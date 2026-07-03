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Muže i děti, které na táboře zasáhl blesk, pustili z nemocnic. Jsou v pořádku

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  8:36
Muž a pět dětí, které v úterý na letním táboře na Jindřichohradecku zasáhl blesk, ve čtvrtek opustili nemocnice. Všichni jsou v pořádku. Děti byli hospitalizované v Jindřichově Hradci, muž v Českých Budějovicích.

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„Pacient byl dnes propuštěn a je v pořádku,“ uvedl ve čtvrtek ředitel českobudějovické nemocnice Michal Šnorek. Podobně se o dětech vyjádřila i mluvčí jindřichohradecké nemocnice Dana Velimská.

Podle záchranné služby v úterý večer blesk udeřil na táboře u Číměře do stromu a odtud zasáhl sekundární výboj pět dětí ve věku od deseti do 15 let a dospělého. Všichni byli v tu chvíli schovaní v jídelně, ale síla blesku byla tak obrovská, že se výboj dostal až do domu.

Blesk v úterý 30. června v noci uhodil do smrku u dětského tábora v Dobré Vodě u Číměře na Jindřichohradecku. Šest lidí museli ošetřit záchranáři. (1.7.2026)
Blesk v úterý 30. června v noci uhodil do smrku u dětského tábora v Dobré Vodě u Číměře na Jindřichohradecku. Šest lidí museli ošetřit záchranáři. (1.7.2026)
Blesk v úterý 30. června v noci uhodil do smrku u dětského tábora v Dobré Vodě u Číměře na Jindřichohradecku. Šest lidí museli ošetřit záchranáři. (1.7.2026)
Blesk v úterý 30. června v noci uhodil do smrku u dětského tábora v Dobré Vodě u Číměře na Jindřichohradecku. Šest lidí museli ošetřit záchranáři. (1.7.2026)
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Muž byl krátce v bezvědomí. Na těle mu v místech vstupu a výstupu výboje vznikly na kůži takzvané Lichtenbergovy obrazce, červené stromovité či kapradinové vzory. Většinou ale postupně zmizí.

Všichni zasažení bleskem ale byli už po příjezdu záchranářů bez potíží. V nemocnici zůstávali kvůli preventivnímu pozorování.

„Výboj byl vidět jako stopa, úplně svítil“

Když večer začala bouřka a bylo zjevné, že bude větší, svolala z preventivních důvodů všechny do hlavní budovy. „Ještě jsem říkala, že tady nad námi na kopci stojí stožár, že když tak to uhodí do něj, jsme tu chránění,“ vyprávěla druhý den vedoucí tábora.

Obrovská rána. Výboj svítil, byl vidět jako stopa, říkají o úderu blesku na táboře

Do stožáru nejspíše skutečně praštilo. Protože podle vedoucí padla první rána v nejbližším okolí. „Pak to uhodilo do stromu v táboře. A od něj se pak táhl výboj přes celé tábořiště až do jídelny,“ dodala vedoucí. „Byla to obrovská rána a ten výboj byl vidět jako stopa, úplně svítil,“ potvrdila jedna z přítomných maminek.

Dětský tábor zasáhl blesk. Pět dětí je v nemocnici, jsou mimo ohrožení života

Vedoucí popsala, že samotná rána byla mimořádně silná i fyzicky. Vysvětlila, že poblíž tábora je kamenolom, a když odstřelují, otřese se obvykle celé okolí. Tentokrát ale podle ní šlo o úplně jiný otřes, mnohem plnější a intenzivnější. „Celá jsem se otřásla, působilo to fakt až strašidelně,“ zachvěla se ještě jednou při čerstvé vzpomínce.

Výboj pak zasáhl vstup do prostoru jídelny, kde byli dospělí i děti shromážděni. „Muž, co stál u dveří, to schytal první. A pak děti, co tam stály tak nějak kolem něho, ty zasáhly zbytky toho výboje,“ vypráví.

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