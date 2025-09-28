Odborný tým se soustředil i na další artefakty a provedl jejich digitalizaci. Vědci tak nyní mají možnost zkoumat předměty i na dálku a v mnohem detailnějším provedení.
„Zaznamenali jsme krásu jednotlivých věcí tak, jak to nelze vidět na vlastní oči. Digitalizace neznamená, že jen fotíme a technicky popisujeme. Ale také můžeme následně zjistit další informace,“ vysvětlil geoinformatik Jiří Šindelář. „Spolupracujeme s odborníky z dalších oborů a technologie nám tak dává možnost podívat se pod pokličku práce středověkých mistrů,“ popsal.
Práci Jiřího Šindeláře ocenil i převor vyšebrodského kláštera Justin Berka. „Je motorem projektu, má s tím velkou zkušenost. My jsme za to rádi, je to přínosné a máme zájem, aby se výsledky prezentovaly veřejnosti,“ prohlásil Berka.
V sobotu totiž měli návštěvníci kláštera při Dnech evropského dědictví možnost se prvně seznámit s výsledky nových bádání. A to v nových prostorech návštěvnického centra.
Prsten patřil Vilémovi
Mezi místní klenoty neodmyslitelně patří Závišův kříž, který je v klášteře vystavený. Společně se svatováclavskou korunou a relikviářem svatého Maura patří mezi zásadní státní poklady. Badatelé se však zabývali také Řádem zlatého rouna a magickým prstenem Petra Voka.
„Řešili jsme, proč se prstenu říká magický,“ vylíčil badatel. „Všechny nás uchvátila jeho podoba a říkali jsme si, jestli se Tolkien neinspiroval tímto šperkem, když psal Pána prstenů,“ zasmál se.
Odborníci vytvořili jeho naprosto věrnou kopii a s tou mohou dál analyticky pracovat. Šindelář připomněl, že doba, v níž mocní Rožmberkové žili, byla velmi silně navázaná na katolické prostředí.
„Prsten má na sobě latinský nápis. Zjistili jsme, že jsou to verše z Bible,“ popsal. S přesnou identifikací znaků pak pomohl právě digitální záznam. „Některé verše z Bible jsou chápané jako magické formule. Podařilo se najít listy s lékařskými texty, které popisovaly, co dělat, když někoho bolí břicho, a jaké byliny na to sbírat. Ale také jaké formule při tom pronášet. A na jednom listu bylo popsáno, jak z ryzího kovu vyrobit prsten a jaké formule z Bible na něj vyrýt, aby chránil svého nositele před nákazou, a to dokonce i proti moru,“ vypověděl. Což byl přesně případ magického prstenu z Vyššího Brodu.
Dlouho se mělo za to, že náleží Petru Vokovi. „Ale ten měl opravdu velké ruce, loni jsme totiž dokumentovali jeho osobní prsten. Tenhle šperk je naopak velmi malý. Začali jsme přemýšlet nad tím rozdílem,“ upozornil na detail, který vzbudil jejich zájem.
Zjistili, že majitelem byl jeho bratr, Vilém z Rožmberka. Tomu patřil i další vzácný šperk ze zdejších sbírek – kopie Řádu zlatého rouna. „Insignie je propůjčena a má přísná pravidla, kdy se může používat,“ zdůraznil Šindelář. Rožmberk si proto nechal zhotovit kopii. Přičemž řetěz, na kterém je insignie zavěšena, je šperkem sám o sobě a tvoří ho rožmberské růžičky.
Badatelé se soustředili také na Závišův kříž, jenž má být schránkou pro část Kristova kříže. Vytvořili virtuální 3D model, díky němuž se dozvěděli cenné informace například o drahých kamenech, které ho zdobí. Mystickou záři, o níž se v souvislosti s cenným předmětem hovoří, by pak mohlo vysvětlit pozorování v neviditelném UV světle. Jak se zmínil Šindelář, drahokamy se totiž doslova rozzáří. Jako fascinující pak podtrhl fakt, že ne všechny nalezené kameny tuto fyzikální schopnost mají.
Nyní chtějí pracovat na další teorii, že jeden ze vzácných kamenů osazených na Závišově kříži pochází ze severních Čech. Kromě toho finišují s publikací o výzkumu, jež by měla vyjít před Vánocemi.