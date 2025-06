V pátek 6. června mohou obyvatelé i návštěvníci Budějovic vidět obří obraz přímo na hlavním náměstí kolem Samsonovy kašny. V 16 hodin tam desítky účastníků akce zvedne celkem 92 velkých pomalovaných pláten a vznikne tak obří Obraz pro moje město, jak se akce jmenuje.

Za koncepcí stojí kurátor Ondřej Horák, autor loňské úspěšné Ódy na moje město, která tehdy ve velkém hudbou oživila Palackého náměstí.

„Na obrazu se podílejí místní obyvatelé, malé i větší organizace zaměřené na kulturu, společnost nebo vzdělávání, ale také třeba na sport. Každé uskupení obdrželo stejné plátno, na kterém ve spolupráci s přizvaným umělcem nebo umělkyní vytvořilo motiv nejlépe vystihující jejich komunitu,“ popsal Matěj Vlašánek, programový ředitel týmu, který Budějovice připravuje na Evropské hlavní město kultury 2028 (EHMK).

Každý, kdo bude chtít velký obraz vidět, by měl přijít včas. Akce po hodině zase skončí, ale ani celých 60 minut nebudou dobrovolníci plátna držet ve vzduchu. Atraktivní podívaná to bude především z vyšších pater budov, které lemují náměstí Přemysla Otakara II.

Už od den dříve začne Soutok, který je hlavní událostí letošního roku pro tým EHMK 2028. „Ve dnech 5. až 28. června tak oslavíme 760 let od založení Českých Budějovic a propojíme jejich historii, současnost i budoucí kulturní vizi směřující k roku 2028. Soutok je pro nás takový letošní hlavní závod při tréninku na období, které začne za dva půl roku,“ zmínil Petr Peřinka, který teď vede tým organizátorů.

Na přípravě slavnosti se vedle týmu Českých Budějovic 2028 podílí také Jihočeská filharmonie, Jihočeské muzeum, Alšova jihočeská galerie, Jihočeská vědecká knihovna, Jihočeské divadlo, Hvězdárna a planetárium, Biograf Kotva a další organizace, které společně budou tvořit kulturní čtvrť Ostrov kultury.

Program SOUTOKu 5. června: Slavnost odstartuje festival Umění ve městě s novou site-specific instalací zahraniční umělkyně Sophie Nicklas. 6. června: Komunitní happening Kul.turista představí monumentální Obraz pro moje město. Večer završí narozeninová oslava města v Letním kině Háječek. 13.–14. června: PLUJ – multižánrový festival v Alšově jihočeské galerii nabídne současnou hudbu, performativní umění i setkávání s umělci. 19.–20. června: Rodinný festival Město v kostce přinese do Jihočeské vědecké knihovny interaktivní program pro děti, rodiče i prarodiče. 26. června: Premiéra site-specific zpěvohry Delirium v podání Jihočeské filharmonie přenese hudbu do nečekaných prostor města. 28. června: Soutok chutí – závěrečný festival v letním kině Háječek oslaví místní gastronomii, udržitelnost a setkávání u jednoho stolu. Podrobný program je na: budejovice2028.eu/soutok

Atraktivní bude určitě už i první den Soutoku a festival Mosty, který se ve čtvrtek 5. června odehraje především na Zlatém a Železném mostě přes Malši v centru města a promění místo v živý cirkus. Návštěvníky čekají interaktivní performance Lenky Švolíkové, meditativní pohybová instalace Elišky Brtnické i energický Teens kabaret s mladými cirkusovými talenty z Česka i zahraničí.

Tým EHMK ještě zmínil, že letošní rok se nese pod heslem „rosteme“, následovat budou ročníky „kveteme“, „plodíme“ a konečně v roce 2028 "sklízíme“.

Titul Evropské hlavní město kultury získaly Budějovice pro rok 2028 před dvěma lety. Letos tým EHMK čítající patnáct lidí pracuje s rozpočtem 55 milionů korun, když 40 procent z toho tvoří dotace ministerstva kultury. „Chystáme se například otevřít dvě další velké výzvy, kdy dostanou další organizace a spolky možnost zapojit se do přípravy,“ upozornil Peřinka.

KD Slavie se otevře 29. prosince

Titul EHMK neznamená jen pořádání celé řady kulturních akcí a festivalů. Na představení Soutoku se mluvilo také o investicích, stavbách a modernizacích některých objektů ve městě.

Pro EHMK 2028 bude stěžejním prostorem například KD Slavie, která prochází kompletní a také hodně komplikovanou rekonstrukcí a dostavbou. Primátorka Dagmar Škodová Parmová dnes zveřejnila termín slavnostního otevření. „Bude to 29. prosince 2025. Pak se tam ze Sadů přestěhuje například Malé divadlo a my se budeme moci pustit do oprav budovy, kterou opustí a jež je ve velmi špatném stavu,“ uvedla primátorka.

V roce 2028 má také na Senovážném náměstí stát nová budova Alšovy jihočeské galerie. „A než se tam z Hluboké nad Vltavou přesune, bude v roce 2028 nový objekt sloužit právě pro akce spojené s EHMK,“ vysvětlila Škodová Parmová.

V tu chvíli už má být zmodernizované také Letní kino Háječek, kde pak bude fungovat celoroční provoz. „Začneme s jeho rekonstrukcí po letní sezoně v roce 2026. Hotovo by mělo být před sezonou v roce 2027,“ upřesnila.

V Domě umění zůstávají programy pro děti

Primátorka se také vyjádřila k Domu umění, jehož připravenou rekonstrukci vedení města odložilo. Celá událost se stala hodně sledovanou a došlo například i na demonstrace, kdy účastníci vyzývali radnici k tomu, ať se pustí do modernizace, na kterou je dokonce i přislíbená dotace.

„Hledáme nového kurátora Domu umění a spolupracujeme na tom i s končícím kurátorem Michalem Škodou. Nová tvář by měla na pozici nastoupit od 1. října. Určitě budou příští rok pokračovat i vzdělávací programy pro děti,“ uvedla Škodová Parmová.

Samotná rekonstrukce podle ní stále není na programu, bude záležet i na tom, co bude v analýze ke stavu kulturních objektů ve městě, která by měla být brzy hotová a podle ní radnice bude postupovat dál. Aktuálně by se na rekonstrukci Domu umění na náměstí Přemysla Otakara II. dostalo až za několik let.

Lepší zázemí bude také v Jihočeské vědecké knihovně. „Do roku 2028 chceme stihnout rekonstrukci hlavního objektu, tedy bývalého muzea dělnického hnutí, a pak také historického budovy Na Sadech,“ upozornil ředitel knihovny Ivo Kareš. Ještě zmínil, že v Suchém Vrbném pak při ZŠ Pohůrecká vznikne úplně nový prostor pro čtenáře.

České Budějovice získaly titul Evropské hlavní město kultury 2028 jako třetí české město v historii, po Praze a Plzni. V roce 2028 se budou o titul dělit s francouzským městem Bourges a Skopje, hlavním městem Severní Makedonie.