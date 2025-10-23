Třináctiletý žák mířil zbraní na učitelku. Soud mu nařídil ústavní výchovu

Třináctiletý žák Základní školy v Rudolfově na Českobudějovicku, který letos v lednu mířil střelnou zbraní na učitelku, skončí v ústavní péči. Rozhodl o tom budějovický okresní soud. Jako první o tom informovala Česká televize.
Policisté zasahovali u základní školy v Rudolfově. | foto: Policie ČR

„Ve věci bylo pravomocně rozhodnuto a právní moci rozhodnutí nabylo 18. října, přičemž nezletilému byla uložena ochranná výchova. Což je nejpřísnější možné opatření s ohledem na jeho věk,“ komentovala rozsudek pro iDNES.cz mluvčí okresního soudu Markéta Bartizalová.

Prakticky to znamená, že hocha umístí do ústavu, kde bude pod dozorem a omezený na osobní svobodě. „Nelze to ale srovnávat s vězením pro dospělé. Jde o samostatný institut, určený pro mladistvé,“ vysvětlila.

Policisté zasahovali u základní školy v Rudolfově.
Policisté zasahovali u základní škole v Rudolfově.
Policisté žáka zadrželi, ale před základní školou v Rudolfově zůstává zhruba deset policejních aut
Policisté žáka zadrželi, ale před základní školou v Rudolfově zůstává zhruba deset policejních aut
Návrh byl soudu podán 19. června, ten svůj verdikt vynesl 22. srpna. „Rozhodnutí je konečné a nebyl proti němu podán opravný prostředek,“ potvrdila mluvčí.

Sedmák z rudolfovské základní školy si letos v lednu odskočil při hodině matematiky na záchod. Po návratu držel v ruce zbraň a mířil na učitelku. Zakřičel, aby si všichni lehli. Z toho bylo zřejmé, že jeho cílem byla právě jen kantorka. Dvakrát zmáčkl spoušť. Střela naštěstí nevyšla. Učitelka žáka následně sama zpacifikovala.

Školák na jihu Čech namířil zbraň na učitelku a stiskl spoušť. Zadržela ho policie

Jak později dodala, vůbec netušila, že jde o skutečnou zbraň. Myslela si, že se jedná o kuličkovou pistoli. Spolužáci mezitím stihli třídu opustit. Včetně žákyně, která ve chvíli útoku stála před tabulí.

Mířil na děti, vylíčila učitelka, která odzbrojila žáka. Kuba ji navrhne na vyznamenání

Hoch si opatřil střelnou zbraň u jednoho ze svých příbuzných. Kromě toho u chlapce později našli ještě sekyru a nůž. Motivem pro jeho čin měly být komplikované vztahy se spolužáky. S ohledem na chlapcův věk vyšetřovatelé neuvedli žádné další podrobnosti.

Událost rozvířila diskuse na téma bezpečnosti ve školách. Řada z nich zintenzivnila školení a nácviky krizových situací.

