Na Dlouhé louce staví zastávky MHD, aby měli lidé blíž do supermarketu

„Když se o tom před pár lety začalo mluvit, těšila jsem se. Pak z toho sešlo, tak mám radost, že nakonec budou,“ sdělila seniorka Helena Nováková.

Někteří mají naopak obavy, aby změna nevedla k tomu, že bude část obyvatel přebíhat přes jednu z nejrušnějších silnic, což by bylo velké riziko. Opodál je ale lávka, přes kterou se dá pohodlně přejít. Od zastávek to budou mít lidé také blíž do lesoparku Stromovka.

„Je to vlastně odpověď na četné žádosti občanů. Projektovaná cena stavby je 4,7 milionu korun bez DPH,“ upřesnil náměstek primátora František Konečný s tím, že součástí stavby jsou takzvané zálivy zastávek, nástupiště, propojovací chodníčky i přeložky veřejného osvětlení.

V současné době v této ulici MHD nezastavuje, ale pravidelné spoje tudy řadu let projíždějí, jsou to linky číslo 7 a 15. Dopravní podnik očekává, že si nové místo získá mezi cestujícími rychle oblibu.

„A nejde jen o to, že to budou mít blíže na nákup, ale třeba i za odpočinkem do parku nebo do sportovní haly,“ doplnil Viktor Lavička, mluvčí českobudějovického dopravního podniku.

Doplnil, že aktuální hustota zastávek je v krajském městě dostatečná. V poslední době vznikly třeba na náměstí Přemysla Otakara II. v samotném centru, ale i poblíž fotbalového stadionu Dynama nebo přímo u nemocnice.