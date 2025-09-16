Odchody učitelů, nespokojenost řady žáků s výukou matematiky před přijímacími zkouškami na střední školu, špatná komunikace s rodiči nebo dokonce šikana. Taková kritika zněla v posledních dnech a týdnech na adresu ředitele ZŠ Dukelská v Českých Budějovicích Zdeňka Hniličky stále častěji. Opakovaně se kvůli tomu sešel s vedením radnice a vše vyústilo v jeho rezignaci.
Svou funkci složí oficiálně 30. září. Dukelskou vedl devátým rokem. Poslední týdny bude mít na předání agendy. Město vyhlásí konkurz na nového ředitele.
Situaci ve škole v pondělí probírali na svém jednání i zastupitelé. Bylo to téma číslo jedna. Sám Hnilička se vyjadřovat nechtěl. „To, co zaznělo na zastupitelstvu, myslím stačí. Dál bych to nechtěl komentovat,“ reagoval stručně.
Podle prvního náměstka primátorky Petra Maroše (ODS) je nyní odstoupení ředitele jediným správným krokem. „Věřím, že se situace teď uklidní. Minulý týden jsme se s ním o tom několikrát bavili,“ zmínil. Podle něj bude prvním úkolem nového ředitele, či ředitelky především znovu stmelit kolektiv. Ten je podle slov Maroše rozdělený na odpůrce a podporovatele Hniličky. „Nejpodstatnější je, aby měly děti klid na výuku a škola naplňovala to, co má,“ pokračoval.
Maroš potvrdil, že kvůli atmosféře a právě i osobě ředitele někteří kantoři Dukelskou opustili, což mělo samozřejmě negativní dopad i na samotné žáky.
Ještě před pondělním jednáním mělo vedení města k dispozici také otevřený dopis části rodičů, kteří kritizovali práci ředitele. Problémy byly dlouhodobějšího rázu a poslední měsíce znepokojení rostlo.
MF DNES má dopis k dispozici, není podepsaný konkrétními jmény, ale má se jednat až o tři desítky rodičů, kteří se rozhodli situaci řešit. Chtěli zůstat v anonymitě z důvodu ochrany svých dětí. Ale i vedení města má podklady k tomu, že to nejsou smyšlené osoby.
„Opakovaně dochází k odchodům učitelů, a to v takové míře, že to začíná být znepokojující. Zarážející je především skutečnost, že školu opouštějí i zkušení dlouholetí učitelé, kteří byli mezi rodiči i dětmi vnímáni jako kvalitní a motivovaní,“ píše se také v dopise.
Opoziční zastupitel Tomáš Chovanec (Občané pro Budějovice) pak k problematice uvedl, že by nyní radnice měla intenzivně řešit, aby se podobné problémy neobjevovaly i na dalších školách. „Mělo by být v našem zájmu, aby spolupráce s řediteli byla na dobré úrovni,“ uvedl.
Odvolali členku školské rady
Na to reagovala primátorka Dagmar Škodová Parmová (ODS) s tím, že město bude mít novou strategii budějovického školství. „Nad tímto materiálem se budeme v následujících měsících setkávat. Dokument by měl být hotový v červnu příštího roku,“ podotkla. A už ve středu se uskuteční jednání radniční komise pro školství, kde se bude aktuální stav také řešit.
Opoziční Piráti ještě vedení města požádali o stanovení plánu ke zlepšení situace na Dukelské. Navrhli například rozšíření školské rady na šest členů z dosavadních tří, aby mohla lépe podpořit nové vedení školy.
V souvislosti se ZŠ Dukelská je nutné ještě upozornit na Adélu Kolářovou, bývalou členku tamní školské rady, která sehrála v celé věci zásadní roli. Začala totiž před několika týdny veřejně informovat o dění na základní škole. Rozhodla se tak ve chvíli, kdy cítila, že není vůle řešit problémy interně uvnitř Dukelské.
„Ve školské radě jsme opakovaně žádali, aby byla komunikace s veřejností vstřícnější a otevřenější. Požadovali jsme důslednější prošetření rodičovských stížností i operativní přístup k nápravě situací. Upozorňovali jsme na špatné klima ve škole a na hrozbu dalšího hromadného odchodu pedagogů,“ sdělila mimo jiné.
V polovině července ji vedení města z rady odvolalo. Důvodem měla být mimo jiné ztráta důvěry. „Paní Kolářová si, a to dokonce ještě před řádným jmenováním radou města, osobovala kompetence a rozhodovací pravomoci, které nepříslušely jako člence školské rady v žádném případě jí, ale zřizovateli,“ vysvětlila v létě odvolání primátorka.
Kolářovou to ale neodradilo a dál aktivně jednala a snažila se situaci ve škole řešit. Ke svému letnímu odvolání také řekla, že se vše odehrálo bez předchozího upozornění a nikdo se s ní ani nesnažil jednat a ověřit si informace, které k jejímu konci vedly.