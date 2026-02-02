VIDEO: Odvážní řidiči jezdí přes zamrzlé Lipno. Driftaři riskují, že led popraská

Zamrzlé Lipno láká v těchto dnech stovky bruslařů i běžkařů. A zkracují si přes něj cestu i řidiči aut. Patří mezi ně místní pendleři, kteří pracují za hranicemi, i lyžaři mířící do rakouského areálu Hochficht. Přesto by měli být lidé pohybující se po zamrzlé hladině obezřetní, místy může být led velmi slabý.

Na zasněžené zamrzlé hladině mezi Horní Planou na levém a Bližšího Lhotou na pravém břehu Lipna jsou vyjeté koleje od aut. „Ledový most“ využívají především lidé z okolí, kteří jezdí za prací do Rakouska, a lyžaři.

„Jezdí se už asi deset dní, poslední dny aut přibylo, protože lyžaři mířící na Hochficht si to mezi sebou řekli,“ poznamenal Karel Kukačka, místní převozník. Teď má pauzu, loď je vytažená na břehu a hned tak se na vodu nevrátí. Led je opravdu silný.

Auto přejíždí zamrzlé Lipno mezi Horní Planou a Bližší Lhotou. (2. února 2026)
Běžkaři využívají zamrzlou hladinu Lipna. (2. února 2026)
Auto přejíždí zamrzlé Lipno mezi Horní Planou a Bližší Lhotou. (2. února 2026)
Auto přejíždí zamrzlé Lipno mezi Horní Planou a Bližší Lhotou. (2. února 2026)
13 fotografií

Kukačka připomíná, že jízdu přes zamrzlé Lipno vítají především pendleři. „Když sečtete jízdu tam a zpátky, tak ušetří čtyřicet kilometrů a hodinu čas. Pro ně je to opravdu zásadní výhoda,“ říká.

S kolegy, s nimiž se stará o přívoz, pravidelně procházejí trasu vyjetou na ledě. Kontrolují, jestli se někde netvoří praskliny. Také posypali výjezd na břeh u Bližší Lhoty, kde to autům klouzalo.

„Snažíme se pendlerům pomoct. Pak se ale objevují frajírci, kteří na ledě driftují, nebo zastaví auto a druhým jezdí okolo a dělají si video,“ popisuje Kukačka a dodává, že podobné chování by mohlo led v okolí trasy narušit.

VIDEO: Podle místních led drží, tak se jezdí. Zamrzlé Lipno křižují auta

Zamrzlé Lipno vyhledávají také bruslaři a běžkaři. Uplynulý víkend patřil co do návštěvnosti k rekordním. Všiml si toho Martin Řezáč, provozovatel půjčovny sportovního vybavení ve Frymburku, i Antonín Labaj, místostarosta Frymburka a správce ledové magistrály.

„Půjčujeme běžky, brusle i nordické brusle. Ty mají dlouhé nože a vázání na běžky, takže stačí mít boty na běžky. Ty jsou pro tyhle podmínky nejlepší, protože se na nich dobře jezdí, i když je led hrbolatější,“ porovnává Řezáč a dodává, že tak velký zájem o vybavení v historii půjčovny nepamatuje.

Osmikolka připravovala bruslařkou magistrálu na Lipně, skončila pod hladinou

„Velký provoz byl o víkendu, protože byly pololetní prázdniny, takže na magistrále mezi Frymburkem, Lipnem a Přední Výtoní se vystřídalo několik tisíc lidí. Ve Frymburku je nově udělaný ovál dlouhý zhruba 1,5 kilometru, v Lipně nad Vltavou mají také ovál dlouhý kolem tří kilometrů. Vzájemně jsme propojení,“ popisuje Labaj.

Ledaři se snaží magistrálu upravovat, vybruslenou vrstvu stáhnou radlicemi a led i částečně brousí, aby byl připravený na další bruslení. Všechno se bude vyvíjet podle počasí, teď podmínky přejí, to znamená, že magistrála je dál v provozu.

