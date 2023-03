Zámek, kde žila Ema Destinnová, je na prodej. Majitelka už nemá sílu na provoz

Nad řekou ve Stráži nad Nežárkou stojí zámek s gotickou věží. Dlouhá léta chátral a byl pro veřejnost nepřístupný. Až do doby, než ho v roce 2002 koupili manželé Doubravovi. Postupně ho celý opravili a v roce 2006 poprvé otevřeli pro návštěvníky.

Ještě předtím museli noví majitelé nechat kompletně zrekonstruovat veškeré inženýrské sítě, jako jsou rozvody elektřiny, vody i plynu. Nové jsou i interiéry, včetně podlah, oken a omítek. Ale také zázemí s šatnami, sociální zařízení a přibyla kavárna.

Hlavním cílem manželů bylo otevřít areál veřejnosti a zachovat vzpomínku na nejznámější zámeckou paní, kterou byla světově proslulá operní pěvkyně Ema Destinnová. Právě jí věnovali podstatnou část muzejní expozice. Objekt využívala pro odpočinek a díky své poloze u řeky také k její velké zálibě – rybaření.

Nyní se ale renesančně-barokní zámek, jehož historie sahá až do 13. století, objevil na stránkách českobudějovické realitní kanceláře Realdomus.

„Objekt původně koupil starší manželský pár. Nyní ho paní prodává, protože na něj zůstala sama a už na to nemá tolik síly. Ale chtěla by, aby nový majitel zachoval myšlenku, kterou měli s manželem. Oni areál rádi otevřeli pro veřejnost a uchovali odkaz Emy Destinnové,“ potvrdil realitní makléř Martin Gruzdz.

„Objekt byl dříve v dezolátním stavu. Za socialismu se využíval různým způsobem, ale nikdo do něj neinvestoval. Manželé tak museli vše opravit důkladně, jak se říká od podlahy. Jediná potřebná rekonstrukce do budoucna bude jen střecha. Jinak je to vše v dobrém stavu,“ dodal Gruzdz.

Majitelka tam přes léto bydlí

„O prodeji uvažuji už tak tři roky. Mezitím přišel covid a válka na Ukrajině, tak se to oddálilo. O zámek jsem se starala s manželem. Ten mě ale náhle opustil a já jsem na něj zůstala sama s dcerou. Mám takový pocit, že by si zasloužil někoho mladšího, kdo by se toho chopil,“ myslí si sedmasedmdesátiletá Radoslava Doubravová.

Svého nástupce si vybírá opravdu pečlivě. „Ráda bych, aby chod zámku zůstal tak, jak jsme ho zavedli. Je tam muzeum, pořádají se tam koncerty a svatby. Není to tak, že by o objekt nebyl zájem, ale trochu to vázne z mojí strany. Nechtěla bych třeba, aby z toho byl jen hotel. Kdybych ho chtěla prodat za každou cenu, už mám dávno po starostech,“ přiznává majitelka.

Přes léto v zámku i bydlí. S manželem si opravili přístavek, ve kterém byla dříve prádelna se zázemím. Zbytek roku ale žije na Moravě.

„Na sezonu se vždycky přestěhuji do Stráže, aby mohlo být každý den v červenci a srpnu otevřeno. Už nyní ale přijímáme objednávky na zájezdy, které jezdí radši mimo hlavní sezonu. To se pak domlouváme individuálně. A první svatba nás letos čeká už 6. května,“ má radost Doubravová.

Zámek láká do Stráže turisty

Kdo by chtěl zámek koupit, zaplatí za něj přes 100 milionů korun. V ceně jsou i muzejní sbírky, vybavení, přilehlý park a lesopark o rozloze téměř 26 tisíc metrů čtverečních, který lemuje řeka Nežárka.

Zámek nabízí i původní věštírnu, věž, sklepení vyhloubené ve skále, tajný průchod nebo koncertní sál pro 200 lidí, který slouží i jako svatební síň. Velkou výhodou je i připravená půdní vestavba s možností vybudovat několik apartmánů.

Podle realitního makléře je zájemců o koupi celá řada. „Měsíčně jich volá okolo čtyř až pěti. Převážně se jedná o Čechy a překvapivě i z řad českých firem. Pořád jsme ale ve fázi vyjednávání,“ vysvětlil Gruzdz.

A starosta Stráže nad Nežárkou Jiří Krupička by si přál, aby nový majitel udržel podobný režim. „Je to velké lákadlo pro turisty. Jezdí sem i celé autobusy. Pořádají se tam koncerty, svatby i komentované prohlídky a my jsme za to rádi. Paní majitelka provoz už bohužel sama nezvládá, tak to musí prodat. Není to tak, že by se ho chtěla zbavit. My doufáme, že areál zůstane otevřený pro veřejnost,“ věří Krupička.

Ocenil také obrovský kus práce, který za sebou manželé zanechávají. „Zámek chátral a byl dlouho nepřístupný. Hodně ho pozvedli. Ještě se chtěli pustit do rekonstrukce parku, ale na to už bohužel nedošlo,“ konstatoval Krupička.

Na místě zámku původně stával hrad, který ve druhé polovině 13. století postavili Vítkovci. Kromě věže už ale nejsou navenek patrné žádné jeho pozůstatky. Na začátku 17. století ho přestavěli na zámek v renesančním stylu. V roce 1735 pak následovaly barokní úpravy.

V letech 1914–1930 žila na zámku operní pěvkyně Ema Destinnová, které je věnovaná velká část současné expozice. Po druhé světové válce zámek na dvacet let obývala československá armáda a po ní tam třicet let působil ústav sociální péče.

Po revoluci se neudržovaný zámek vrátil v restituci a v roce 2002 ho koupili manželé Doubravovi. Za čtyři roky se jim podařilo celý areál zrekonstruovat a znovu otevřít veřejnosti.