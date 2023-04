Vodník klíčem odemkl Vltavu, na nebezpečnou vodu se vydalo dvacet lodí

Tradičním vyvrcholením ceremonie je hromadné vyplutí prvních letošních vodáků. Letos ale organizátoři akce všechny zúčastněné vyzývali, aby první letošní splutí řeky z bezpečnostních důvodů odložili. Po několika dnech setrvalého deště je totiž hladina Vltavy rozbouřená a nebezpečně vysoko. Ne všichni vodáci ale prosby organizátorů vyslyšeli.

„Počasí nám letos nepřeje a tak odemykání bude muset obejít bez tradičního splouvání v kostýmech. Průtok v řece je na bodě, který už není vhodný pro bezpečné splouvání. Upozornili jsme na to i všechny přítomné a doufáme, že nikdo z nich nebude zbytečně riskovat,“ sdělil Radek Šťovíček, který v kostýmu vodníka Pivoňky řeku odemykal.

Na výstrahy organizátorů ale vodáci nebrali velký zřetel a na sjetí nestandardně divoké Vltavy se spíše těšili. „Jak se říká, neexistuje špatné počasí, ale jen špatná výbava,“ pronesl vesel mladý vodák, při pokládání své kánoe na řeku. Souhlasila s ním většina přítomných.

„Na řeku se dneska určitě vydám. Málo kdy se povede takováto voda a nemyslím si, že by to bylo nějak moc divoké. Stačí si dávat pozor, brát to s rozumem a zbytečně nemachrovat,“ řekl Josef Rychtář ze Strakonic, který kvůli bezpečnosti se svým parťákem vynechá například jez ve Zlaté koruně.

Celkem tak z Českého Krumlova kolem dvanácté odpoledne vyplulo přibližně dvacet lodí. Mezi vodáky se našel i jeden opravdu velký odvážlivec v neoprenu, který se na řeku vydal na svém padleboardu.