Dvacet vrstev nátěrů je pryč, zámek ve Vimperku po opravě opět září

U vchodu do Horního zámku svolává Vojtěch Brož příchozí a v ruce drží obrovskou změť klíčů, v nichž se jako správný kastelán vyzná jen on sám. Při vstupu do tmavé chodby je cítit chlad, typická vůně staroby, ale zároveň vše svítí novotou. I podlahy se doslova blýskají. Náročná rekonstrukce vrátila Hornímu zámku zasloužený lesk, který v uplynulých letech ztratil.

Opravené fasády, pečlivě zrestaurované interiéry nebo tematické muzejní expozice. To všechno tu stihli přichystat v relativně krátkém časovém úseku, a zámek je tak na začátku letošní sezony připravený přivítat první návštěvníky.

Na ty teď uvnitř čeká mnoho novinek. Mohou si například projít dvě prohlídkové trasy, jež přibližují jednotlivá období z historie zámku, nebo navštívit expozice Muzea Vimperska. Ty jim zase nabídnou střípky ze života starých Šumavanů. Na vlastní kůži si dokonce mohou vyzkoušet jízdu na sněžných saních. Slouží k tomu speciální simulátor, jenž je součástí jedné z expozic.

K vidění jsou také nejrůznější kuriózní předměty, jako například nejstarší dochovaný úlomek kovového hrotu střely do kuše v České republice nebo turistické boty ze 70. let minulého století.

Samotný zámek sloužil, hlavně za minulého režimu, k různým účelům, byla tam i ubytovna. Tu dobu připomíná věrná kopie jednoho z tehdejších bytů.

„Natáčeli jsme si kvůli tomu rozhovory s pamětníky, takže tohle je poměrně přesná kopie,“ přibližuje kastelán Brož a dodává, že nejtěžší bylo sehnat televizi ze 70. let.

Ani další exponáty však nebylo jednoduché opatřit. Některé se povedlo zrestaurovat, část z nich je z výpůjček ostatních institucí, jiné museli dokonce nakoupit ze zahraničí. A vzhledem k jejich velkému množství to podle Brože bylo náročné.

Malby staré 400 let

„Musel se dát dohromady dvanáctičlenný kurátorský tým, aby se vše podařilo na zámek převést a instalovat. Ani práce v interiérech nebyly jednoduché. Když si představíte, že na stěnách máte až dvacet vrstev nátěrů, je to velká zodpovědnost,“ zdůrazňuje Brož.



Restaurátoři se tak snažili o maximální věrohodnost a přesnost. Záležet si dali především na výmalbách stěn, zvolili při tom zvláštní restaurátorskou techniku.

„Při pozornějším pohledu si všimnete, že jsme použili takzvaný způsob čárkovaných retuší. To znamená, že z dálky ten obraz vypadá jako úplný, ale z blízka vždy rozeznáte novou barvu od té původní, která je někdy stará i čtyři sta let,“ nastiňuje Brož.

Při opravách odhalili také mnoho roky ukrytých předmětů. Díky pečlivému průzkumu o většině z nich ale dopředu věděli. „Takový zásah, jaký jsme dělali tady, může vždy přinést něco nového nebo nečekaného, takže jsme samozřejmě našli mnoho malých překvapení, ale nic převratného nebo nečekaného to nebylo,“ doplňuje Brož.

Vimperský státní zámek v minulosti sloužil různým institucím a veřejnosti se otevřel teprve nedávno. Před šesti lety ho od Správy Národního parku Šumava, která v něm v té době sídlila, převzal Národní památkový ústav. Zámek však nebyl v dobrém stavu a potřeboval nutně opravit.

Nyní je hotová první fáze z plánované celkové obnovy areálu, která zatím stála 137 milionů korun. Sumu z velké části pokryly dotace z evropských fondů. V plánu je i druhá etapa, u té se předpokládá investice zhruba 200 milionů. Hotovo může být za pět let.