letadel bude mít rozměry 145 krát 31 metrů. Firma zároveň na nedalekém letišti v Krašovicích buduje hangár a výcvikové prostory.

„Tyto objekty by měly být dokončeny v první polovině roku 2026 a spolu s novým závodem vytvoří ucelené technologické a logistické centrum společnosti,“ uvedla společnost.

Město Písek projekt vítá, poskytlo pro něj pozemky. „Věříme, že nový závod přinese regionu nejen ekonomický přínos, ale i další rozvoj inovací a kvalifikovaných pracovních míst,“ uvedl písecký starosta Michal Čapek.

Primoco UAV vyrábí středně těžké bezpilotní letouny, podle firmy je jejich největším evropským výrobcem. Model One 150 má maximální vzletovou hmotnost 150 kilogramů, vydrží ve vzduchu až 15 hodin a má certifikaci podle vojenského standardu NATO i oprávnění pro civilní použití.

Využívá se pro zpravodajské operace a vojenský průzkum, k monitorování požárů, zajišťování mobilního spojení, podpoře záchranných operací při přírodních katastrofách, sledování životního prostředí či k ostraze hranic a pobřeží.

Letounů One 150 dosud Primoco UAV vyrobila více než 250, operují na čtyřech kontinentech. S akciemi firmy se obchoduje na hlavním trhu pražské burzy, loni se s tržní kapitalizací pět miliard korun zařadila mezi 100 nejhodnotnějších českých firem.

