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Zaměstnavateli roku v Jihočeském kraji jsou společnosti z Vimperku a Písku

Autor:
  16:52

Snímek je z předávání ocenění pro Zaměstnavatele roku Jihočeského kraje v roce 2026. Trojice uprostřed zastupuje zleva Budějovický Budvar, českobudějovický Bosch a Rohde & Schwarz ve Vimperku. | foto: Lukáš Marek, MF DNES

Jižní Čechy mají nové zaměstnavatele roku. V obou kategoriích uspěli tradiční účastníci soutěže. Jejich pořadí se ale proměnilo. Mezi zaměstnavateli do 500 zaměstnanců zvítězila Faurecia Automotive Czech Republic, která se po několika letech vrátila na stupně vítězů. V kategorii do pěti tisíc zaměstnanců si první místo odnesla společnost Rohde & Schwarz, konkrétně její vimperský závod.

Výsledky 24. ročníku Zaměstnavatele roku pro Jihočeský kraj vyhlašovali v pondělí 5. října v Nové Bystřici na Jindřichohradecku.

Druhé místo ve skupině do 500 pracovníků získala společnost Linde Pohony – závod Český Krumlov, loňský vítěz této kategorie. Třetí skončil vodňanský A. Pöttinger.

V druhé kategorii si první dvě místa vyměnily společnosti Rohde & Schwarz po roce prohodil pořadí se společností Robert Bosch České Budějovice. Vimperský závod se tím po několika letech vrátil na nejvyšší příčku. Třetí místo obhájil Budějovický Budvar.

„Uplynulý obchodní rok byl pro nás v mnoha ohledech výjimečný. Nejenže jsme oslavili 25 let od založení naší společnosti, ale zároveň jsme dosáhli významného milníku v našem dalším růstu – počet našich zaměstnanců poprvé překročil hranici 1 000. Celkově se náš tým meziročně rozrostl o 13 procent,“ sdělil při převzetí ocenění Milan Černý, HR manažer, vimperského Rohde & Schwarz. Velkou radost má z toho, že se ve firmě dlouhodobě daří udržovat zkušené a kvalitní zaměstnance a zároveň získávat nové kolegy.

Soutěž Pluxee Zaměstnavatel roku posuzuje například produktivitu, fluktuaci či investice do rozvoje zaměstnanců. Regionální kola pokračují do 8. října. Celostátní vítězové budou vyhlášení 4. listopadu v Praze.

„Kvalitu práce se zaměstnanci netvoří jedna věc ani jeden benefit. Je výsledkem celé řady faktorů – od odměňování a možností rozvoje přes pracovní podmínky až po to, jak se firmám daří zkušené lidi dlouhodobě udržet. Právě proto má smysl sledovat konkrétní ukazatele a porovnávat jejich vývoj v čase,“ dodal Daniel Čapek, generální ředitel firmy Pluxee.

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Zaměstnavateli roku v Jihočeském kraji jsou společnosti z Vimperku a Písku

Snímek je z předávání ocenění pro Zaměstnavatele roku Jihočeského kraje v roce...

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