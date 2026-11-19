Změně musí předcházet poměrně náročná rekonstrukce a stavební úpravy, které začnou příští rok. Příslušný dodatek ke zřizovací listině záchranky schválili na minulém jednání krajští zastupitelé. Podle hejtmana Martina Kuby jde o strategické místo, které lépe obslouží severní část Budějovicka včetně dálnice.
„Současné prostory v ulici B. Němcové už nevyhovují potřebám současné záchranné služby. Nová budova nám dá možnost vytvořit důstojné a moderní pracoviště. Je to pro mě jedna z nejvýznamnějších organizačních a investičních výzev příštích let,“ doplnil ředitel jihočeských záchranářů Jakub Jan Hájek.
Po rekonstrukci se areál naproti hřbitovu stane výjezdovým místem pro několik posádek zdravotnické služby, zatím je tam už několik let jen jedna. Záchranka tam byla dosud v pronájmu radiokomunikací, teď bude spoluvlastníkem. Před listopadem 1989 tam působili spojaři policie, podobně jako na vysílači v Husově kolonii, který sloužil také jako rušička západního rozhlasového vysílání.
V Budějovicích jsou výjezdová místa záchranky celkem čtyři. Kromě zmíněné Pražské třídy ještě na sídlišti Vltava u Strakonické ulice, v Plané u letiště a v ulici B. Němcové.
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Podle mluvčího záchranky Václava Buriana se po dokončení projektu přestěhuje ke hřbitovu ze současné základny oddělení krizového řízení, školicí středisko a další provozy. Současný areál v ulici B. Němcové zůstane aktivní jako výjezdové místo pro jednu posádku.
Změny mají zlepšit operace týkající se hlavně rychlých výjezdů vozů a dopravy pacientů do nemocnice. Silnice kolem stávající základny jsou totiž často přetížené a zablokované, což způsobuje problémy. Navíc tam přes ulici pokračují práce na Nové Linecké čtvrti, jejíž součástí bude centrum sociálních služeb. Až bude hotové, začnou se tam stavět i nové bytové domy.
Krajské město využívá středisko záchranky v ulici B. Němcové od devadesátých let. Funguje tam i záchytná protialkoholní stanice, která ročně přijme kolem tisícovky klientů a zůstane na místě. Na letišti v Plané navíc funguje stanoviště letecké záchranky. Dalším místním bonusem je vyšší odborná škola zdravotnická Bílá vločka koncipovaná jako pomaturitní nástavbové studium.
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Zdravotnická záchranná služba má ve městě více než stoletou tradici. Jak informuje její archiv, původně tuto činnost zajišťovali hasiči. První sanitní vůz značky Laurin & Klement se objevil v roce 1924, v provozu vydržel až do konce 2. sv. války. Středisko záchranky tehdy sídlilo v zadním traktu radnice.
Právě na konci války zažili budějovičtí zdravotní záchranáři patrně největší krizovou situaci, když v březnu 1945 pomáhali obětem bombardování. Zemřelo kolem 200 lidí a 600 jich bylo zraněných.
Po válce měl na starost rychlou zdravotní pomoc Červený kříž, později ji zajišťovali pohotovostní lékaři nemocnice. V 80. letech 20. století zahájila provoz i letecká záchranná služba pomocí vojenských helikoptér.
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8. ledna 2021
„Základna v ulici B. Němcové slouží od roku 1991, předtím jsme vyjížděli z nemocnice. Po čtyřech letech se stalo toto místo hlavní centrálou pro celý kraj,“ vzpomínal bývalý ředitel záchranky, dnes náměstek pro krizovou připravenost Marek Slabý.
Druhou největší krizovou situací v historii jihočeské záchranky byla havárie zájezdového autobusu u Nažidel na Českokrumlovsku, při níž v březnu 2003 zemřelo na místě 17 cestujících a později další tři.