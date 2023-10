Škola ve Srubci má díky přístavbě větší kapacitu, získala jídelnu i tělocvičnu

Práce na nové části zahájili vloni v červenci, poslední dodělávky skončily na začátku října. Nejzásadnějším přínosem je navýšení kapacity školy ze 150 na 250 žáků.

„Protože máme nyní 114 dětí, o navýšení kapacity jsme prozatím nežádali. Uděláme to pro příští školní rok, kdy čekáme nástup šedesáti nových prvňáků,“ vysvětlila ředitelka školy Vladimíra Bernasová. Dodala, že tři odloučená pracoviště mateřské školy mají kapacitu plnou. Celkem tam chodí 124 dětí.

Velký zájem o novou tělocvičnu projevili sportovci. „Začaly se hlásit zájmové spolky. Srubec totiž nemá jiné sportoviště. Už máme plně obsazeno,“ konstatovala starostka Srubce Lenka Malá.

Vedení školy ví, že do dvou let žáci zaplní všech deset současných kmenových tříd. Od září se ve Srubci poprvé učí čtvrťáci, protože školu otevřeli teprve v roce 2020.

Obec momentálně nemá žádnou spádovou školu, kam by děti mohly za dva roky nastoupit na druhý stupeň, musí do té doby stihnout dokončit další rozšíření. Nové třídy by mohly vzniknout v prvním patře nové budovy.

„Mám na stole návrh projektu druhého stupně. Potřebovali bychom dalších šest tříd. Bohužel ale nejsou finance. Čekáme, až budou vyhlášené vhodné dotační programy, do kterých bychom se mohli přihlásit,“ uvedla Malá. Podle hrubého odhadu by vybudování šesti kmenových a dvou specializovaných učeben stálo až 70 milionů korun.

První etapa výstavby základní školy dokončená před třemi lety stála 115 milionů korun. Dobudováním nové části se celkové náklady vyšplhaly na téměř 300 milionů. Více než polovinu pokryly dotace z programů ministerstev a kraje. Kvůli podmínkám dotace ministerstva životního prostředí ve výši 105 milionů je nová budova navíc energeticky soběstačná.

Rozšíření jedné ze základních škol plánuje také Jindřichův Hradec. „ZUŠ a Druhá ZŠ se dlouhodobě potýkají s nedostatkem učeben. Chybí například prostory pro výuku vaření, dílny, výtvarné činnosti,“ uvedl hradecký místostarosta Bohumil Komínek. Nové učebny radní plánují v budově sousedící se základní školou, kde byly dříve byty. Do poloviny příštího roku má být hotový projekt za milion korun.

V Písku chystají stavbu nové komunitní sportovní haly pro školy Svobodná a Tomáše Šobra. Součástí budou odborné učebny nebo družina.