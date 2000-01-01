První návštěvníci si už tu a tam prohlížejí zdobné zdi na nádvoří. Hlavní nápor však státní zámek Hluboká u Českých Budějovic teprve čeká. V současnosti je prioritou generální úklid, který památku připraví na hlavní turistickou sezonu. Ta na Hluboké začne 31. března. Reportéři iDNES.cz měli díky kastelánovi Martinu Slabovi možnost se podívat, jak takový velký úklid zámku vypadá.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Stoly, židle a vybraný nábytek jsou přikryté bílými přehozy. „Když skončí na sklonku října sezona a odejdou poslední návštěvníci, tak se to takhle zazimuje,“ vysvětluje kastelán Hluboké Martin Slaba. Snímek je ze zámecké schwarzenberské knihovny. Lešení vpravo je určené pro opravu spadlých rolet.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Zámek Hluboká patří k nejnavštěvovanějším památkám nejen na jihu Čech. Každý rok tu předávají cenu tomu, který se stane 200 000 návštěvníkem. Očekávají ho vždy v podzimním období, na konci hlavní turistické sezony. Jinak Hluboká je v provozu i v zimě, kdy nabízí zimní prohlídkové okruhy.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Osm let a dva měsíce. Tak dlouho je kastelánem Hluboké Martin Slaba. Předtím šéfoval Loveckému zámečku Ohrada jen kousek od „velkého“ zámku. Svazek klíčů, který drží v ruce, je jak říká jenom pohotovostní. Tak, aby se dostal všude, kam nejčastěji potřebuje.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Spolu s kastelánem jsme se z centrálního schodiště přesunuli do nižších pater zámku. Všude na stěnách chodeb i pokojů tu najdete lovecké trofeje, protože Schwarzenberkové byli vášnivými lovci.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
V místnosti, kde se dříve obyvatelům a hostům Hluboké chystalo jídlo, najdeme při naší prohlídce i zcela moderní věc. Jsou to zvlhčovače vzduchu, které pomáhají prohlídkovou trasu správně ošetřovat. Pokoje na zimní trase se musí také temperovat.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Už jsme se přesunuli do čajovny. Tedy do místnosti, kam návštěvníci vůbec nevstoupí a mohou ji vidět jen z hlavního schodiště za plexisklem. Kastelán nám sem však umožnil přístup v rámci reportáže. Ženy luxují koberce a vyšší místa ošetřují prachovkami a štětečky. „První, co se děvčata na kurzech dozví, je, že ideální je neuklízet pořád,“ vysvětluje hlubocký kastelán. „Protože prach je abrazivní a vy tak neustále brousíte dřevěné povrchy.“
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Také servis se musí pečlivě očistit, naleštit a připravit na své místo na stůl. Takhle zblízka tento čajový set na prohlídce neuvidíte, protože se do čajovny nesmí.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
„Je tu práce jako na zámku,“ říká s úsměvem jedna z uklízeček. Zde se jim říká konzervátorky. Protože i když uklízejí, jejich práce je specifická tím, že se vlastně starají o historické exponáty a nábytek. Absolvovaly různé vzdělávací kurzy, kde se naučily, jak na to. „Rozhodně nepoužíváme žádnou chemii z běžné drogerie, pouze speciální výrobky na bázi oleje nebo včelího vosku,“ vysvětlují.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Lovecké trofeje. Na to si majitelé Hluboké hodně potrpěli. Najdete tu řadu vycpaných ulovených zvířat a tisíce paroží.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Od doby covidu návštěvnost na Hluboké poklesla. Podle kastelána ubylo hlavně turistů z Asie a Ruska. Zámek je přesto připraven nabídnout prohlídky ve více než desítce jazyků. Sami průvodci umí německy a anglicky, často i rusky, francouzsky, italsky nebo španělsky. „Ostatní jazyky, jako je například čínština, ukrajinština, maďarština nebo japonština, na to máme takzvané audioguidy a texty,“ popsal Slaba.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Na procházku do zatím ještě klidného zámeckého parku se nedávno vydal i pár ve středních letech ze Žirovnice. „Dostali jsme od dětí poukaz na pobyt v hotelu ve městě. Zámek už známe, a dnes jsme tu jen na dopolední procházce,“ vysvětlují.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
V zahradách a parku kolem zámku Hluboká má napilno šestice zahradníků. Prořezávají stromy, kácí ty suché, stahují větve a připravují zahrady, které se pomalu probouzejí do jara. Mají napilno, musejí to stihnout do konce vegetačního klidu, tedy do 31. března. Zahradníci mají práci po celý rok. „Jen když v zimě opravdu hodně mrzne, tak to jsme schovaní vevnitř,“ naznačuje jedna z žen, která společně s ostatními nakládá větve na korbu malého traktůrku.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Na zámku Hluboká se o turisty stará šest stálých průvodců, které v létě doplní až padesátka brigádníků. Ostatní zaměstnanci se pak stávají neviditelnými. Přicházejí před sedmou, aby například vyluxovali koberce. Stovky metrů nových nechal zámek objednat z nedalekého Lišova. Personál se pak míhá po zámku tak, aby po deváté už nevstoupil do cesty průvodcům. Provoz pak připomíná vytížené vlakové nádraží. Jednotlivé skupiny vyrážejí na trasy po sedmi minutách. Průvodci tak musí například korigovat své hosty, kteří někdy vyčkávají, až se prostory vylidní, aby si mohli udělat fotku.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Na zámku si všímaví turisté mohou najít i docela zajímavé perspektivy. Tento pohled se vám naskytne, když po průchodu obrovskou vstupní branou zvednete hlavu vzhůru.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Popojdeme dál a na nádvoří se zase podíváme vzhůru. Před námi je známá zámecká věž, která je vidět opravdu zdaleka. I ta se turistům otevře a nabídne pěkné výhledy po Českobudějovicku. Správa zámku jí zpřístupní později na jaře.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Nabídka kulturního programu na zámku pro letošek zatím není zcela kompletní. Kastelán přesto zmínil Zámeckou noc. „Na téma exotických cest Schwarzenbergů do Afriky a bude to dvacátého srpna,“ pozval návštěvníky. Připravují také speciální prohlídky věnované kněžně Eleonoře. Vlastní návštěvnost zde očekávají v příštích týdnech ještě nízkou. „O víkendu v březnu se prodává tři sta vstupenek za den. Pak to ale vypukne a v dubnu už se to rozjíždí,“ zmínil kastelán Slaba.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Svatby. To je také jedno z lákadel jihočeské zámecké perly. Za rok tu oddají desítky párů. Na snímku je vidět zadní část zámku, kde se nachází obřadní místnost a část parku, kde se také pak svatebčané často fotí.
Autor: Petr Lundák, MF DNES