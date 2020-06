Pod nohama křupe písek, asfalt je pryč. V Třeboni obnovili zámecký park

Pohodlné dřevěné historizující lavičky, záplava kvetoucích rododendronů a azalek, nová květinová výsadba hledíků, voskovek a jiřin, ale i nové pískové cesty místo starých asfaltových. Tak nyní vypadá třeboňský zámecký park.

„Moc se mi to líbí, je to přirozenější než předchozí poničené asfaltové cesty a železné lavičky. Ještě uvidíme, co s cestičkami udělá prudký déšť, ale když přežily víkendové lijáky, zřejmě jsou docela odolné,“ přemítala v pondělí Marta Veberová, bývalá vedoucí provozu třeboňských Lázní Aurora.

Šestihektarový park v Třeboni je součástí čtvrtého největšího zámeckého komplexu v Čechách po Pražském hradu, Českém Krumlově a Jindřichově Hradci. Naposledy byl dlouhodobě uzavřený během srpnových povodní 2002. Tehdy tam stála delší dobu voda, která silně poničila stromy.

Areál léta čekal na nezbytný zásah, který by zabránil zadržování přebytečné vody. Po poslední rekonstrukci z let 1987 až 1995 v něm zbyly asfaltové cesty a zabetonované lavičky, které bránily přirozenému pohybu vody.

Projekt na revitalizaci parku, která mu částečně navrátila podobu z konce 19. století a stála 6,8 milionu korun, připravil architekt Milan Šindler a práce provedla firma Lesostavby Třeboň. „Dělníci nejprve vyčistili ucpaný původní příkop a odstranili asfaltový povrch. Pokračovali demolicí litého betonu, místy s armaturou, který někde dosahoval tloušťky přes třicet centimetrů,“ popsal kastelán Vít Pávek.

Nové cesty mají několik vrstev kameniva promíchaného s recyklovaným materiálem původních cest, což napomůže snadnějšímu vsakování dešťové vody.

Zámecký park byl pro veřejnost zavřený od loňského září, protože před samotnou rekonstrukcí více než dvou kilometrů cest širokých 2,5 metru museli nechat památkáři vyčistit původní vodní příkop dnes přikrytý deskami, který slouží jako městská kanalizace. Ta hlavně v létě přetékala do okrasných keřů a ničila je. Ani po vyčištění kanalizace však neměli správci vyhráno, protože na několika místech zjistili špatnou statiku vrchních desek.

Někteří lidé si začali začátkem února stěžovat, že oblíbený park na dohled od náměstí má být zavřený příliš dlouho. Třeboní se nesly také fámy, že chystané mlatové povrchy chodníků povedou k uzavření parku v zimě. Proto vznikla petice, která žádala jeho otevření o dva měsíce dřív a zachování celoročního provozu.

Park už znovu láká k procházkám.

Připravují další etapu obnovy

Správci zámeckého areálu na ni reagovali tím, že autorům petice, ale i vedení města a jeho obyvatelům vysvětlili, proč první etapa obnovy parku spolkne devět měsíců, a vyvrátili obavy ze sezonního zavření. „Není to možné ani kvůli cukrárně a městskému Domu přírody Třeboňska se vstupy právě z parku. Jsou v zámeckém areálu v nájmu a nehodláme jim bránit v celoročním provozu,“ vysvětlil Pávek.

Pro řadu místních byla petice zbytečná. „Ačkoli pro třeboňské seniory je zámecký park srdeční záležitost, máme tu ještě jiné zelené plochy – kolem Aurory a Berty. Takže když tady bylo zavřeno, mohli jsme chodit jinam,“ připomněla důchodkyně Jarmila Baštová, bývalá zaměstnankyně Rybářství Třeboň.

Památkáři už připravují další etapu revitalizace parku se zaměřením na obnovu květinových záhonů i původní výsadby listnatých stromů. Ty nahradí nepůvodní dřeviny vysazené v osmdesátých letech minulého století, jako jsou túje nebo cypřiše i stromy ve špatné kondici kvůli dlouhodobému podmáčení parku.