Možná se to stalo i vám. Máte předškoláka a řešíte, kam ho přihlásit do první třídy. A najednou to přijde: „Tam ho nedávej, tam je to hrozný.“ „Proč řešíš nějakou jinou možnost, šoupni ho na klasickou základku.“ A s podobnými reakcemi by se dalo pokračovat.
Kdo žije třeba v menším městě, většinou nic moc neřeší a dítě prostě přihlásí na jedinou místní základní školu. Ale často mají rodiče mnohem větší možnost výběru. Pak se rozhodně vyplatí přemýšlet. „Když klademe takový důraz na výběr střední nebo vysoké školy, proč bychom měli podcenit nástup do první třídy?“ zdůrazňuje devětatřicetiletá psycholožka Ivana Blašková z jihočeské Komunitní základní školy Starhill.
Jsme různí. Někdo potřebuje výkony, výsledky. Někdo má ale třeba citlivé dítě nebo je v něčem pozadu.