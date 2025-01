Část obyvatel pobouřila debata budějovických zastupitelů. Sepsali proto výzvu

„Byli jsme svědky neakceptovatelného chování některých členů zastupitelstva vůči jejich politickým oponentům, a to zvlášť k mladším a ženám. Zaznamenané projevy, jako zpochybňování dotazů, vyjadřování despektu a především znevažování legitimity volby zastupitelky, považujeme za vážné porušení pravidel a etiky veřejné politické diskuse,“ stojí v dopise adresovaném primátorce a zastupitelstvu.

Za jeho sepsáním stojí Adéla Kolářová a další čtyři ženy. Podepsaných je ale pod výzvou více.

Narážejí především na konflikt mezi Piráty Pavlou Heydukovou a Martinem Novotným s radními za ODS Martinem Kubou a Lucií Kozlovou. Tu pobouřil způsob, jakým mladá opozice komunikuje právě s hejtmanem Kubou.

Piráti kritizovali vedení města za nedostatečný přístup ke kultuře, zrušení plánované rekonstrukce Domu umění, nesrozumitelné argumenty v debatě či vyhýbání se odpovědím na opakující se dotazy veřejnosti.

„Byla jsem zvolena stejně jako vy a zastupuji také nějaké občany, i když jiné. Odběhl jste od mé otázky. Co bude s Domem umění, pokud už tam nebude galerie?“ ptala se Heyduková hejtmana Kuby.

„Ráda bych zareagovala na paní Heydukovou. Komunikovat s panem hejtmanem tímto způsobem, to je opravdu absolutně komunikace bez pokory. On vám tady vysvětluje věci a snaží se popsat, jakým způsobem budeme postupovat. A vy mu na to odpovíte, když vám dojdou argumenty, že mlží. Takhle si představujete adekvátní argumentaci a komunikaci?“ oponovala Kozlová.

„A ještě jedna věc, vy jste od vaší alternativy občanů ani nebyla zvolena. Vaši voliči si přáli pana Mlčocha, paní Kudláčkovou a kolegu Novotného. Vy jste byla náhradnice,“ pokračovala Kozlová.

16. prosince 2024

Adéla Kolářová zpětně reagovala tím, že nesouhlasí s chováním některých zastupitelů Budějovic k jejich politickým oponentům, obzvlášť k mladým lidem. „Nevhodné školení zastupitelů a zpochybňování jejich mandátu od radní je mi obzvlášť odporné. Myslím, že je důležité, aby to zastupitelé věděli,“ prohlásila.

Aktivisté na zástupce města apelují, aby dodržovali zásady slušné diskuse. „Musím si nejprve pročíst přesné znění dopisu, abych věděla, na co se v něm poukazuje jako na problematické. Zatím jsem se k tomu nedostala,“ řekla v úterý odpoledne primátorka Dagmar Škodová Parmová (ODS). Dopis teprve dopoledne zamířil na podatelnu.

„Při řízení zastupitelských schůzí se nicméně opravdu řídím jednacím řádem, nejenom platnou legislativou, ale i etiketou, která je v našich zeměpisných šířkách a délkách běžná,“ ubezpečila primátorka.